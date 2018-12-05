Обзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицей

В центре внимания сегодня изогнутый VA-монитор с расширенной цветовой палитрой, обеспечивающий высокое качество отображения. Philips 328E9FJAB получил 32-дюймовую панель с разрешением Quad HD. Поддерживается технология Freesync и режим LowBlue. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с читателями.

Philips 328E9FJAB обзор

Он уже доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением. Списком приведены его ключевые особенности. По краям есть ручки, упрощающие транспортировку. Комплект включает подставку, силовой кабель, HDMI-кабель, аудиокабель, VGA и документацию.

Внешний вид

Внешний вид Philips 328E9FJAB – стильный и современный. Узкие боковые рамки и отсутствие вычурных декоративных элементов.

Поверхность экрана с полуматовым покрытием. По центру нижней рамки логотип производителя.

В комплекте идет съемная пластиковая подставка. Регулировки по высоте и поворота относительно основания не предусмотрено. В ограниченном пределе меняется угол наклона панели.

Стоит на подставке отчетливо. Окрашенная в серебристый цвет, отлично сочетается с черным корпусом. Поддерживается возможность установки на VESA-совместимый кронштейн.

Задняя панель из глянцевого пластика, она быстро собирает следы пальцев. Они не будут видны при обычной эксплуатации. Собран монитор без огрехов.

Для подключения источника сигнала доступны HDMI, DisplayPort и VGA. Помимо этого, есть аудиовход и выход. Здесь же гнездо питания. Блок питания встроенный.

Управляется при помощи четырехпозиционного джойстика, скрывается он на нижней рамке.

Монитор оснащен двумя динамиками по 3 Вт каждый, вполне могут заменить отдельно устанавливаемые недорогие колонки.

В Philips 328E9FJAB установлена 31.5-дюймовая матрица VA. Разрешение составляет 2560 на 1440 пикселей с частотой 75 Гц. Панель изогнута.

Поддерживается технология расширенной цветовой палитры, она дает более широкий диапазон цветов. Как заявляет сам производитель, так достигаются естественные и насыщенные цвета.

Владельцы видеокарт Radeon смогут насладиться технологией AMD FreeSync, получив плавный вывод изображения без помех. Решена проблема мерцания светодиодной подсветки, реализацией FlickerFree.

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Настройка

Оформление меню традиционное. Есть несколько быстрых наборов для переключения пресетов работы, источника сигнала и управления громкостью.

Тесты Philips 328E9FJAB

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 328E9FJAB

Итоги по Philips 328E9FJAB

В основном меню можно изменить яркость, контрастность, гамму, цветовую температуру.Philips 328E9FJAB - 255 cd/m2Philips 328E9FJAB - 0.14 cd/m2Philips 328E9FJAB – 6124KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 328E9FJAB – 376KЗадержка, светлые тона – 6.7msЗадержка, темные тона – 13.4msPhilips 328E9FJAB отличный вариант при выборе основного монитора под широкий круг задач. Установлена качественная VA-матрица с QHD-разрешением. Современный дизайн с узкими рамками, изогнутая панель, AMD FreeSync, FlickerFree, LowBlue, набор портов, расширенная цветовая палитра. Не устроить могут ограниченные возможности подставки и невысокий уровень максимальной яркости.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".