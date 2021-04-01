Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей

Начиная с конца прошлого года найти в магазинах видеокарты в свободном доступе с рекомендованными ценами невыполнимая задача. На этом фоне возросла актуальность игровых консолей, которые тоже потребуют наличие изрядного терпения. Тестируемый сегодня монитор Philips 558M1RY с диагональю в 55 дюймов подойдет для двух типов этих платформ. Оснащен он 55-дюймовой VA-панелью с частотой обновления 120 Гц, а также может похвастать пиковой яркостью 1200 кд/м².

Philips 558M1RY

К моменту публикации он уже находится в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация

Его комплект включает силовой кабель, пульт ДУ с батарейками, различную документацию, стойки для крепления на кронштейне. Упакован в коробку с боковыми вырезами, упрощающими переноску. На лицевой стороне ее можно обратить внимание на пометку о переводе игр на консолях с ними на новый уровень.

Philips 558M1RY

Внешний вид

По внешнему виду исполнению он ближе к телевизорам, а не мониторам. Общий дизайн у него стильный.

Philips 558M1RY

Можно обратить внимание на зафиксированный в центре саундбар. Она крепится к корпусу с помощью отдельного подвеса. Лицевая панель динамика покрыта тканью с примесью шерсти от Kvadrat.

Philips 558M1RY

Оснащен он отдельными среднечастотными и высокочастотными динамиками. Поддерживаются режимы True Sound от Bowers & Wilkins. Philips 558M1RY выдает насыщенный и живой звук. Хорошо отрабатываются низкие частоты. На обратной стороне расположено отверстие фазоинвертора.

Philips 558M1RY

Монитор комплектуется металлической подставкой. Выполнена в виде нескольких линий. Стоит на ней устойчиво. Эта подставка дает возможность наклонять его вперед и назад.

Philips 558M1RY

VESA-кронштейн также поддерживается. В комплекте есть стойки для этого.

Philips 558M1RY

Каркас выполнен из металла. Внешние поверхности у него не подвержены загрязнению пылью. Сборка проведена качественно.

Philips 558M1RY

По периметру задней крышки распределены светодиоды. Они отвечают за работу фоновой подсветки Ambiglow. Ее суть заключается в анализе процессором входящего контента и последующая адаптация цвета и яркости в зависимости от изображения.

Philips 558M1RY

Эффект потрясающий. За счет этого расширяются границы и само впечатление от игр и фильмов.

Philips 558M1RY

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, два DisplayPort. Есть встроенный USB-хаб с четырьмя разъемами.

Philips 558M1RY

Блок питания встроенный, при продолжительной нагрузке не шумит и не нагревается. Для управления выведен пятипозиционный джойстик.

Philips 558M1RY

Оснащен Philips 558M1RY матрицей VA. Диагональ 55-дюймов с разрешением 4К. Частота обновления 120 Гц, поддерживается технология синхронизации частоты кадров AMD FreeSync Premium Pro.

Philips 558M1RY

Плавная и четкая картинка. Мы тестирование проводили с настольным ПК с видеокартой GeForce RTX 3090 и консолью Sony PlayStation 5. Отметим низкие задержки и общую плавность картинки.

Высокая яркость, подтвержденная сертификацией DisplayHDR 1000. Обычный режим: 750 кд/м2; режим HDR: 1200 кд/м². Цветовой охват DCI-P3: 95 %.

Philips 558M1RY

Монитор предлагает весь необходимый набор настроек. Готовые пресеты под часто используемые сценарии.

Тесты Philips 558M1RY

Яркость максимальная

Philips 558M1RY

Philips 558M1RY - 603 cd/m2 (с режимом HDR - 1282 cd/m2)

Яркость минимальная

Philips 558M1RY

Philips 558M1RY - 0.1 cd/m2

Температура цвета

Philips 558M1RY

Philips 558M1RY– 6577K

Задержка Philips 558M1RY

Philips 558M1RY

Задержка, светлые тона – 4.7ms
Задержка, темные тона – 11.4ms

Итоги по Philips 558M1RY

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 558M1RY выступает хорошей альтернативой покупке телевизионной панели, предлагая высокое качество исполнения, встроенный саундбар с хорошим качеством звука, сертификацию Display HDR1000, частоту обновления 120 Гц, фоновую подсветку с процессором обработки входящего изображения, общую премиальную стоимость. Не устроить могут небольшие зоны с засветами по периметру, характерные для этого типа матрицы.
Philips 558M1RY получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 558M1RY
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