Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей

Начиная с конца прошлого года найти в магазинах видеокарты в свободном доступе с рекомендованными ценами невыполнимая задача. На этом фоне возросла актуальность игровых консолей, которые тоже потребуют наличие изрядного терпения. Тестируемый сегодня монитор Philips 558M1RY с диагональю в 55 дюймов подойдет для двух типов этих платформ. Оснащен он 55-дюймовой VA-панелью с частотой обновления 120 Гц, а также может похвастать пиковой яркостью 1200 кд/м².

Комплектация

К моменту публикации он уже находится в свободном доступе в российских магазинах.Его комплект включает силовой кабель, пульт ДУ с батарейками, различную документацию, стойки для крепления на кронштейне. Упакован в коробку с боковыми вырезами, упрощающими переноску. На лицевой стороне ее можно обратить внимание на пометку о переводе игр на консолях с ними на новый уровень.

Внешний вид

По внешнему виду исполнению он ближе к телевизорам, а не мониторам. Общий дизайн у него стильный.

Можно обратить внимание на зафиксированный в центре саундбар. Она крепится к корпусу с помощью отдельного подвеса. Лицевая панель динамика покрыта тканью с примесью шерсти от Kvadrat.

Оснащен он отдельными среднечастотными и высокочастотными динамиками. Поддерживаются режимы True Sound от Bowers & Wilkins. Philips 558M1RY выдает насыщенный и живой звук. Хорошо отрабатываются низкие частоты. На обратной стороне расположено отверстие фазоинвертора.

Монитор комплектуется металлической подставкой. Выполнена в виде нескольких линий. Стоит на ней устойчиво. Эта подставка дает возможность наклонять его вперед и назад.

VESA-кронштейн также поддерживается. В комплекте есть стойки для этого.

Каркас выполнен из металла. Внешние поверхности у него не подвержены загрязнению пылью. Сборка проведена качественно.

По периметру задней крышки распределены светодиоды. Они отвечают за работу фоновой подсветки Ambiglow. Ее суть заключается в анализе процессором входящего контента и последующая адаптация цвета и яркости в зависимости от изображения.

Эффект потрясающий. За счет этого расширяются границы и само впечатление от игр и фильмов.

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, два DisplayPort. Есть встроенный USB-хаб с четырьмя разъемами.

Блок питания встроенный, при продолжительной нагрузке не шумит и не нагревается. Для управления выведен пятипозиционный джойстик.

Оснащен Philips 558M1RY матрицей VA. Диагональ 55-дюймов с разрешением 4К. Частота обновления 120 Гц, поддерживается технология синхронизации частоты кадров AMD FreeSync Premium Pro.

Плавная и четкая картинка. Мы тестирование проводили с настольным ПК с видеокартой GeForce RTX 3090 и консолью Sony PlayStation 5. Отметим низкие задержки и общую плавность картинки.Высокая яркость, подтвержденная сертификацией DisplayHDR 1000. Обычный режим: 750 кд/м2; режим HDR: 1200 кд/м². Цветовой охват DCI-P3: 95 %.

Тесты Philips 558M1RY

Яркость максимальная

Монитор предлагает весь необходимый набор настроек. Готовые пресеты под часто используемые сценарии.

Яркость минимальная

Philips 558M1RY - 603 cd/m2 (с режимом HDR - 1282 cd/m2)

Температура цвета

Philips 558M1RY - 0.1 cd/m2

Задержка Philips 558M1RY

Philips 558M1RY– 6577K

Итоги по Philips 558M1RY

Задержка, светлые тона – 4.7msЗадержка, темные тона – 11.4msPhilips 558M1RY выступает хорошей альтернативой покупке телевизионной панели, предлагая высокое качество исполнения, встроенный саундбар с хорошим качеством звука, сертификацию Display HDR1000, частоту обновления 120 Гц, фоновую подсветку с процессором обработки входящего изображения, общую премиальную стоимость. Не устроить могут небольшие зоны с засветами по периметру, характерные для этого типа матрицы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".