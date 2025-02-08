Визуальная новелла о дружбе и одиночестве. Обзор игры Please Be Happy

На очереди новая визуальная новелла Please Be Happy, которая станет доступна 21 февраля от Studio Elan. Сюжет разворачивается в Новой Зеландии в виде вымышленной версии Веллингтона. Главная героиня рождена лисой в корейском лесу, храня в себе память о путешественнице, которая научила ее доброте. Диалоги, состоящие из более 220 000 слов, английская озвучка, две отдельные ветки с двумя финалами в каждой, дизайн персонажей от Кобута.

Помимо главной героини события будут крутиться вокруг еще двух персонажей, между которыми в ходе сюжета нужно сделать выбор направив развилку сюжета в одну из двух возможных сторон. Диалоги в отличие от рассмотренных ранее игр этого жанра, тут выдаются в речевых пузырях, а основные также в нижней части экрана. Так картинка смотрится естественнее и общая читабельность увеличивается.

Здесь изображения доступны в высоком разрешении. Стилистическое оформление потрясающее. Персонажи, фон, арт сделан с вниманием и теплотой. Саму рисовку можно оценить как мягкую, ближе к ручной рисовке на бумаге. Персонажи гармонично вписаны в окружающий фон. Это придает происходящему элемент сказки и приятных воспоминаний в последующем.

Возвращаясь к истории, Михо была когда-то лисой, от которой ей остались милые ушки. Это некое корейское мифическое существо с отсылкой на природу. Ей трудно вписаться в общество, где ей приходится выживать как воровка. Она страдает от одиночества, накладывается определенный отпечаток и на ее характер. Разбираться и следить за происходящим интересно. В целом сама она развивается довольно плавно, без надуманных конфликтов.

Затрагиваются вопросы обретения и потери дружбы, самоидентичности, одиночества, осуждения общества. Любовные линии будет связаны с Юлией или Аспен. У каждой есть свои особенности и для каждой придуманы две возможные счастливые концовки.

Романтическая часть тут требует некоторого волнения и напряжения, не обошлось без двусмысленности. Сама точка разветвления находится в 3 главе, до этого выбор игрока не оказывает заметного влияния на сюжетную линию.

Озвучка только на английском, нет перевода на русский язык. Если оценивать в оригинале то актерский состав подобран хорошо. Понимать о чем говорят можно с базовым уровнем английского. Сами голоса приятные, музыка на фоне не раздражает.

Как итог, визуальная новелла Please Be Happy может заинтересовать и удовлетворить любителей этого жанра. Произведение не короткое, имеются развилки, подается в мягкой рисовке и с многоголосой озвучкой на английском. Вариант расслабиться на 1-2 вечера.