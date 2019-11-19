Обзор Philips 329P9H. Профессиональный 4К-монитор с USB Type-C

Профессиональный монитор Philips 329P9H оснащен док-станцией USB-C. На борту 31.5-дюймовая IPS-панель с разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей). Большое внимание в этой модели уделено эргономике, обеспечивающей комфорт в течение всего рабочего дня. Технология FlickerFree и режим LowBlue, подставка SmartErgoBase, LightSensor и датчик PowerSensor.

Philips 329P9H обзор

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Комплектация

Поставляется монитор в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB Type-C, USB-кабель, силовой кабель, набор технической документации, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Внешний вид

Внешний вид строгий и аскетичный. Philips 329P9H может похвастать узкими рамками, позволяя рассматривать его в сценариях с установкой нескольких таких мониторов.

Подставка с расположенной под углом стойкой. Она предлагает свободную регулировку высоты расположения и угла наклона панели.

Есть возможность поворота в портретный режим. В нижней части фиксаторы под кабели.

На нижнюю поверхность нанесены резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение на столе.

В основании стойки скрывается VESA совместимый крепеж. При желании пользователь сможет установить его на кронштейн.

На нижней рамке можно обратить внимание на блок с логотипом Philips. В нем скрываются датчики, отвечающие за режим энергосбережения и автоматической регулировки яркости.

Еще один откидной элемент на верхней грани. Это веб-камера. Для её активации нужно нажать на сам блок, после этого срабатывает механизм выдвижения.

В паре с операционной системой Windows она поддерживает функцию распознавания лица при разблокировке. Используется для видео звонков. Качество съемки хорошее. Есть микрофоны шумоподавления.

На панели разъемов у Philips 329P9H выведены DisplayPort, выход DisplayPort, два HDMI, USB Type-C, сетевое гнездо RJ-45, два полноразмерных USB и аудиоразъем.

С противоположной стороны гнездо питания и механический тумблер. Блок питания внутренний. Монитор оснащен парой динамиков по 3 Вт.

Установлена AH-IPS панель с разрешением 4К. Соотношение сторон 16:9. Диагональ 31,5 дюйма. Передавать изображение можно будет не только через HDMI и DisplayPort, но и через USB Type-C. При этом можно задействовать выход DisplayPort для еще одного монитора, будет полезно при эксплуатации в паре с ультрабуком.

Датчики в нижнем блоке предлагают функцию регулировки уровня подсветки в зависимости от степени освещения в помещении. Второй датчик переводит в режим экономии заряда, если пользователь не находится напротив монитора.

Настройки

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок на задней панели. Меню с традиционным оформлением.

Включается/выключается датчик PowerSensor.

Включение/выключение датчика уровня освещения.

Активируется LowBlue.

Выбирается вход.

Настраиваются параметры картинки.

Режим «картинка в картинке».

Задается уровень громкости.

Тесты Philips 329P9H

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 329P9H

Итоги по Philips 329P9H

Параметры меню и общие параметры работы монитора.Philips 329P9H - 353 cd/m2 / 860 cd/mPhilips 329P9H - 0.1 cd/m2Philips 329P9H – 6585KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 329P9H – 85KЗадержка, светлые тона – 7msЗадержка, темные тона – 13.5msPhilips 329P9H – монитор профессионального уровня, призванный повысить эффективность в рабочих задачах, а также предлагающий выверенную эргономику. К его плюсам отнесем узкие рамки, эргономичную подставку, равномерную подсветку и широкие углы обзора, хорошую цветопередачу, отсутствие ШИ-модуляции и кристаллического эффекта, набор разъемов для подключения, RJ-45 и выход DisplayPort, датчик освещенности, веб-камера. Не устроить может Glow-эффект.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".