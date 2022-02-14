Обзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной вибрацией

Беспроводные наушники при всех своих преимуществах имеют проблему с задержками при воспроизведении контента. Это наиболее актуально в сетевых играх, когда даже рассинхронизации в доли секунды может стать причиной поражения. Поэтому часто делает выбор в пользу проводных моделей. Тестируемые сегодня Plextone G50 Mark II поддерживают пассивную вибрацию и оснащены микрофоном на гибкой ножке.

Plextone G50 Mark II

В официальном магазине на Aliexpress доступны за 1500 рублей.
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Комплектация

Комплект включает сумку-кейс, дополнительные амбушюры, внешние контуры для чашек, прищепку на одежду, переходник на раздельный аудиоразъем, удлинительный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с эффективным оформлением.

Plextone G50 Mark II

Plextone G50 Mark II обзор

Внешний вид

Наушники подключаются при помощи кабеля с плоской оплеткой красного цвета. Он не подвержен запутыванию и не мешает под одеждой.

Plextone G50 Mark II

Основная часть длиной 1.2 метра. Это оптимально для эксплуатации со смартфоном, планшетом, геймпадом или портативной консолью. Но предусмотрели и возможность увеличить длину съемным участком длиной 1 метра.

Plextone G50 Mark II

Также есть разветвитель на раздельные каналы, актуально для подключения к ПК. С учетом стоимость внимание к деталям похвально.

Plextone G50 Mark II

На кабеле зафиксирован пульт ДУ с механическим выключателем микрофона и регулятором микрофона. Зафиксировать можно на одежде при помощи прищепки.

Plextone G50 Mark II

Есть три цветовые модификации Plextone G50 Mark II, это черная, красная и черная. Вместе с цветами оплетки меняется и вставка на внешней части чашек.

Plextone G50 Mark II

Чашки с двумя полусферами. Во внутренней располагается излучатель, а внешняя часть за пассивную вибрацию при воспроизведении низких частот.

Plextone G50 Mark II

На внешнюю часть фиксируется кольцо с язычком. Оно улучшает фиксацию в ушной раковине.

Plextone G50 Mark II

Есть три пары силиконовых амбушюр разных размеров. Подобрать можно для удобной посадки.

Plextone G50 Mark II

На левую чашку ставится съемный микрофон, выполненный в виде гибкой ножки с пластиковой капсулой.

Plextone G50 Mark II

Тесты

Plextone G50 Mark II

Наушники с 10 мм излучателем. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена с акцентом на низкие и средние частоты. Хорошо себя показали в шутерах. Есть эффект объемной сцены.

Plextone G50 Mark II

Мы использовали их со смартфоном, геймпадом Sony Dualsense, ПК и ноутбуком. Комплектный набор дает возможность подключать к разным типам устройств, подбирая длину кабеля.

Plextone G50 Mark II

В ушах сидят удобно. Движения головы в стороны не мешают. Длительное ношение этих наушников проходят без чувства дискомфорта и запотевания ушей.

Plextone G50 Mark II

Есть встроенный микрофон. Оценить качество передачи звука можно в отдельном ролике.

Тест микрофона Plextone G50 Mark II

Итоги

Plextone G50 Mark II – недорогие игровые наушники с проводным подключением. Качественное исполнение и расширенный стартовый комплект. Съемный микрофон, надежная посадка, кнопки управления, пассивная вибрация.
Комментарии и отзывы Plextone G50 Mark II
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