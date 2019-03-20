Обзор Philips 258B6QUEB. 2К-монитор с USB Type-C

За последние несколько месяцев мы проводили тестирование сразу нескольких ноутбуков разного ценового сегмента с поддержкой вывода изображения через USB Type-C разъем. Тестируемый сегодня монитор Philips 258B6QUEB использует USB Type-C не только для получения видеосигнала, но и выступает продвинутой док-станцией с тремя USB 3.0, сетевым RJ-45 и аудиоразъемом под акустику.

Philips 258B6QUEB обзор

Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 440 евро.

Комплектация

Комплект включает кабель DVI, USB Type-C кабель, DisplayPort кабель, аудиокабель, внешний блок питания с силовым кабелем, ножку, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется он в коробке из неокрашенного картона.

Внешний вид

Внешний вид строгий и лаконичный, он хорошо узнаваем. Боковые рамки узкие, на нижней хромированная вставка с логотипом производителя.

В левом углу находится группа из пяти механических кнопок со светодиодным индикатором. Маркировка хорошо читается, разобраться с управлением будет несложно.

Поверхность экрана матовая. Установлена 25-дюймовая ЖК-панель с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Заявленный уровень яркости 350 кд/кв.м.

Перед началом эксплуатации Philips 258B6QUEB нужно будет самостоятельно установить комплектную ножку. Для этого потребуется крестовая отвертка.

Ножка дает возможность изменять высоту расположения панели, наклонять ее в диапазоне 25 градусов и переводить в портретный режим. Стоит на ножке устойчиво.

Вместо ножки можно будет также использовать VESA-совместимый кронштейн.

Монитор оснащен двумя динамиками по 2 Вт каждый, с учетом обычной эксплуатации в паре с ноутбуком, этого вполне достаточно для просмотра фильмов и потоковых видео. Плюс всегда доступен аудиоразъем под наушники или акустику.

На задней панели разъемы распределены по двум группам: ввода и вывода. Группа вывода будет работать только после задействования USB Type-C подключения.

После этого пользователю становятся доступными три скоростных USB, один из них окрашен в желтый цвет, может использоваться для проведения сеанса зарядки. Рядом Ethernet, он также будет полезен с учетом его частого отсутствия в ультрабуках.

Для ввода изображения в Philips 258B6QUEB доступны DisplayPort, DVI, VGA и HDMI.

Настройки

Меню в виде списка опций управления. В главной вкладке выбирается источник сигнала.

В разделе «изображения» меняется яркость, контрастность, резкость, умный контраст и гамма.

Настраивается громкость и выбирается источник звука.

Несколько пресетов цветовой температуры.

И язык оформления меню.

Тесты Philips 258B6QUEB

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 258B6QUEB

Итоги по Philips 258B6QUEB

Philips 258B6QUEB - 346 cd/m2Philips 258B6QUEB - 0.34 cd/m2Philips 258B6QUEB – 6939KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 258B6QUEB –439KЗадержка, светлые тона – 8.9msЗадержка, темные тона – 14.5msPhilips 258B6QUEB станет отличным выбором в пару к современному ультрабуку, позволяя не только вывести изображение на 25-дюймовую панель в высоком разрешении, но и получить дополнительные USB и возможность проводного подключения. Строгий дизайн, функциональная подставка, равномерная подсветка, широкие углы обзора, хорошие заводские настройки цветопередачи.