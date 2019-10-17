Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600

2019-10-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 326M6VJRMB; [81]
Сегодня героем нашего обзора будет 4К-монитор Philips 326M6VJRMB с подсветкой Ambiglow. Заявлена сертификация DisplayHDR 600. На борту 32-дюймовая MVA-матрица. Поддерживается технология Adaptive-Sync с максимальной частотой до 60 Гц. Напомним, мониторы этой серии ориентированы на игровые консоли.

Philips 326M6VJRMB

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Philips 326M6VJRMB обзор

Комплектация

Поставляется в массивной коробке из плотного картона с изображением монитора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает внешний блок питания, кабель HDMI, диск с документацией.

Philips 326M6VJRMB

Внешний вид

Выполнен в классической стилистике с преобладанием черного цвета. Рамки вокруг экрана, по современным меркам, широкие. Они глянцевые.

Philips 326M6VJRMB

В комплекте с Philips 326M6VJRMB идет подставка с металлическими ножками в виде треугольного луча. Установка безвинтовая. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

Philips 326M6VJRMB

Предусмотрено изменение высоты расположения и угла наклона панели. Выбранное положение фиксируется. Поддерживается VESA совместимые кронштейны.

Philips 326M6VJRMB

Под нижней рамкой находится несколько групп светодиодов Ambiglow. Все они направлены вниз. Они тут отвечают за работу одноименной технологии.

Philips 326M6VJRMB

На тыльной стороне справа скрывается пятипозиционный джойстик управления. Есть быстрые меню и детальные настройки.

Philips 326M6VJRMB

Корпус у монитора достаточно тонкий. Тыльная сторона выполнена из матового пластика. Здесь расположены встроенная пара динамиков по 5 Вт каждый.

Philips 326M6VJRMB

На панели разъемов выведены один USB-вход, четыре скоростных USB, два из них окрашены в желтый цвет. Они будут полезны для зарядки смартфона или геймпада.

Philips 326M6VJRMB

Доступны аудиовход, аудиовыход, три HDMI, DisplayPort. Блок питания внешний.

Philips 326M6VJRMB

Изображение выводится на 32-дюймовую MVA-панель с разрешением 3840 x 2160. Сертификация DisplayHDR 600.

Philips 326M6VJRMB

Основное время мы эксплуатировали монитор Philips 326M6VJRMB в паре с игровой консолью Sony PlayStation 4 Pro выводя картинку в 4K HDR.

Philips 326M6VJRMB

Предлагаются быстрые пресеты: «FPS», «Гонки», «Игрок 1», «Игрок 2», «LowBlue Mode» и «Smart Uniformity».

Philips 326M6VJRMB

Настройки

В разделе AMBIGLOW – проводится выбор режима подсветки. Разные уровни яркости.

Philips 326M6VJRMB

Отключается и включается LowBlue.

Philips 326M6VJRMB

Выбирается вход.

Philips 326M6VJRMB

Настраивается изображение с выбором HDR, яркости, контраста, резкости и гаммы.

Philips 326M6VJRMB

Philips 326M6VJRMB

Philips 326M6VJRMB

Тесты Philips 326M6VJRMB

Яркость максимальная

Philips 326M6VJRMB - 335 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 326M6VJRMB - 0.14 cd/m2

Температура цвета

Philips 326M6VJRMB – 5976K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Philips 326M6VJRMB – 524K

Задержка Philips 326M6VJRMB

Задержка, светлые тона – 7.8ms
Задержка, темные тона – 15.2ms

Итоги по Philips 326M6VJRMB

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 326M6VJRMB – добротный 4К-монитор с поддержкой технологии DisplayHDR 600 и адаптивной синхронизации частоты кадров. Детальные ручные настройки, подсветка AMBIGLOW, большой запас по разъемам, встроенный USB-хаб, громкие динамики, функциональная подставка. Этот монитор станет правильным выбором в пару к современной консоли, при этом решая еще и повседневные задачи.
Philips 326M6VJRMB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Philips 326M6VJRMB
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