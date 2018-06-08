Обзор Plantronics BackBeat FIT 500. Лучшие спортивные наушники закрытого типа

Активный образ жизни стал не только нормой, но и модным. Неудивительно, что и вместе с интересом к бегу, пешим прогулкам, фитнесу, самокатам и велосипедам, растет спрос на аксессуары, позволяющие совместить приятное с полезным. Как пример, тестируемые сегодня наушники Plantronics BackBeat FIT 500, ориентированы именно на любителей активного отдыха и спортсменов. С самой серией мы уже знакомились на примере Plantronics BackBeat 100

Plantronics BackBeat FIT 500 обзор

Наушники находятся в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются Plantronics BackBeat FIT 500 в коробке из плотного картона, оформленной в спортивной стилистике. С обратной стороны приведены общие данные по особенностям работы этой модели. Комплект включает аудиокабель, чехол, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

За основу этой модели была взята оригинальная Plantronics BackBeat 500, отличием стали новые расцветки, материал амбушюр и обработка специальным покрытием.

Все это позволяет Plantronics BackBeat FIT 500 эксплуатировать во время занятий спортом и пробежках. Они не боятся попадания дождя, сохраняя полную работоспособность.

Внешняя поверхность оголовья обработана влагоотталкивающим нанопокрытием P2i. Попадающие капли дождя не задерживаются на чашках и оголовье.

Появилась эффектная бирюзовая версия исполнения. В ней способ окраски напоминает граффити. Выглядит молодежно и необычно.

Сохранена легкость конструкции, сохраняя свободу движений головы и не вызывая дискомфорта при длительном ношении.

Реализация влагозащиты в этой модели не сказалась негативно на удобстве доступа к разъемам. На нижней рамке чашки доступны аудиоразъем с возможностью проводного подключения к источнику звука и microUSB, используемый для восстановления заряда.

Немного отступя расположен двухпозиционный регулятор громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

На внешней стороне левой чашки Plantronics BackBeat FIT 500 кнопки, отвечающие за переключение треков, остановку и старт воспроизведения

С противоположной стороны кнопка с текстурным рисунком, она запускает голосовой помощник или осуществляет ответ на входящий вызов. Есть механический выключатель, совмещенный с активатором режима поиска Bluetooth.

Во время пробежек или катания на велосипеде. Можно будет спрятать смартфон, в чехле или зафиксировав на плече, при этом управляя им уже с наушников, включая и возможность набора нужного номера из книги контактов.

Не забыли про удобство переноски. В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения. Сама конструкция позволяет поворачивает чашки на 90 градусов.

Подобрать оптимальную длину оголовья можно будет при помощи пластиковых направляющих с отсечками, фиксирующими выбранное положение.

Тесты

Отметки по правой и левой стороне наушников нанесена на тканевый участок амбушюры. Использование экокожи позволит убирать накопившиеся загрязнения в ходе активной эксплуатации.Поддерживается Bluetooth 4.1 с технологиями A2DP, AVRCP. Дальность стабильного подключения в районе 10 метров. Plantronics BackBeat FIT 500 использует голосовые подсказки по ключевым изменениям режимов работы.

За воспроизведение звука отвечают 40 мм неодимовые динамики. Звуковая сцена насыщенная и живая. Отличная детализация звука, позволяющая наслаждаться проработкой звучания на широком диапазоне частот. Мягкие и чистые басы, без перенасыщения. Есть хороший запас громкости с возможностью выбора нужного уровня.

Звукоизоляция средняя, в помещении и на улице будут слышны громкие звуки. В условиях ключевых сценариев эксплуатации, так будет безопасней для владельца наушников. Выверенная эргономика позволяет не отвлекаться на наушники и напоминать они о себе будут, только звуками любимых композиций.

Отдельного внимания заслуживает качество передачи голоса во время звонков или записи звука. Здесь установлен HD-микрофон, справляющийся с посторонним шумом.

Встроенного аккумулятора хватает на 18 часов беспрерывного воспроизведения музыки. В условиях обычной эксплуатации это 1-2 зарядки в течение недели. Поддерживаются технологии энергосбережения, позволяющий протянуть в режиме ожидания до 6 месяцев без зарядки!

Итоги по Plantronics BackBeat FIT 500

Для удобства контроля оставшегося заряда информация выводится в строку состоянии и в список подключенных устройств.Plantronics BackBeat FIT 500 можно смело отнести к лучшей спортивной гарнитуре закрытого типа. Они демонстрируют отличное сочетание стоимости, звучания, автономности, дизайна и эргономике. Это те самые наушники, в которых производитель уделил внимание к мельчайшим деталям, обеспечив общий комфорт и удовольствие от эксплуатации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".