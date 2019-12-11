Обзор Philips 272E1CA. Недорогой 27-дюймовый монитор с изогнутой матрицей

2019-12-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 272E1CA; [173]
Сегодня в центре внимания линейка мониторов E-Line в лице монитора Philips 272E1CA с изогнутой 27-дюймовой панелью. Обзор будет интересен для тех, кто находится в поиске недорогого монитора под широкий круг задач. Разрешение Full HD с матрицей VA. Частота 60 Гц с соотношением сторон 16:9.

Philips 272E1CA

К моменту публикации его уже есть возможность приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Philips 272E1CA обзор

Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением. Предусмотрена ручка для переноски. Комплект включает HDMI кабель, внешний блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Philips 272E1CA

Внешний вид

Внешний вид классический. Перед началом эксплуатации будет необходимо зафиксировать основание на стойку. Потребуется крестовая отвертка.

Philips 272E1CA

Выполнена она у Philips 272E1CA в виде квадратной рамки. На нижней поверхности резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение.

Philips 272E1CA

Возможности её ограничены только наклоном панели вперед и назад. В тыльной стороне ножки паз, позволяющий разместить в нем кабели.

Philips 272E1CA

Задняя панель монитора выполнена из пластика со шлифованным покрытием. По центру логотип производителя. Ниже отверстия для VESA-кронштейна. Перед его установкой нужно будет демонтировать опорную стойку.

Philips 272E1CA

На панели разъемов выведены HDMI, DisplayPort, VGA и аудиоразъемы. Блок питания у монитора внешний.

Philips 272E1CA

Боковые рамки узкие. Вполне можно комфортно разместить два или три таких монитора в одной связке. По центру нижней рамки хромированный логотип производителя.

Philips 272E1CA

Управляется при помощи группы кнопок на нижней рамке. Монитор оснащен парой динамиков по 3 Вт каждый. С учетом позиционирования этой модели отлично.

Philips 272E1CA

Здесь установлена изогнутая VA-матрица с диагональю 27-дюймов. Разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц. Поддерживается AMD FreeSync. Соотношение сторон 16:9.

Philips 272E1CA

Настройки

Классическое меню, неперегруженное графическими элементами. Список опций представлен списком.

Philips 272E1CA

Включается режим LowBlue.

Philips 272E1CA

Выбирается вход.

Philips 272E1CA

Параметры изображения. Контраст, резкость и яркость. Формат изображения.

Philips 272E1CA

Настройки аудио. Цветовая температура. Есть режим под определенные сценарии эксплуатации.

Тесты Philips 272E1CA

Яркость максимальная

Philips 272E1CA - 239 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

Philips 272E1CA - 0.12 cd/m2

Температура цвета

Philips 272E1CA – 6234K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Philips 272E1CA – 266K

Задержка Philips 272E1CA

Задержка, светлые тона – 7.2ms
Задержка, темные тона – 13.5ms

Итоги по Philips 272E1CA

Philips 272E1CA – универсальный рабочий монитор с невысокой стоимостью. Фильмы, игры, браузер, офисные приложения. Строгий дизайн, интуитивное меню, изогнутая панель с широкими углами обзора. Не устроить могут невысокая яркость подсветки, отсутствие DVI и ограниченные возможности подставки.

Комментарии и отзывы Philips 272E1CA
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