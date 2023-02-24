Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка

Возвращается интерес к телефонам-раскладушкам. На Android это смартфоны с гибким экраном, но пока высоким ценником. Изучаемый же сегодня Philips Xenium E2602 можно приобрести за 3890 рублей. Это кнопочный телефон-раскладушка с длительным временем автономной работы, двумя дисплеями и с набором предустановленных программ.

Комплектация

Комплект включает аккумулятор, телефон, зарядное устройство, руководство пользователя и наклейки с IMEI. Собрано все в компактной коробке из плотного картона ярко-желтого цвета.

Внешний вид

Вышел телефон в трех вариантах расцветки: синей, серой и красной. Внешний вид аккуратный.

В сложенном состоянии он компактен, это преимущество формата раскладушек. Крышку открыть и закрыть у него можно одной рукой.

В основе конструкции используется пластик. Качество сборки отличное, основная часть корпуса не продавливается под нажатием пальцев.

При этом конструкция разборная. Сняв заднюю крышку, получаем отсек для съемного аккумулятора, два отдельных слота под полноразмерные SIM и слот для карты памяти. Горячая замена не поддерживается.

Зарядка смартфона проходит через актуальный тип разъема – USB-C. Зарядное устройство также идет в комплекте.

На крышку у Philips Xenium E2602 выведен дополнительный цветной дисплей, с помощью которого можно контролировать наличие активных уведомлений, заряд аккумулятора, время и дату. Экран автоматически отключается для сохранения энергии.

Выше экрана яркая светодиодная вспышка и объектив камеры с разрешением 0.3 Мп. На детализацию снимаемых фотографий рассчитывать не стоит.

Основной дисплей больше по площади и у него выше детализация. Тип выводимой информации между экранами также отличается. Занимает экран большую часть внутренней части крышки. Здесь же находится разговорный динамик.

Вторая часть конструкции полностью занята кнопочной цифровой клавиатурой, дополненной кнопкой для вывода камеры, запуска сообщений и включения плеера, ответа и сброса вызова, а также пятипозиционный джойстик.

Оснащение

У кнопок короткий ход. Нажимаются бесшумно, с небольшим усилием. У них есть подсветка, сохраняющая читаемость и в ночное время. На правой грани у телефона есть аудиоразъем, используемый для подключения наушников с прослушиванием музыки с плеера или FM¬-радио.Основной дисплей в Philips Xenium E2602 с диагональю 2.8 дюйма и разрешением 320х240 пикселей. Второй экран с диагональю 1.77 дюйма и разрешением 128х160 пикселей.

Поставить можно будет две SIM, работают они в 2G. Телефон демонстрировал уверенный прием. Работает система стабильно, нехватки быстродействия замечено не было.

Автономность

Софт

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 1800 мАч. Как и другие модели под брендом Xenium, демонстрирует хорошие показатели автономной работы. При обычной эксплуатации в качестве основного телефона зарядка потребуется через 4 недели.Работает на базе платформы Nucleus RTOS, мы ее детально разбирали ранее. Простое и интуитивное построение и оформление интерфейса. Полноценная локализация под русскоязычных пользователей.

Меню в виде сетки иконок 3х3. Каждый пункт при наведении подписан.

В разделе органайзер – будильник, секундомер, календарь, калькулятор, электронные книги.

Настройки – телефон, дисплей, профили, SIM-карты, вызовы, безопасность.

Мультимедиа – галерея, аудиоплеер, видеоплеер, видеокамера, диктофон, FM-радио.

Philips Xenium E2602 обзор

Итоги

Есть встроенная память для хранения контактов, которой будет достаточно для большой абонентской базы.Philips Xenium E2602 – кнопочная раскладушка с большим аккумулятором и двумя дисплеями. Аккуратный и компактный корпус, две SIM, радио и mp3, русский интерфейс, разъем USB-C для зарядки.