Обзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

Сегодня героем нашего обзора будет 34-дюймовый IPS-монитор Philips 349P7 с изогнутым экраном, соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD. Одной из его особенностей стал док-станция с разъемом USB Type-C. Поддерживается технология Philips MultiView, позволяющая выводить изображение сразу с нескольких источников. Частота обновления 100 Гц обеспечит плавное воспроизведение контента разного типа.

Philips 349P7FUBEB обзор

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Комплектация

Упакован монитор в массивную коробку из плотного картона с подробной информацией по основным его особенностям. В комплекте покупатель получает аудиокабель, USB Type-C кабель, DisplayPort-кабель, HDMI-кабель, внешний блок питания, разобранную подставку, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Внешний вид

Philips консервативна в вопросе внешнего вида своих мониторов, придерживаясь общей стилистики. Philips 349P7 не стал исключением.

Монитор выполнен в строгой стилистике. Серебристая ножка и черное основание. Безотверточная сборка.

По центру вырез, позволяющий организовать аккуратную укладку проводов.

Комплектная подставка дает возможность изменять высоту расположения панели, изменять угол наклона и поворачивать вокруг оси. Поддерживается VESA-кронштейн.

Установлена 34-дюймовая IPS-матрица с радиусом изгиба 1800мм. Антибликовое покрытие. Разрешение WQHD.

Боковые рамки узкие, позволяют комфортно использовать связку из нескольких таких мониторов.

По центру нижней рамки выступающий блок из прозрачного пластика с логотипом производителя.

Задняя часть корпуса выполнена из пластика. Монитор оснащен встроенной акустикой, состоящей из двух динамиков по 5 Вт каждый.

В боковой зоне расположен пятипозиционный джойстик. Он отвечает за управление и навигацию по меню.

На задней панели выведены три полноразмерных USB. Рядом с ними пара аудиоразъемов. Слева HDMI, DisplayPort и USB Type-C.

Настройки

Меню также не претерпело изменений. Оно хорошо знакомо по изученным ранее мониторам Philips. Первым разделом включается/выключается технология LowBlue.

Выбирается источник сигнала.

Задаются параметры яркости, контрастности Philips 349P7. Выбирается формат картинки. Задается гамма.

Отдельной вкладкой представлена функция вывода изображения сразу с нескольких источников.

Настраивается громкость встроенных динамиков, активируется режим молчания и выбирается источник звука.

Выбирается цветовая температура. Поддерживается режим sRGB.

Можно выбрать язык интерфейса и параметры OSD-меню.

Тесты Philips 349P7FUBEB

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 349P7FUBEB

Итоги по Philips 349P7

В быстром меню можно выбрать готовый пресет под определенный тип воспроизводимого контента.Philips 349P7FUBEB - 281 cd/m2Philips 349P7FUBEB - 0.11 cd/m2Philips 349P7FUBEB – 7399KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 349P7FUBEB – 899KЗадержка, светлые тона – 6.1msЗадержка, темные тона – 11.8msPhilips 349P7 станет правильным выбором в качестве основного монитора для работы и развлечений. Он продемонстрировал высокое качество вывода изображения с точной цветопередачей. Поддержка частоты 100 Гц, изогнутая панель, детальные настройки, USB Type-C панель, строгий внешний вид и узкие рамки, функциональная подставка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".