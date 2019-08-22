Обзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

Сегодня героем нашего обзора будет 34-дюймовый IPS-монитор Philips 349P7 с изогнутым экраном, соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD. Одной из его особенностей стал док-станция с разъемом USB Type-C. Поддерживается технология Philips MultiView, позволяющая выводить изображение сразу с нескольких источников. Частота обновления 100 Гц обеспечит плавное воспроизведение контента разного типа.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 11.8ms
Philips 349P7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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Philips 349P7FUBEB обзор
КомплектацияУпакован монитор в массивную коробку из плотного картона с подробной информацией по основным его особенностям. В комплекте покупатель получает аудиокабель, USB Type-C кабель, DisplayPort-кабель, HDMI-кабель, внешний блок питания, разобранную подставку, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.
Внешний видPhilips консервативна в вопросе внешнего вида своих мониторов, придерживаясь общей стилистики. Philips 349P7 не стал исключением.
Монитор выполнен в строгой стилистике. Серебристая ножка и черное основание. Безотверточная сборка.
По центру вырез, позволяющий организовать аккуратную укладку проводов.
Комплектная подставка дает возможность изменять высоту расположения панели, изменять угол наклона и поворачивать вокруг оси. Поддерживается VESA-кронштейн.
Установлена 34-дюймовая IPS-матрица с радиусом изгиба 1800мм. Антибликовое покрытие. Разрешение WQHD.
Боковые рамки узкие, позволяют комфортно использовать связку из нескольких таких мониторов.
По центру нижней рамки выступающий блок из прозрачного пластика с логотипом производителя.
Задняя часть корпуса выполнена из пластика. Монитор оснащен встроенной акустикой, состоящей из двух динамиков по 5 Вт каждый.
В боковой зоне расположен пятипозиционный джойстик. Он отвечает за управление и навигацию по меню.
На задней панели выведены три полноразмерных USB. Рядом с ними пара аудиоразъемов. Слева HDMI, DisplayPort и USB Type-C.
НастройкиМеню также не претерпело изменений. Оно хорошо знакомо по изученным ранее мониторам Philips. Первым разделом включается/выключается технология LowBlue.
Выбирается источник сигнала.
Задаются параметры яркости, контрастности Philips 349P7. Выбирается формат картинки. Задается гамма.
Отдельной вкладкой представлена функция вывода изображения сразу с нескольких источников.
Настраивается громкость встроенных динамиков, активируется режим молчания и выбирается источник звука.
Выбирается цветовая температура. Поддерживается режим sRGB.
Можно выбрать язык интерфейса и параметры OSD-меню.
В быстром меню можно выбрать готовый пресет под определенный тип воспроизводимого контента.
Тесты Philips 349P7FUBEB
Яркость максимальнаяPhilips 349P7FUBEB - 281 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 349P7FUBEB - 0.11 cd/m2
Температура цветаPhilips 349P7FUBEB – 7399K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаPhilips 349P7FUBEB – 899K
Задержка Philips 349P7FUBEBЗадержка, светлые тона – 6.1ms
Задержка, темные тона – 11.8ms
Итоги по Philips 349P7Philips 349P7 станет правильным выбором в качестве основного монитора для работы и развлечений. Он продемонстрировал высокое качество вывода изображения с точной цветопередачей. Поддержка частоты 100 Гц, изогнутая панель, детальные настройки, USB Type-C панель, строгий внешний вид и узкие рамки, функциональная подставка.
Philips 349P7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".