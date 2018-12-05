Обзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицей

2018-12-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 328E9FJAB; [232]
В центре внимания сегодня изогнутый VA-монитор с расширенной цветовой палитрой, обеспечивающий высокое качество отображения. Philips 328E9FJAB получил 32-дюймовую панель с разрешением Quad HD. Поддерживается технология Freesync и режим LowBlue. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с читателями.

Philips 328E9FJAB

Он уже доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Philips 328E9FJAB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением. Списком приведены его ключевые особенности. По краям есть ручки, упрощающие транспортировку. Комплект включает подставку, силовой кабель, HDMI-кабель, аудиокабель, VGA и документацию.

Philips 328E9FJAB

Внешний вид

Внешний вид Philips 328E9FJAB – стильный и современный. Узкие боковые рамки и отсутствие вычурных декоративных элементов.

Philips 328E9FJAB

Поверхность экрана с полуматовым покрытием. По центру нижней рамки логотип производителя.

Philips 328E9FJAB

В комплекте идет съемная пластиковая подставка. Регулировки по высоте и поворота относительно основания не предусмотрено. В ограниченном пределе меняется угол наклона панели.

Philips 328E9FJAB

Стоит на подставке отчетливо. Окрашенная в серебристый цвет, отлично сочетается с черным корпусом. Поддерживается возможность установки на VESA-совместимый кронштейн.

Philips 328E9FJAB

Задняя панель из глянцевого пластика, она быстро собирает следы пальцев. Они не будут видны при обычной эксплуатации. Собран монитор без огрехов.

Philips 328E9FJAB

Для подключения источника сигнала доступны HDMI, DisplayPort и VGA. Помимо этого, есть аудиовход и выход. Здесь же гнездо питания. Блок питания встроенный.

Philips 328E9FJAB

Управляется при помощи четырехпозиционного джойстика, скрывается он на нижней рамке.

Philips 328E9FJAB

Монитор оснащен двумя динамиками по 3 Вт каждый, вполне могут заменить отдельно устанавливаемые недорогие колонки.

Philips 328E9FJAB

В Philips 328E9FJAB установлена 31.5-дюймовая матрица VA. Разрешение составляет 2560 на 1440 пикселей с частотой 75 Гц. Панель изогнута.

Philips 328E9FJAB

Поддерживается технология расширенной цветовой палитры, она дает более широкий диапазон цветов. Как заявляет сам производитель, так достигаются естественные и насыщенные цвета.

Philips 328E9FJAB

Владельцы видеокарт Radeon смогут насладиться технологией AMD FreeSync, получив плавный вывод изображения без помех. Решена проблема мерцания светодиодной подсветки, реализацией FlickerFree.

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Настройка

Оформление меню традиционное. Есть несколько быстрых наборов для переключения пресетов работы, источника сигнала и управления громкостью.

Philips 328E9FJAB

В основном меню можно изменить яркость, контрастность, гамму, цветовую температуру.

Тесты Philips 328E9FJAB

Яркость максимальная

Philips 328E9FJAB - 255 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 328E9FJAB - 0.14 cd/m2

Температура цвета

Philips 328E9FJAB – 6124K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Philips 328E9FJAB – 376K

Задержка Philips 328E9FJAB

Задержка, светлые тона – 6.7ms
Задержка, темные тона – 13.4ms

Итоги по Philips 328E9FJAB

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 328E9FJAB отличный вариант при выборе основного монитора под широкий круг задач. Установлена качественная VA-матрица с QHD-разрешением. Современный дизайн с узкими рамками, изогнутая панель, AMD FreeSync, FlickerFree, LowBlue, набор портов, расширенная цветовая палитра. Не устроить могут ограниченные возможности подставки и невысокий уровень максимальной яркости.
Philips 328E9FJAB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицейОбзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицей
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