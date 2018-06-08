Обзор Plantronics BackBeat FIT 500. Лучшие спортивные наушники закрытого типа

2018-06-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Plantronics BackBeat FIT 500; [104]
Активный образ жизни стал не только нормой, но и модным. Неудивительно, что и вместе с интересом к бегу, пешим прогулкам, фитнесу, самокатам и велосипедам, растет спрос на аксессуары, позволяющие совместить приятное с полезным. Как пример, тестируемые сегодня наушники Plantronics BackBeat FIT 500, ориентированы именно на любителей активного отдыха и спортсменов. С самой серией мы уже знакомились на примере Plantronics BackBeat 100 и Plantronics BackBeat FIT.

Plantronics BackBeat FIT 500

Наушники находятся в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Plantronics BackBeat FIT 500 обзор

Комплектация

Поставляются Plantronics BackBeat FIT 500 в коробке из плотного картона, оформленной в спортивной стилистике. С обратной стороны приведены общие данные по особенностям работы этой модели. Комплект включает аудиокабель, чехол, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Plantronics BackBeat FIT 500

Внешний вид

За основу этой модели была взята оригинальная Plantronics BackBeat 500, отличием стали новые расцветки, материал амбушюр и обработка специальным покрытием.

Plantronics BackBeat FIT 500

Все это позволяет Plantronics BackBeat FIT 500 эксплуатировать во время занятий спортом и пробежках. Они не боятся попадания дождя, сохраняя полную работоспособность.

Plantronics BackBeat FIT 500

Внешняя поверхность оголовья обработана влагоотталкивающим нанопокрытием P2i. Попадающие капли дождя не задерживаются на чашках и оголовье.

Plantronics BackBeat FIT 500

Появилась эффектная бирюзовая версия исполнения. В ней способ окраски напоминает граффити. Выглядит молодежно и необычно.

Plantronics BackBeat FIT 500

Сохранена легкость конструкции, сохраняя свободу движений головы и не вызывая дискомфорта при длительном ношении.

Plantronics BackBeat FIT 500

Реализация влагозащиты в этой модели не сказалась негативно на удобстве доступа к разъемам. На нижней рамке чашки доступны аудиоразъем с возможностью проводного подключения к источнику звука и microUSB, используемый для восстановления заряда.

Plantronics BackBeat FIT 500

Немного отступя расположен двухпозиционный регулятор громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

Plantronics BackBeat FIT 500

На внешней стороне левой чашки Plantronics BackBeat FIT 500 кнопки, отвечающие за переключение треков, остановку и старт воспроизведения

Plantronics BackBeat FIT 500

С противоположной стороны кнопка с текстурным рисунком, она запускает голосовой помощник или осуществляет ответ на входящий вызов. Есть механический выключатель, совмещенный с активатором режима поиска Bluetooth.

Plantronics BackBeat FIT 500

Во время пробежек или катания на велосипеде. Можно будет спрятать смартфон, в чехле или зафиксировав на плече, при этом управляя им уже с наушников, включая и возможность набора нужного номера из книги контактов.

Plantronics BackBeat FIT 500

Не забыли про удобство переноски. В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения. Сама конструкция позволяет поворачивает чашки на 90 градусов.

Plantronics BackBeat FIT 500

Подобрать оптимальную длину оголовья можно будет при помощи пластиковых направляющих с отсечками, фиксирующими выбранное положение.

Plantronics BackBeat FIT 500

Отметки по правой и левой стороне наушников нанесена на тканевый участок амбушюры. Использование экокожи позволит убирать накопившиеся загрязнения в ходе активной эксплуатации.

Тесты

Поддерживается Bluetooth 4.1 с технологиями A2DP, AVRCP. Дальность стабильного подключения в районе 10 метров. Plantronics BackBeat FIT 500 использует голосовые подсказки по ключевым изменениям режимов работы.

Plantronics BackBeat FIT 500

За воспроизведение звука отвечают 40 мм неодимовые динамики. Звуковая сцена насыщенная и живая. Отличная детализация звука, позволяющая наслаждаться проработкой звучания на широком диапазоне частот. Мягкие и чистые басы, без перенасыщения. Есть хороший запас громкости с возможностью выбора нужного уровня.

Plantronics BackBeat FIT 500

Звукоизоляция средняя, в помещении и на улице будут слышны громкие звуки. В условиях ключевых сценариев эксплуатации, так будет безопасней для владельца наушников. Выверенная эргономика позволяет не отвлекаться на наушники и напоминать они о себе будут, только звуками любимых композиций.

Plantronics BackBeat FIT 500

Отдельного внимания заслуживает качество передачи голоса во время звонков или записи звука. Здесь установлен HD-микрофон, справляющийся с посторонним шумом.

Plantronics BackBeat FIT 500

Встроенного аккумулятора хватает на 18 часов беспрерывного воспроизведения музыки. В условиях обычной эксплуатации это 1-2 зарядки в течение недели. Поддерживаются технологии энергосбережения, позволяющий протянуть в режиме ожидания до 6 месяцев без зарядки!

Plantronics BackBeat FIT 500

Для удобства контроля оставшегося заряда информация выводится в строку состоянии и в список подключенных устройств.

Итоги по Plantronics BackBeat FIT 500

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlantronics BackBeat FIT 500 можно смело отнести к лучшей спортивной гарнитуре закрытого типа. Они демонстрируют отличное сочетание стоимости, звучания, автономности, дизайна и эргономике. Это те самые наушники, в которых производитель уделил внимание к мельчайшим деталям, обеспечив общий комфорт и удовольствие от эксплуатации.
Plantronics BackBeat FIT 500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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