Обзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VA

Мы продолжаем изучение недорогих мониторов и сегодня детально рассмотрим Philips 271E1SCA. Изогнутая VA-панель с диагональю 27 дюймов. Разрешение Full HD. Этот монитор относится к линейке E Line. Частота 75 Гц с поддержкой AMD FreeSync.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 13.5ms
Philips 271E1SCA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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Philips 271E1SCA обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из белого картона.
Есть ручка для переноски. Комплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, диск с ПО и руководство пользователя.
Внешний видДля установки на рабочем столе предварительно нужно будет зафиксировать на ножке основание. Выполнено она в виде прямоугольной пластиковой подставки.
Внешний вид строгий и аскетичный. В оформлении отсутствуют броские элементы.
Панель Philips 271E1SCA можно наклонять вперед и назад. На этом возможности её регулировки завершаются. Доступна поддержка VESA-кронштейна. Для него нужно будет предварительно снять ножку.
Лицевая панель изогнута. Это 27-дюймовая VA-матрица с широкими углами обзора. Разрешение Full HD с частотой обновления до 75 Гц. Есть AMD FreeSync.
Боковые рамки у монитора узкие. Станет хорошим выбором при установке связки из двух или трех таких мониторов.
Нижняя рамка окрашена в черный цвет. По центру логотип производителя. С правой стороны расположена группа механических кнопок. Для упрощения поиска соответствующая маркировка на фронтальной панели.
Задняя панель выполнена из шлифованного пластика. Из разъемов доступны HDMI и DisplayPort. Здесь же аудиоразъемы и гнездо питания. Блок питания внешний.
Есть встроенные динамики по 3 Вт каждый. Для повседневной эксплуатации громкости достаточно.
НастройкиМеню со знакомым оформлением. Расположены пункты логично, найти нужный будет не сложно.
Включается LowBlue.
Выбирается один из входов.
Дополнительные параметры изображения. Несколько вариантов цветовых пресетов. В целом же заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после подключения.
Тесты Philips 271E1SCA
Яркость максимальнаяPhilips 271E1SCA - 240 cd/m2 / 860 cd/m
Яркость минимальнаяPhilips 271E1SCA - 0.12 cd/m2
Температура цветаPhilips 271E1SCA – 6234K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка Philips 271E1SCAЗадержка, светлые тона – 7.2ms
Задержка, темные тона – 13.5ms
Итоги по Philips 271E1SCAPhilips 271E1SCA – недорогой монитор с изогнутой 27-дюймовой панелью с разрешением Full HD. Отличный вариант для дома и офиса под широкий круг задач как в пару к настольному ПК, так и ноутбуку. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки подставки.
Philips 271E1SCA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".