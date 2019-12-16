Обзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VA

Мы продолжаем изучение недорогих мониторов и сегодня детально рассмотрим Philips 271E1SCA. Изогнутая VA-панель с диагональю 27 дюймов. Разрешение Full HD. Этот монитор относится к линейке E Line. Частота 75 Гц с поддержкой AMD FreeSync.

Philips 271E1SCA обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке из белого картона.

Есть ручка для переноски. Комплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, диск с ПО и руководство пользователя.

Внешний вид

Для установки на рабочем столе предварительно нужно будет зафиксировать на ножке основание. Выполнено она в виде прямоугольной пластиковой подставки.

Внешний вид строгий и аскетичный. В оформлении отсутствуют броские элементы.

Панель Philips 271E1SCA можно наклонять вперед и назад. На этом возможности её регулировки завершаются. Доступна поддержка VESA-кронштейна. Для него нужно будет предварительно снять ножку.

Лицевая панель изогнута. Это 27-дюймовая VA-матрица с широкими углами обзора. Разрешение Full HD с частотой обновления до 75 Гц. Есть AMD FreeSync.

Боковые рамки у монитора узкие. Станет хорошим выбором при установке связки из двух или трех таких мониторов.

Нижняя рамка окрашена в черный цвет. По центру логотип производителя. С правой стороны расположена группа механических кнопок. Для упрощения поиска соответствующая маркировка на фронтальной панели.

Задняя панель выполнена из шлифованного пластика. Из разъемов доступны HDMI и DisplayPort. Здесь же аудиоразъемы и гнездо питания. Блок питания внешний.

Есть встроенные динамики по 3 Вт каждый. Для повседневной эксплуатации громкости достаточно.

Настройки

Меню со знакомым оформлением. Расположены пункты логично, найти нужный будет не сложно.

Включается LowBlue.

Выбирается один из входов.

Тесты Philips 271E1SCA

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Philips 271E1SCA

Итоги по Philips 271E1SCA

Дополнительные параметры изображения. Несколько вариантов цветовых пресетов. В целом же заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после подключения.Philips 271E1SCA - 240 cd/m2 / 860 cd/mPhilips 271E1SCA - 0.12 cd/m2Philips 271E1SCA – 6234KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 7.2msЗадержка, темные тона – 13.5msPhilips 271E1SCA – недорогой монитор с изогнутой 27-дюймовой панелью с разрешением Full HD. Отличный вариант для дома и офиса под широкий круг задач как в пару к настольному ПК, так и ноутбуку. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".