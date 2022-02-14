Обзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной вибрацией

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Основная часть длиной 1.2 метра. Это оптимально для эксплуатации со смартфоном, планшетом, геймпадом или портативной консолью. Но предусмотрели и возможность увеличить длину съемным участком длиной 1 метра.
Также есть разветвитель на раздельные каналы, актуально для подключения к ПК. С учетом стоимость внимание к деталям похвально.
На кабеле зафиксирован пульт ДУ с механическим выключателем микрофона и регулятором микрофона. Зафиксировать можно на одежде при помощи прищепки.
Есть три цветовые модификации Plextone G50 Mark II, это черная, красная и черная. Вместе с цветами оплетки меняется и вставка на внешней части чашек.
Чашки с двумя полусферами. Во внутренней располагается излучатель, а внешняя часть за пассивную вибрацию при воспроизведении низких частот.
На внешнюю часть фиксируется кольцо с язычком. Оно улучшает фиксацию в ушной раковине.
Есть три пары силиконовых амбушюр разных размеров. Подобрать можно для удобной посадки.
На левую чашку ставится съемный микрофон, выполненный в виде гибкой ножки с пластиковой капсулой.
Наушники с 10 мм излучателем. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена с акцентом на низкие и средние частоты. Хорошо себя показали в шутерах. Есть эффект объемной сцены.
Мы использовали их со смартфоном, геймпадом Sony Dualsense, ПК и ноутбуком. Комплектный набор дает возможность подключать к разным типам устройств, подбирая длину кабеля.
В ушах сидят удобно. Движения головы в стороны не мешают. Длительное ношение этих наушников проходят без чувства дискомфорта и запотевания ушей.
Есть встроенный микрофон. Оценить качество передачи звука можно в отдельном ролике.