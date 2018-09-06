Обзор Philips 328P6AUBREB. Монитор для профессионалов

Тестируемый сегодня монитор Philips 328P6AUBREB не относится к игровым моделям, основная его целевая аудитория профессионалы. Такое смелое утверждение позволяют сделать поддержка HDR и обеспечение 99% охват цветового пространства ADOBE RGB. Установлена 31.5-дюймовая IPS матрица с разрешением 2560x1440 пикселей. Одной из важных конструктивных особенностей стало оснащение портом USB 3.1 Type-C.

Комплектация

Этого его первый подробный обзор, к моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Philips 328P6AUBREB в массивной коробке с изображением монитора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает стойку, основание, HDMI кабель, DisplayPort кабель, силовой кабель, USB Type-C кабель, USB кабель, аудиокабель и набор документации.

Внешний вид

Выполнен Philips 328P6AUBREB в узнаваемой строгой стилистике. В вопросе дизайна производитель консервативен. Ровные линии и отсутствие лишних декоративных элементов.

Основным материалом выступает черный пластик с матовым покрытием. Сборка проведена качественно.

Перед началом эксплуатации пользователю нужно будет определиться со способом фиксации. Выбрать можно между комплектной ножкой или VESA-креплением.

Ножка функциональная, фронтальная её часть окрашена в серебристый цвет. По центру вырез, который может использоваться под аккуратную укладку кабелей.

Подставка позволит изменить угол наклона панели, выбрать высоту расположения и повернуть в портретный режим. Механизм с достаточной жесткостью для сохранения выбранного положения. На ровной поверхности стоит устойчиво.

Рамки вокруг экрана шириной от 18 до 25мм. На нижней рамке тонкая серебристая вставка с логотипом производителя.

Несмотря на акцент на возможность подключения к MAC через USB Type-C разъем доступен хороший набор портов. На тыльной стороне доступны HDMI, DisplayPort, D-SUB, два скоростных USB, сетевое гнездо, аудио вход и выход.

Управление Philips 328P6AUBREB осуществляется при помощи группы из пяти сенсорных кнопок. Маркировка нанесена с фронтальной стороны. На нажатия кнопки реагируют точно, управление логичное и интуитивное.

Установлен 31.5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Поддерживается HDR. 100% охват sRGB и 99% охват Adobe RGB с 10-битной глубиной цвета. Все это позволяет рассматривать его под профессиональное использование.

Настройка

В меню быстрого доступна можно выбрать источник вывода сигнала: VGA, HDMI 2.1, DisplayPort и USB Type-C.

Можно изменить пресет под разные сценарии использования.

Основное меню разделено на шесть пунктов с полным набором тонкой настройки работы монитора.

Тесты Philips 328P6AUBREB

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Расхождение яркости

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 328P6AUBREB

Итоги по Philips 328P6AUBREB

Philips 328P6AUBREB - 486 cd/m2Philips 328P6AUBREB - 0.41 cd/m2Изменение яркости под углом 45 градусов Philips 328P6AUBREB – 32%Philips 328P6AUBREB – 6439KДанные получены в sRGB режиме при яркости 100 и контрасте 50.В Adobe RGB - 6,586K (отклонение - 86К)В стандартном цветовом пресете - 6,805K (отклонение - 305К)Philips 328P6AUBREB – 61KЗадержка, светлые тона – 6.9msЗадержка, темные тона – 12.9msPhilips 328P6AUBREB с учетом стоимости станет удачным выбором при поиске 32-дюймового монитора под решение профессиональных задач. Такой вывод позволяют сделать 10-битная глубина цвета, коррекция однородности, широкие углы обзора, эмуляция sRGB, высокий коэффициент контрастности, набор портов и Adobe RGB. Из ограничений отметим блокировку управления яркостью при активации эмуляции sRGB.