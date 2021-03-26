Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)

С широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9. И как показала практика тестов они дают заметные преимущества при работе с видео и фоторедакторами, таблицами и целым рядом других сценариев. Один такой заменяет связку из двух, тестируемый же сегодня Philips 499P9H заменяет сразу три монитора. Оснащен он экраном с соотношением сторон 32:9. И сегодня мы готовы поделиться опытом его эксплуатации.

Комплектация

Его можно свободно приобрести в российских магазинах.Упакован в коробку вытянутой формы. На лицевой стороне помимо изображения приведены ключевые его особенности. Комплект включает набор интерфейсных кабелей с различными типами разъемов, силовой кабель, различную документацию.

Внешний вид

Длина корпуса 1.2 метра. По общим параметрам он соответствует трем мониторам размещенным в ряд. Но в отличие от нескольких мониторов тут отсутствуют даже минимальные рамки.

Это 48.8 дюймовая VA-матрица (5120x1440px) с частотой обновление 70 Гц. Качество вывода изображения отличное. Углы обзора широкие.

Отметим высокий уровень максимальной яркости. Как заявляет сам производитель он составляет 450 кд/м². Соответствует DisplayHDR 400.

Для удобства восприятии картинки и контроля большей площади поверхность экрана изогнута (1800R). По опыту тестов, во время работы дискомфорта нет.

При работе Adobe Premier выводится весь таймлайн, даже при подготовке длительных роликов. Эта же площадь дает возможность распределять панели с набором инструментов. Philips 499P9H хорошо себя показал при работе с таблицами, документами. В это же время можно будет открыть браузер. При просмотре фильмов черные рамки сверху и снизу будут минимальны, но стоит учитывать, что большинство роликов на Youtube и Twitch рассчитаны на классическое соотношение сторон.

Поддержка технологии MultiView позволяет комбинировать изображение с разных источников, разделяя экран на несколько независимых зон. Picture by Picture (PbP) и Picture in Picture (PiP).

Это дополняет KVM, суть которого заключается в упрощенном переключении между источниками. Так двумя системами можно с помощью одного набора периферии.

Панель разъемов тут включает USB вход, RJ-45, три выходных USB 3.0. Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, DisplayPort и USB-C. С последним в связке с ноутбуком можно будет одним кабелем передавать изображение и проводить его зарядку.

На верхней рамке у монитора расположен выдвижной блок с 2М веб-камерой. Она может использоваться для упрощенной авторизации Windows Hello. Помимо нее есть микрофон и индикатор активности.

Задняя панель выполнена из пластика с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью.

В комплекте идет стойка с регулируемой высотой размещения. Также панель можно изменять угол наклона.

Выполнена из металла. Интересная геометрия ножки, визуально облегчающая восприятие конструкции. Стоит на ней устойчиво.

В основании вырез, используемый для укладки кабелей в общий пучок. Также есть возможность использования VESA-кронштейна.

Настройки

У Philips 499P9H есть готовые пресеты под ключевые сценарии: чтение, офис, фото, фильмы, игры, экономный. LowBlue и умный.

Меню управления с традиционным оформлением. Можно вручную выключить LowBlue.

Выбор входа для изображения.

Параметры картинки. Форма, яркость, контраст, гамма.

Режим картинка-в-картинке.

Громкость звука.

Настройки для USB.

Общие параметры и язык интерфейса.

Тесты Philips 499P9H

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Philips 499P9H - 456 cd/m2

Температура цвета

Philips 499P9H - 0.19 cd/m2

Задержка Philips 499P9H

Philips 499P9H– 6809K

Итоги по Philips 499P9H

Задержка, светлые тона – 12.4msЗадержка, темные тона – 17.6msPhilips 499P9H – выступает хорошей альтернативой использованию связки из 2-3 мониторов. Разделение площади экрана, поддержка одновременного вывода картинки с нескольких источников, KVM с общей периферией, веб-камера с поддержкой Windows Hello, эргономичная подставка, встроенный хаб, заводская настройка матрицы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".