Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Находится в широком доступе в российских магазинах.
КомплектацияУпакован в массивную коробку из крафт-картона со схематичным изображением и общими данными по спецификациям. Стартовый набор включает заглушку для панели ввода/вывода, силовой кабель, DisplayPort, HDMI, USB 3.0 кабели, подставку, диск ПО и различную документацию.
Внешний видИспользуется эргономичная подставка, поддерживающая возможности изменения высоты расположения и наклона. Также монитор на ней можно поворачивать в стороны относительно точки крепления.
Собирается быстро, без инструментов. Состоит преимущественно из металла. Стоит на ней устойчиво. В основании вырез, используемый для сбора кабелей в общий пучок.
Установлена 34-дюймовая VA-панель. Она изогнута. Радиус 1500 мм. Подобная форма матрицы оптимальна на решениях с увеличенной диагональю.
Разрешение 3440×1440 пикселей. Частота обновления 100 Гц. Используется WLED подсветка. По периметру присутствуют зоны с увеличенным уровнем яркости. Заметны они при выводе изображения в темных тонах.
Боковые рамки шириной менее 1 сантиметра. По центре нижней выведены датчики PowerSensor и LightSensor.
Они отвечают за автоматическое снижение уровня яркости в то время, когда пользователя нет перед экраном. Второй за подстройку уровня яркости на основе уровня освещения в помещении.
Управляется Philips 346B1C при помощи группы механических кнопок с маркировкой. Управление интуитивное.
Задняя панель выполнена из черного пластика с текстурированным покрытием под шлифованный металл. Оснащен парой динамиков по 5 Вт каждый.
На панели портов ввода доступны HDMI, DisplayPort и USB-C. Последний дает одновременный вывод изображения и зарядку.
Он также выступает хабом, добавляя четыре скоростных USB-разъема. Поддерживается технология KVM с объединением периферии на нескольких системах.
Решается еще проблема с отсутствием в современных ноутбуках разъема под проводной доступ в сеть. Здесь для этого есть RJ-45, и он также работает при использовании USB-C кабеля.
Помимо отмеченного выше выреза для сбора кабелей в общий пучок, есть также декоративная заглушка на всю длину панели портов ввода/вывода.
Блок питания встроенный. При продолжительном использовании нагрева и шумов замечено не было.
НастройкиОтдельно включаются датчики PowerSensor и LightSensor.
Включение режима LowBlue. Ручной или автоматические выборы входа. Параметры изображения. Функция вывода картинки с разных типов устройств.
Цветовой баланс. Готовые пресеты.
Дополнительные настройки.
Тесты Philips 346B1C
Яркость максимальнаяPhilips 346B1C - 279 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 346B1C - 0.13 cd/m2
Температура цветаPhilips 346B1C– 6146K
Задержка Philips 346B1CЗадержка, светлые тона – 12.1ms
Задержка, темные тона – 15.4ms
Итоги по Philips 346B1CPhilips 346B1C станет правильным выбором при поиске монитора UltraWide в пару к ноутбуку, получив не только удобный инструмент для выполнения рабочих задач, работы с документами, обработки фото и монтажа видеороликов, но и дополнительные USB-разъемы под периферию, сетевой доступ в сеть. Эргономичная подставка, высокое качество исполнения, изогнутая панель, традиционный набор портов ввода/вывода, датчики для снижения расходов на электричество.
Philips 346B1C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".