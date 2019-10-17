Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600

Сегодня героем нашего обзора будет 4К-монитор Philips 326M6VJRMB с подсветкой Ambiglow. Заявлена сертификация DisplayHDR 600. На борту 32-дюймовая MVA-матрица. Поддерживается технология Adaptive-Sync с максимальной частотой до 60 Гц. Напомним, мониторы этой серии ориентированы на игровые консоли.

Philips 326M6VJRMB обзор

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке из плотного картона с изображением монитора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает внешний блок питания, кабель HDMI, диск с документацией.

Внешний вид

Выполнен в классической стилистике с преобладанием черного цвета. Рамки вокруг экрана, по современным меркам, широкие. Они глянцевые.

В комплекте с Philips 326M6VJRMB идет подставка с металлическими ножками в виде треугольного луча. Установка безвинтовая. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

Предусмотрено изменение высоты расположения и угла наклона панели. Выбранное положение фиксируется. Поддерживается VESA совместимые кронштейны.

Под нижней рамкой находится несколько групп светодиодов Ambiglow. Все они направлены вниз. Они тут отвечают за работу одноименной технологии.

На тыльной стороне справа скрывается пятипозиционный джойстик управления. Есть быстрые меню и детальные настройки.

Корпус у монитора достаточно тонкий. Тыльная сторона выполнена из матового пластика. Здесь расположены встроенная пара динамиков по 5 Вт каждый.

На панели разъемов выведены один USB-вход, четыре скоростных USB, два из них окрашены в желтый цвет. Они будут полезны для зарядки смартфона или геймпада.

Доступны аудиовход, аудиовыход, три HDMI, DisplayPort. Блок питания внешний.

Изображение выводится на 32-дюймовую MVA-панель с разрешением 3840 x 2160. Сертификация DisplayHDR 600.

Основное время мы эксплуатировали монитор Philips 326M6VJRMB в паре с игровой консолью Sony PlayStation 4 Pro выводя картинку в 4K HDR.

Предлагаются быстрые пресеты: «FPS», «Гонки», «Игрок 1», «Игрок 2», «LowBlue Mode» и «Smart Uniformity».

Настройки

В разделе AMBIGLOW – проводится выбор режима подсветки. Разные уровни яркости.

Отключается и включается LowBlue.

Выбирается вход.

Настраивается изображение с выбором HDR, яркости, контраста, резкости и гаммы.

Тесты Philips 326M6VJRMB

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 326M6VJRMB

Итоги по Philips 326M6VJRMB

Philips 326M6VJRMB - 335 cd/m2Philips 326M6VJRMB - 0.14 cd/m2Philips 326M6VJRMB – 5976KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 326M6VJRMB – 524KЗадержка, светлые тона – 7.8msЗадержка, темные тона – 15.2msPhilips 326M6VJRMB – добротный 4К-монитор с поддержкой технологии DisplayHDR 600 и адаптивной синхронизации частоты кадров. Детальные ручные настройки, подсветка AMBIGLOW, большой запас по разъемам, встроенный USB-хаб, громкие динамики, функциональная подставка. Этот монитор станет правильным выбором в пару к современной консоли, при этом решая еще и повседневные задачи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".