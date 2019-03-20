Обзор Philips 258B6QUEB. 2К-монитор с USB Type-C

За последние несколько месяцев мы проводили тестирование сразу нескольких ноутбуков разного ценового сегмента с поддержкой вывода изображения через USB Type-C разъем. Тестируемый сегодня монитор Philips 258B6QUEB использует USB Type-C не только для получения видеосигнала, но и выступает продвинутой док-станцией с тремя USB 3.0, сетевым RJ-45 и аудиоразъемом под акустику.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 14.5ms
Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 440 евро.
Philips 258B6QUEB обзор
КомплектацияКомплект включает кабель DVI, USB Type-C кабель, DisplayPort кабель, аудиокабель, внешний блок питания с силовым кабелем, ножку, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется он в коробке из неокрашенного картона.
Внешний видВнешний вид строгий и лаконичный, он хорошо узнаваем. Боковые рамки узкие, на нижней хромированная вставка с логотипом производителя.
В левом углу находится группа из пяти механических кнопок со светодиодным индикатором. Маркировка хорошо читается, разобраться с управлением будет несложно.
Поверхность экрана матовая. Установлена 25-дюймовая ЖК-панель с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Заявленный уровень яркости 350 кд/кв.м.
Перед началом эксплуатации Philips 258B6QUEB нужно будет самостоятельно установить комплектную ножку. Для этого потребуется крестовая отвертка.
Ножка дает возможность изменять высоту расположения панели, наклонять ее в диапазоне 25 градусов и переводить в портретный режим. Стоит на ножке устойчиво.
Вместо ножки можно будет также использовать VESA-совместимый кронштейн.
Монитор оснащен двумя динамиками по 2 Вт каждый, с учетом обычной эксплуатации в паре с ноутбуком, этого вполне достаточно для просмотра фильмов и потоковых видео. Плюс всегда доступен аудиоразъем под наушники или акустику.
На задней панели разъемы распределены по двум группам: ввода и вывода. Группа вывода будет работать только после задействования USB Type-C подключения.
После этого пользователю становятся доступными три скоростных USB, один из них окрашен в желтый цвет, может использоваться для проведения сеанса зарядки. Рядом Ethernet, он также будет полезен с учетом его частого отсутствия в ультрабуках.
Для ввода изображения в Philips 258B6QUEB доступны DisplayPort, DVI, VGA и HDMI.
Настройки
Меню в виде списка опций управления. В главной вкладке выбирается источник сигнала.
В разделе «изображения» меняется яркость, контрастность, резкость, умный контраст и гамма.
Настраивается громкость и выбирается источник звука.
Несколько пресетов цветовой температуры.
И язык оформления меню.
Тесты Philips 258B6QUEB
Яркость максимальнаяPhilips 258B6QUEB - 346 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 258B6QUEB - 0.34 cd/m2
Температура цветаPhilips 258B6QUEB – 6939K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаPhilips 258B6QUEB –439K
Задержка Philips 258B6QUEBЗадержка, светлые тона – 8.9ms
Задержка, темные тона – 14.5ms