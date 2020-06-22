Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей

Он поддерживает частоту обновления 75 Гц и технологию AMD FreeSync. На борту изогнутая VA-матрица.
Тестируемый нами монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Philips 322E1C обзор
Содержание
КомплектацияУпакован монитор в коробку со светлым оформлением. На лицевой стороне помимо изображения монитора приведены его ключевые особенности. Внутри коробки зафиксирован в пенопласт и транспортировочный пакет. Комплект включает силовой кабель, HDMI и набор документации.
Внешний видДля начала эксплуатации нужно будет провести установку основания на стойку. Потребуется крестовая отвертка.
Выполнена она в виде рамки с металлическим основанием и пластиковым наружным кожухом. Стойка выполнена из окрашенного в серебристый цвет металла.
В тыльной части ее расположена канавка, используемая для аккуратной укладки кабелей. Сами возможности подставки ограничены только наклоном панели вперед и назад.
Вместо нее Philips 322E1C можно будет зафиксировать на VESA-100 кронштейне. Для этого стойку предварительно нужно будет демонтировать, сняв винты под декоративной заглушкой.
Для ввода изображения предлагается выбор между DisplayPort, HDMI, VGA. Здесь же выход под проводные наушники. Блок питания у монитора внутренний.
Задняя панели выполнена из пластика. Поверхность с текстурным рисунком под шлифованный металл. В верхней части логотип производителя.
Здесь установлена изогнутая панель. Изображение на ней лучше воспринимается при традиционном размещении монитора на столе, в сравнении с плоскими моделями.
Боковые рамки узкие. По центру нижней расположен логотип Philips. В правом углу группа из пяти механических кнопок. Для удобства управления маркировка нанесена с фронтальной стороны.
Визуально монитор производит приятное впечатление. Строгий внешний вид, без броских декоративных элементов.
Мы проводили тестирование с консолью Sony PlayStation 4 Pro и настольным ПК. В двух сценариях монитор продемонстрировал отличное качество картинки.
НастройкиМеню выполнено в виде списка опций. Есть локализация под русскоязычных пользователей.
Включается функция LowBlue.
Выбирается источник сигнала.
Проводится дополнительная настройка изображения. Контраст, яркость, резкость. Гамма.
Цветовой баланс. Готовые пресеты и ручные корректировки.
Выбор языка интерфейса. Общие настройки системы.
Тесты Philips 322E1C
Яркость максимальнаяPhilips 322E1C - 240 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 322E1C - 0.08 cd/m2
Температура цветаPhilips 322E1C – 6516K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка Philips 322E1CЗадержка, светлые тона – 11.3ms
Задержка, темные тона – 16.9ms
Итоги по Philips 322E1CНесмотря на то, что Philips 322E1C позиционируется как монитор для игровой консоли, он также будет хорош и для настольного ПК или в качестве дополнительного экрана у ноутбука. Аккуратный внешний вид, набор разъемов для ввода изображения, узкие боковые рамки, немаркий корпус.
Philips 322E1C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".