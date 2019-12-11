Обзор Philips 272E1CA. Недорогой 27-дюймовый монитор с изогнутой матрицей

Сегодня в центре внимания линейка мониторов E-Line в лице монитора Philips 272E1CA с изогнутой 27-дюймовой панелью. Обзор будет интересен для тех, кто находится в поиске недорогого монитора под широкий круг задач. Разрешение Full HD с матрицей VA. Частота 60 Гц с соотношением сторон 16:9.

Philips 272E1CA обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением. Предусмотрена ручка для переноски. Комплект включает HDMI кабель, внешний блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид классический. Перед началом эксплуатации будет необходимо зафиксировать основание на стойку. Потребуется крестовая отвертка.

Выполнена она у Philips 272E1CA в виде квадратной рамки. На нижней поверхности резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение.

Возможности её ограничены только наклоном панели вперед и назад. В тыльной стороне ножки паз, позволяющий разместить в нем кабели.

Задняя панель монитора выполнена из пластика со шлифованным покрытием. По центру логотип производителя. Ниже отверстия для VESA-кронштейна. Перед его установкой нужно будет демонтировать опорную стойку.

На панели разъемов выведены HDMI, DisplayPort, VGA и аудиоразъемы. Блок питания у монитора внешний.

Боковые рамки узкие. Вполне можно комфортно разместить два или три таких монитора в одной связке. По центру нижней рамки хромированный логотип производителя.

Управляется при помощи группы кнопок на нижней рамке. Монитор оснащен парой динамиков по 3 Вт каждый. С учетом позиционирования этой модели отлично.

Здесь установлена изогнутая VA-матрица с диагональю 27-дюймов. Разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц. Поддерживается AMD FreeSync. Соотношение сторон 16:9.

Настройки

Классическое меню, неперегруженное графическими элементами. Список опций представлен списком.

Включается режим LowBlue.

Выбирается вход.

Параметры изображения. Контраст, резкость и яркость. Формат изображения.

Тесты Philips 272E1CA

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 272E1CA

Итоги по Philips 272E1CA

Настройки аудио. Цветовая температура. Есть режим под определенные сценарии эксплуатации.Philips 272E1CA - 239 cd/m2 / 860 cd/mPhilips 272E1CA - 0.12 cd/m2Philips 272E1CA – 6234KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 272E1CA – 266KЗадержка, светлые тона – 7.2msЗадержка, темные тона – 13.5msPhilips 272E1CA – универсальный рабочий монитор с невысокой стоимостью. Фильмы, игры, браузер, офисные приложения. Строгий дизайн, интуитивное меню, изогнутая панель с широкими углами обзора. Не устроить могут невысокая яркость подсветки, отсутствие DVI и ограниченные возможности подставки.