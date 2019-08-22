Обзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

2019-08-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 349P7FUBEB; [145]
Сегодня героем нашего обзора будет 34-дюймовый IPS-монитор Philips 349P7 с изогнутым экраном, соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD. Одной из его особенностей стал док-станция с разъемом USB Type-C. Поддерживается технология Philips MultiView, позволяющая выводить изображение сразу с нескольких источников. Частота обновления 100 Гц обеспечит плавное воспроизведение контента разного типа.

Philips 349P7FUBEB

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Philips 349P7FUBEB обзор

Комплектация

Упакован монитор в массивную коробку из плотного картона с подробной информацией по основным его особенностям. В комплекте покупатель получает аудиокабель, USB Type-C кабель, DisplayPort-кабель, HDMI-кабель, внешний блок питания, разобранную подставку, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Philips 349P7FUBEB

Внешний вид

Philips консервативна в вопросе внешнего вида своих мониторов, придерживаясь общей стилистики. Philips 349P7 не стал исключением.

Philips 349P7FUBEB

Монитор выполнен в строгой стилистике. Серебристая ножка и черное основание. Безотверточная сборка.

Philips 349P7FUBEB

По центру вырез, позволяющий организовать аккуратную укладку проводов.

Philips 349P7FUBEB

Комплектная подставка дает возможность изменять высоту расположения панели, изменять угол наклона и поворачивать вокруг оси. Поддерживается VESA-кронштейн.

Philips 349P7FUBEB

Установлена 34-дюймовая IPS-матрица с радиусом изгиба 1800мм. Антибликовое покрытие. Разрешение WQHD.

Philips 349P7FUBEB

Боковые рамки узкие, позволяют комфортно использовать связку из нескольких таких мониторов.

Philips 349P7FUBEB

По центру нижней рамки выступающий блок из прозрачного пластика с логотипом производителя.

Philips 349P7FUBEB

Задняя часть корпуса выполнена из пластика. Монитор оснащен встроенной акустикой, состоящей из двух динамиков по 5 Вт каждый.

Philips 349P7FUBEB

В боковой зоне расположен пятипозиционный джойстик. Он отвечает за управление и навигацию по меню.

Philips 349P7FUBEB

Philips 349P7FUBEB

На задней панели выведены три полноразмерных USB. Рядом с ними пара аудиоразъемов. Слева HDMI, DisplayPort и USB Type-C.

Philips 349P7FUBEB

Philips 349P7FUBEB

Настройки

Меню также не претерпело изменений. Оно хорошо знакомо по изученным ранее мониторам Philips. Первым разделом включается/выключается технология LowBlue.

Philips 349P7FUBEB

Выбирается источник сигнала.

Philips 349P7FUBEB

Задаются параметры яркости, контрастности Philips 349P7. Выбирается формат картинки. Задается гамма.

Philips 349P7FUBEB

Отдельной вкладкой представлена функция вывода изображения сразу с нескольких источников.

Philips 349P7FUBEB

Настраивается громкость встроенных динамиков, активируется режим молчания и выбирается источник звука.

Philips 349P7FUBEB

Выбирается цветовая температура. Поддерживается режим sRGB.

Philips 349P7FUBEB

Можно выбрать язык интерфейса и параметры OSD-меню.

Philips 349P7FUBEB

В быстром меню можно выбрать готовый пресет под определенный тип воспроизводимого контента.

Тесты Philips 349P7FUBEB

Яркость максимальная

Philips 349P7FUBEB - 281 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 349P7FUBEB - 0.11 cd/m2

Температура цвета

Philips 349P7FUBEB – 7399K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Philips 349P7FUBEB – 899K

Задержка Philips 349P7FUBEB

Задержка, светлые тона – 6.1ms
Задержка, темные тона – 11.8ms

Итоги по Philips 349P7

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 349P7 станет правильным выбором в качестве основного монитора для работы и развлечений. Он продемонстрировал высокое качество вывода изображения с точной цветопередачей. Поддержка частоты 100 Гц, изогнутая панель, детальные настройки, USB Type-C панель, строгий внешний вид и узкие рамки, функциональная подставка.
Philips 349P7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Philips 349P7FUBEB
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