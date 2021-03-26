Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)

С широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9. И как показала практика тестов они дают заметные преимущества при работе с видео и фоторедакторами, таблицами и целым рядом других сценариев. Один такой заменяет связку из двух, тестируемый же сегодня Philips 499P9H заменяет сразу три монитора. Оснащен он экраном с соотношением сторон 32:9. И сегодня мы готовы поделиться опытом его эксплуатации.

Philips 499P9H

Его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы. На лицевой стороне помимо изображения приведены ключевые его особенности. Комплект включает набор интерфейсных кабелей с различными типами разъемов, силовой кабель, различную документацию.

Philips 499P9H

Внешний вид

Длина корпуса 1.2 метра. По общим параметрам он соответствует трем мониторам размещенным в ряд. Но в отличие от нескольких мониторов тут отсутствуют даже минимальные рамки.

Philips 499P9H

Это 48.8 дюймовая VA-матрица (5120x1440px) с частотой обновление 70 Гц. Качество вывода изображения отличное. Углы обзора широкие.

Philips 499P9H

Отметим высокий уровень максимальной яркости. Как заявляет сам производитель он составляет 450 кд/м². Соответствует DisplayHDR 400.

Philips 499P9H

Для удобства восприятии картинки и контроля большей площади поверхность экрана изогнута (1800R). По опыту тестов, во время работы дискомфорта нет.

Philips 499P9H

При работе Adobe Premier выводится весь таймлайн, даже при подготовке длительных роликов. Эта же площадь дает возможность распределять панели с набором инструментов. Philips 499P9H хорошо себя показал при работе с таблицами, документами. В это же время можно будет открыть браузер. При просмотре фильмов черные рамки сверху и снизу будут минимальны, но стоит учитывать, что большинство роликов на Youtube и Twitch рассчитаны на классическое соотношение сторон.

Philips 499P9H

Поддержка технологии MultiView позволяет комбинировать изображение с разных источников, разделяя экран на несколько независимых зон. Picture by Picture (PbP) и Picture in Picture (PiP).

Philips 499P9H

Это дополняет KVM, суть которого заключается в упрощенном переключении между источниками. Так двумя системами можно с помощью одного набора периферии.

Philips 499P9H

Панель разъемов тут включает USB вход, RJ-45, три выходных USB 3.0. Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, DisplayPort и USB-C. С последним в связке с ноутбуком можно будет одним кабелем передавать изображение и проводить его зарядку.

Philips 499P9H

На верхней рамке у монитора расположен выдвижной блок с 2М веб-камерой. Она может использоваться для упрощенной авторизации Windows Hello. Помимо нее есть микрофон и индикатор активности.

Philips 499P9H

Задняя панель выполнена из пластика с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью.

Philips 499P9H

В комплекте идет стойка с регулируемой высотой размещения. Также панель можно изменять угол наклона.

Philips 499P9H

Выполнена из металла. Интересная геометрия ножки, визуально облегчающая восприятие конструкции. Стоит на ней устойчиво.

Philips 499P9H

В основании вырез, используемый для укладки кабелей в общий пучок. Также есть возможность использования VESA-кронштейна.

Philips 499P9H

Настройки

У Philips 499P9H есть готовые пресеты под ключевые сценарии: чтение, офис, фото, фильмы, игры, экономный. LowBlue и умный.

Philips 499P9H

Меню управления с традиционным оформлением. Можно вручную выключить LowBlue.

Philips 499P9H

Выбор входа для изображения.

Philips 499P9H

Параметры картинки. Форма, яркость, контраст, гамма.

Philips 499P9H

Режим картинка-в-картинке.

Philips 499P9H

Громкость звука.

Philips 499P9H

Настройки для USB.

Philips 499P9H

Общие параметры и язык интерфейса.

Philips 499P9H

Тесты Philips 499P9H

Яркость максимальная

Philips 499P9H

Philips 499P9H - 456 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 499P9H

Philips 499P9H - 0.19 cd/m2

Температура цвета

Philips 499P9H

Philips 499P9H– 6809K

Задержка Philips 499P9H

Philips 499P9H

Задержка, светлые тона – 12.4ms
Задержка, темные тона – 17.6ms

Итоги по Philips 499P9H

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 499P9H – выступает хорошей альтернативой использованию связки из 2-3 мониторов. Разделение площади экрана, поддержка одновременного вывода картинки с нескольких источников, KVM с общей периферией, веб-камера с поддержкой Windows Hello, эргономичная подставка, встроенный хаб, заводская настройка матрицы.
Philips 499P9H получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 499P9H
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