Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?

Продолжен общий тренд с ограниченным количеством разъемов на корпусе ультрабуков, работающих не только на базе MacOS, но и Windows. Как итог без концентраторов чаще всего нет не только возможности осуществить проводной доступ в сеть с целью снижения задержек или решения вопросов низких скоростей передачи данных в офисе/доме, но и даже банального подключения монитора. Тестируемый сегодня монитор Philips 272B7QUBHEB выполнен для решения этих вопросов, позволяя одним кабелем передавать изображение, заряжать ультрабук и добавить дополнительные разъемы.

Согласно данным, Яндекс.Маркет, его средняя стоимость составляет 39 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает подставку, стойку, несколько видов кабелей и документацию.

Внешний вид

Комплектная подставка разборная. Состоит она из круглого основания и стойки. Сборка проходит без использования инструментов.

Ее формат исполнения позволяет разместить монитор близко к стене, актуально с учетом того, что чаще всего рабочее место ограничено по площади.

Она дает возможность изменять высоту расположения монитора, наклонять вперед и назад, поворачивать в стороны.

Центральная часть стойки с продольным вырезом, его вместе с фиксатором в нижней части можно использовать для сбора кабелей в общий пучок.

Помимо этого, владелец не ограничивается в возможности установки на VESA-совместимый кронштейн.

Поверхность матрицы матовая. У этой модели узкие боковые рамки. Хорошо подходят для сеттинга из двух-трех мониторов на одном рабочем столе. При чем при условии поддержки ноутбуком более одного внешнего монитора, можно подключить второй уже через выход DisplayPort на панели портов ввода/вывода.

Нижняя рамка с накладкой под шлифованный металл темного цвета. В центре логотип производителя, правее пять механических кнопок, используемых для взаимодействия с интерфейсным меню

На верхней рамке у Philips 272B7QUBHEB блок с веб-камерой и набором датчиков, используемых для безопасной разблокировки распознаванием лица (Windows Hello).

В этот же выдвижной блок интегрированы микрофоны, которые можно использовать для звонков, а также удаленной работы и обучения.

Выдвигается легким нажатием на крышку блока. В скрытом состоянии обеспечивается полная приватность.

Есть датчики PowerSensor анализирующие присутствие пользователя перед монитором и снижающие яркость, когда его нет рядом с целью сохранения электроэнергии.

Для подключения источника сигнала можно использовать HDMI, DisplayPort или USB-C. При выборе USB-C или дополнительном его подключении к полноразмерному USB на материнской плате или ноутбуке, будет работать встроенный концентратор. Состоит он из гигабитного RJ-45, четырех полноразмерных USB. Сюда можно подключить периферию, накопители или проводить зарядку носимой электроники.

В паре с совместимыми ноутбуками можно подключить только единственным USB-C кабелем. Так будут выводится изображение на монитор, работать USB-разъемы, сетевой RJ-45. При этом встроенный в монитор блок питания будет поддерживать или заряжать заряд батареи (в зависимости от энергопотребления и характеристик ноутбука), мощность зарядки до 45 Вт (PowerDelivery).

Оснащение

Оснащен Philips 272B7QUBHEB матрицей IPS с высоким уровнем яркости. Ее разрешение 2560х1440 пикселей (плотность – 109 PPI). Частота обновления 75 Гц.

Мы использовали этот монитор в офисе для выполнения типовых рабочих задач, браузера и печати.

Отметим хорошую настройку цветопередачи. Не испытывали проблем при работе с фото и видео.

Но и он же позволял в свободнее время играть в игры. Высокая плотность пикселей и низкие задержки, давали наслаждаться шутерами и современными тайтлами.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 272B7QUBHEB – станет хорошим выбором в качестве дополнительного монитора под современный ноутбук и даже планшет. Высокое качество установленной IPS-матрицы с корректной заводской настройкой, набор портов ввода/вывода, эргономичная подставка, встроенная веб-камера с датчиками для Windows Hello, микрофон для удаленки, хаб для подключения периферии.
Philips 272B7QUBHEB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 272B7QUBHEB
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