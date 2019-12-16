Обзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VA

2019-12-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 271E1SCA; [238]
Мы продолжаем изучение недорогих мониторов и сегодня детально рассмотрим Philips 271E1SCA. Изогнутая VA-панель с диагональю 27 дюймов. Разрешение Full HD. Этот монитор относится к линейке E Line. Частота 75 Гц с поддержкой AMD FreeSync.

Philips 271E1SCA

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Philips 271E1SCA обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из белого картона.

Philips 271E1SCA

Есть ручка для переноски. Комплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, диск с ПО и руководство пользователя.

Philips 271E1SCA

Внешний вид

Для установки на рабочем столе предварительно нужно будет зафиксировать на ножке основание. Выполнено она в виде прямоугольной пластиковой подставки.

Philips 271E1SCA

Внешний вид строгий и аскетичный. В оформлении отсутствуют броские элементы.

Philips 271E1SCA

Панель Philips 271E1SCA можно наклонять вперед и назад. На этом возможности её регулировки завершаются. Доступна поддержка VESA-кронштейна. Для него нужно будет предварительно снять ножку.

Philips 271E1SCA

Лицевая панель изогнута. Это 27-дюймовая VA-матрица с широкими углами обзора. Разрешение Full HD с частотой обновления до 75 Гц. Есть AMD FreeSync.

Philips 271E1SCA

Боковые рамки у монитора узкие. Станет хорошим выбором при установке связки из двух или трех таких мониторов.

Philips 271E1SCA

Нижняя рамка окрашена в черный цвет. По центру логотип производителя. С правой стороны расположена группа механических кнопок. Для упрощения поиска соответствующая маркировка на фронтальной панели.

Philips 271E1SCA

Задняя панель выполнена из шлифованного пластика. Из разъемов доступны HDMI и DisplayPort. Здесь же аудиоразъемы и гнездо питания. Блок питания внешний.

Philips 271E1SCA

Есть встроенные динамики по 3 Вт каждый. Для повседневной эксплуатации громкости достаточно.

Philips 271E1SCA

Настройки

Меню со знакомым оформлением. Расположены пункты логично, найти нужный будет не сложно.

Philips 271E1SCA

Включается LowBlue.

Philips 271E1SCA

Выбирается один из входов.

Philips 271E1SCA

Дополнительные параметры изображения. Несколько вариантов цветовых пресетов. В целом же заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после подключения.

Тесты Philips 271E1SCA

Яркость максимальная

Philips 271E1SCA - 240 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

Philips 271E1SCA - 0.12 cd/m2

Температура цвета

Philips 271E1SCA – 6234K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Philips 271E1SCA

Задержка, светлые тона – 7.2ms
Задержка, темные тона – 13.5ms

Итоги по Philips 271E1SCA

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 271E1SCA – недорогой монитор с изогнутой 27-дюймовой панелью с разрешением Full HD. Отличный вариант для дома и офиса под широкий круг задач как в пару к настольному ПК, так и ноутбуку. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки подставки.
Philips 271E1SCA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Philips 271E1SCA
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