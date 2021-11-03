Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?

Согласно данным, Яндекс.Маркет, его средняя стоимость составляет 39 500 рублей.
Ее формат исполнения позволяет разместить монитор близко к стене, актуально с учетом того, что чаще всего рабочее место ограничено по площади.
Она дает возможность изменять высоту расположения монитора, наклонять вперед и назад, поворачивать в стороны.
Центральная часть стойки с продольным вырезом, его вместе с фиксатором в нижней части можно использовать для сбора кабелей в общий пучок.
Помимо этого, владелец не ограничивается в возможности установки на VESA-совместимый кронштейн.
Поверхность матрицы матовая. У этой модели узкие боковые рамки. Хорошо подходят для сеттинга из двух-трех мониторов на одном рабочем столе. При чем при условии поддержки ноутбуком более одного внешнего монитора, можно подключить второй уже через выход DisplayPort на панели портов ввода/вывода.
Нижняя рамка с накладкой под шлифованный металл темного цвета. В центре логотип производителя, правее пять механических кнопок, используемых для взаимодействия с интерфейсным меню
На верхней рамке у Philips 272B7QUBHEB блок с веб-камерой и набором датчиков, используемых для безопасной разблокировки распознаванием лица (Windows Hello).
В этот же выдвижной блок интегрированы микрофоны, которые можно использовать для звонков, а также удаленной работы и обучения.
Выдвигается легким нажатием на крышку блока. В скрытом состоянии обеспечивается полная приватность.
Есть датчики PowerSensor анализирующие присутствие пользователя перед монитором и снижающие яркость, когда его нет рядом с целью сохранения электроэнергии.
Для подключения источника сигнала можно использовать HDMI, DisplayPort или USB-C. При выборе USB-C или дополнительном его подключении к полноразмерному USB на материнской плате или ноутбуке, будет работать встроенный концентратор. Состоит он из гигабитного RJ-45, четырех полноразмерных USB. Сюда можно подключить периферию, накопители или проводить зарядку носимой электроники.
В паре с совместимыми ноутбуками можно подключить только единственным USB-C кабелем. Так будут выводится изображение на монитор, работать USB-разъемы, сетевой RJ-45. При этом встроенный в монитор блок питания будет поддерживать или заряжать заряд батареи (в зависимости от энергопотребления и характеристик ноутбука), мощность зарядки до 45 Вт (PowerDelivery).
Мы использовали этот монитор в офисе для выполнения типовых рабочих задач, браузера и печати.
Отметим хорошую настройку цветопередачи. Не испытывали проблем при работе с фото и видео.
Но и он же позволял в свободнее время играть в игры. Высокая плотность пикселей и низкие задержки, давали наслаждаться шутерами и современными тайтлами.