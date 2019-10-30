Обзор Philips 436M6VBPAB. Лучший монитор для игровых консолей

На прошлой неделе мы проводили тестирование монитора Philips 326M6VJRMB линейки Momentum, ориентированной на использование в паре с игровыми консолями. Сегодня продолжаем изучение и в центре внимание будет Philips 436M6VBPAB, выступающий альтернативой приобретению телевизоров. Мониторы предлагают лучшие по качеству вывода изображения матрицы в том же ценовом сегменте, покупатель не переплачивает за такие неиспользуемые функции, как ТВ-тюнер и умное ТВ.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 8.8ms
Philips 436M6VBPAB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Этот монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Philips 436M6VBPAB обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает подставку, USB Type-C кабель, пульт, DisplayPort кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакован в массивную коробку, обеспечивающую надежную защиту от повреждений при транспортировке.
Внешний видPhilips 436M6VBPAB внешне напоминает телевизор. Это же касается и используемой подставки, выполненной в виде продольной алюминиевой ножки с выступающими лучами.
Стоит на подставке устойчиво, но, как и телевизоры, ее возможности сильно ограничены. Здесь нельзя изменить высоту расположения панели. Владелец сможет воспользоваться VESA-креплением.
Используется 43-дюймовая панель с соотношением сторон 16:9. Это MVA-матрица с DisplayHDR 1000. Здесь применены квантовые точки. Разрешение 4К (3840x2160).
Поддерживается FreeSync с частотой до 60 Гц. Оптимально с учетом целевой эксплуатации с игровыми консолями Xbox и Sony.
По краям – заметные по ширине рамки. В центре – блок с хромированным логотипом производителя.
Как и протестированный ранее монитор, в нижней части скрывается группа светодиодов Ambiglow, они проецируют свет в его основание. Так визуально расширяются границы экрана. Яркость и цвет меняются в зависимости от выводимой картинки.
Корпус собран из пластика. Большая часть площади матовая, есть несколько зон с марким глянцем на крышке.
Панель разъемов Philips 436M6VBPAB предлагает следующий набор разъемов: HDMI, DisplayPort, miniDP, USB Type-C. Также есть два полноразмерных USB и аудиоразъемы.
Сам монитор оснащен парой динамиков по 7 Вт каждый. Они позволяют играть и смотреть фильмы без необходимости обязательной установки акустики.
Управление осуществляется при помощи пятипозиционного джойстика, скрывающегося с тыльной стороны.
Также в комплекте владелец получает компактный пульт ДУ с базовым набором кнопок. Можно получить доступ ко всем функциям, не вставая с дивана.
НастройкиМеню с хорошо знакомым оформлением. Группа разделов с распределенными опциями настроек. В первой вкладке проводится управление функцией подсветки AmbiGlow.
Активируется LowBlue режим.
Выбирается источник сигнала.
Задаются параметры изображения: HDR, яркость, контраст, резкость, гамма.
Режим – картинка в картинке.
Параметры работы встроенной аудиосистемы. Поддерживается DTS.
Цветовой профиль.
Общие параметры работы системы.
Тесты Philips 436M6VBPAB
Яркость максимальнаяPhilips 436M6VBPAB - 1120 cd/m2 / 860 cd/m
Яркость минимальнаяPhilips 436M6VBPAB - 0.17 cd/m2
Температура цветаPhilips 436M6VBPAB – 6396K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаPhilips 436M6VBPAB – 104K
Задержка Philips 436M6VBPABЗадержка, светлые тона – 4.6ms
Задержка, темные тона – 8.8ms
Итоги по Philips 436M6VBPABPhilips 436M6VBPAB – удачная альтернатива покупке телевизора в тех сценариях, когда планируется активное использование в паре с игровой консолью или HTPC-системой. Диагональ в 43 дюйма с 4К-разрешением и HDR. Высокая яркость, FreeSync, хороший набор разъемов, высокое качество используемой матрицы, подсветка AmbiGlow. Монитор шикарно передает картинку в играх и фильмах. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки комплектной подставки, хотя со своей стороны рекомендуем сразу продумать вопрос крепления на стену.
Philips 436M6VBPAB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".