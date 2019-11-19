Обзор Philips 329P9H. Профессиональный 4К-монитор с USB Type-C

2019-11-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 329P9H; [75]
Профессиональный монитор Philips 329P9H оснащен док-станцией USB-C. На борту 31.5-дюймовая IPS-панель с разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей). Большое внимание в этой модели уделено эргономике, обеспечивающей комфорт в течение всего рабочего дня. Технология FlickerFree и режим LowBlue, подставка SmartErgoBase, LightSensor и датчик PowerSensor.

Philips 329P9H

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Philips 329P9H обзор

Комплектация

Philips 329P9H

Поставляется монитор в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB Type-C, USB-кабель, силовой кабель, набор технической документации, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Philips 329P9H

Внешний вид

Philips 329P9H

Внешний вид строгий и аскетичный. Philips 329P9H может похвастать узкими рамками, позволяя рассматривать его в сценариях с установкой нескольких таких мониторов.

Philips 329P9H

Подставка с расположенной под углом стойкой. Она предлагает свободную регулировку высоты расположения и угла наклона панели.

Philips 329P9H

Есть возможность поворота в портретный режим. В нижней части фиксаторы под кабели.

Philips 329P9H

На нижнюю поверхность нанесены резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение на столе.

Philips 329P9H

В основании стойки скрывается VESA совместимый крепеж. При желании пользователь сможет установить его на кронштейн.

Philips 329P9H

На нижней рамке можно обратить внимание на блок с логотипом Philips. В нем скрываются датчики, отвечающие за режим энергосбережения и автоматической регулировки яркости.

Philips 329P9H

Еще один откидной элемент на верхней грани. Это веб-камера. Для её активации нужно нажать на сам блок, после этого срабатывает механизм выдвижения.

Philips 329P9H

В паре с операционной системой Windows она поддерживает функцию распознавания лица при разблокировке. Используется для видео звонков. Качество съемки хорошее. Есть микрофоны шумоподавления.

Philips 329P9H

На панели разъемов у Philips 329P9H выведены DisplayPort, выход DisplayPort, два HDMI, USB Type-C, сетевое гнездо RJ-45, два полноразмерных USB и аудиоразъем.

Philips 329P9H

С противоположной стороны гнездо питания и механический тумблер. Блок питания внутренний. Монитор оснащен парой динамиков по 3 Вт.

Philips 329P9H

Установлена AH-IPS панель с разрешением 4К. Соотношение сторон 16:9. Диагональ 31,5 дюйма. Передавать изображение можно будет не только через HDMI и DisplayPort, но и через USB Type-C. При этом можно задействовать выход DisplayPort для еще одного монитора, будет полезно при эксплуатации в паре с ультрабуком.

Philips 329P9H

Датчики в нижнем блоке предлагают функцию регулировки уровня подсветки в зависимости от степени освещения в помещении. Второй датчик переводит в режим экономии заряда, если пользователь не находится напротив монитора.

Philips 329P9H

Настройки

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок на задней панели. Меню с традиционным оформлением.

Philips 329P9H

Включается/выключается датчик PowerSensor.

Philips 329P9H

Включение/выключение датчика уровня освещения.

Philips 329P9H

Активируется LowBlue.

Philips 329P9H

Выбирается вход.

Philips 329P9H

Настраиваются параметры картинки.

Philips 329P9H

Режим «картинка в картинке».

Philips 329P9H

Задается уровень громкости.

Philips 329P9H

Параметры меню и общие параметры работы монитора.

Тесты Philips 329P9H

Яркость максимальная

Philips 329P9H - 353 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

Philips 329P9H - 0.1 cd/m2

Температура цвета

Philips 329P9H – 6585K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Philips 329P9H – 85K

Задержка Philips 329P9H

Задержка, светлые тона – 7ms
Задержка, темные тона – 13.5ms

Итоги по Philips 329P9H

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 329P9H – монитор профессионального уровня, призванный повысить эффективность в рабочих задачах, а также предлагающий выверенную эргономику. К его плюсам отнесем узкие рамки, эргономичную подставку, равномерную подсветку и широкие углы обзора, хорошую цветопередачу, отсутствие ШИ-модуляции и кристаллического эффекта, набор разъемов для подключения, RJ-45 и выход DisplayPort, датчик освещенности, веб-камера. Не устроить может Glow-эффект.
Philips 329P9H получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Philips 329P9H
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