Обзор Philips 272E1CA. Недорогой 27-дюймовый монитор с изогнутой матрицей

Сегодня в центре внимания линейка мониторов E-Line в лице монитора Philips 272E1CA с изогнутой 27-дюймовой панелью. Обзор будет интересен для тех, кто находится в поиске недорогого монитора под широкий круг задач. Разрешение Full HD с матрицей VA. Частота 60 Гц с соотношением сторон 16:9.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 13.5ms
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Philips 272E1CA обзор
КомплектацияПоставляется в коробке со светлым оформлением. Предусмотрена ручка для переноски. Комплект включает HDMI кабель, внешний блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВнешний вид классический. Перед началом эксплуатации будет необходимо зафиксировать основание на стойку. Потребуется крестовая отвертка.
Выполнена она у Philips 272E1CA в виде квадратной рамки. На нижней поверхности резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение.
Возможности её ограничены только наклоном панели вперед и назад. В тыльной стороне ножки паз, позволяющий разместить в нем кабели.
Задняя панель монитора выполнена из пластика со шлифованным покрытием. По центру логотип производителя. Ниже отверстия для VESA-кронштейна. Перед его установкой нужно будет демонтировать опорную стойку.
На панели разъемов выведены HDMI, DisplayPort, VGA и аудиоразъемы. Блок питания у монитора внешний.
Боковые рамки узкие. Вполне можно комфортно разместить два или три таких монитора в одной связке. По центру нижней рамки хромированный логотип производителя.
Управляется при помощи группы кнопок на нижней рамке. Монитор оснащен парой динамиков по 3 Вт каждый. С учетом позиционирования этой модели отлично.
Здесь установлена изогнутая VA-матрица с диагональю 27-дюймов. Разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц. Поддерживается AMD FreeSync. Соотношение сторон 16:9.
НастройкиКлассическое меню, неперегруженное графическими элементами. Список опций представлен списком.
Включается режим LowBlue.
Выбирается вход.
Параметры изображения. Контраст, резкость и яркость. Формат изображения.
Настройки аудио. Цветовая температура. Есть режим под определенные сценарии эксплуатации.
Тесты Philips 272E1CA
Яркость максимальнаяPhilips 272E1CA - 239 cd/m2 / 860 cd/m
Яркость минимальнаяPhilips 272E1CA - 0.12 cd/m2
Температура цветаPhilips 272E1CA – 6234K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаPhilips 272E1CA – 266K
Задержка Philips 272E1CAЗадержка, светлые тона – 7.2ms
Задержка, темные тона – 13.5ms