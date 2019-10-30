Обзор Philips 436M6VBPAB. Лучший монитор для игровых консолей

На прошлой неделе мы проводили тестирование монитора Philips 326M6VJRMB линейки Momentum, ориентированной на использование в паре с игровыми консолями. Сегодня продолжаем изучение и в центре внимание будет Philips 436M6VBPAB, выступающий альтернативой приобретению телевизоров. Мониторы предлагают лучшие по качеству вывода изображения матрицы в том же ценовом сегменте, покупатель не переплачивает за такие неиспользуемые функции, как ТВ-тюнер и умное ТВ.

Philips 436M6VBPAB обзор

Этот монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

В комплекте покупатель получает подставку, USB Type-C кабель, пульт, DisplayPort кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакован в массивную коробку, обеспечивающую надежную защиту от повреждений при транспортировке.Philips 436M6VBPAB внешне напоминает телевизор. Это же касается и используемой подставки, выполненной в виде продольной алюминиевой ножки с выступающими лучами.

Стоит на подставке устойчиво, но, как и телевизоры, ее возможности сильно ограничены. Здесь нельзя изменить высоту расположения панели. Владелец сможет воспользоваться VESA-креплением.

Используется 43-дюймовая панель с соотношением сторон 16:9. Это MVA-матрица с DisplayHDR 1000. Здесь применены квантовые точки. Разрешение 4К (3840x2160).

Поддерживается FreeSync с частотой до 60 Гц. Оптимально с учетом целевой эксплуатации с игровыми консолями Xbox и Sony.

По краям – заметные по ширине рамки. В центре – блок с хромированным логотипом производителя.

Как и протестированный ранее монитор, в нижней части скрывается группа светодиодов Ambiglow, они проецируют свет в его основание. Так визуально расширяются границы экрана. Яркость и цвет меняются в зависимости от выводимой картинки.

Корпус собран из пластика. Большая часть площади матовая, есть несколько зон с марким глянцем на крышке.

Панель разъемов Philips 436M6VBPAB предлагает следующий набор разъемов: HDMI, DisplayPort, miniDP, USB Type-C. Также есть два полноразмерных USB и аудиоразъемы.

Сам монитор оснащен парой динамиков по 7 Вт каждый. Они позволяют играть и смотреть фильмы без необходимости обязательной установки акустики.

Управление осуществляется при помощи пятипозиционного джойстика, скрывающегося с тыльной стороны.

Настройки

Также в комплекте владелец получает компактный пульт ДУ с базовым набором кнопок. Можно получить доступ ко всем функциям, не вставая с дивана.Меню с хорошо знакомым оформлением. Группа разделов с распределенными опциями настроек. В первой вкладке проводится управление функцией подсветки AmbiGlow.

Активируется LowBlue режим.

Выбирается источник сигнала.

Задаются параметры изображения: HDR, яркость, контраст, резкость, гамма.

Режим – картинка в картинке.

Параметры работы встроенной аудиосистемы. Поддерживается DTS.

Цветовой профиль.

Общие параметры работы системы.

Тесты Philips 436M6VBPAB

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 436M6VBPAB

Итоги по Philips 436M6VBPAB

Philips 436M6VBPAB - 1120 cd/m2 / 860 cd/mPhilips 436M6VBPAB - 0.17 cd/m2Philips 436M6VBPAB – 6396KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 436M6VBPAB – 104KЗадержка, светлые тона – 4.6msЗадержка, темные тона – 8.8msPhilips 436M6VBPAB – удачная альтернатива покупке телевизора в тех сценариях, когда планируется активное использование в паре с игровой консолью или HTPC-системой. Диагональ в 43 дюйма с 4К-разрешением и HDR. Высокая яркость, FreeSync, хороший набор разъемов, высокое качество используемой матрицы, подсветка AmbiGlow. Монитор шикарно передает картинку в играх и фильмах. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки комплектной подставки, хотя со своей стороны рекомендуем сразу продумать вопрос крепления на стену.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".