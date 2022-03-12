Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED

В конце прошлого года мы проводили тестирование смартфона Poco M4 Pro 5G. Не так давно компания расширила модельную линейку представив Poco M4 Pro 4G. Несмотря на то что название у этих смартфонов схожее и вероятнее всего будет создавать путаницу у потенциальных покупателей, отличий по техническому исполнению у них много. Сегодня рассмотрим его детально и поделимся опытом эксплуатации.

Poco M4 Pro 4G

Комплектация

Упакован в коробку ярко-желтого цвета. Комплект включает прозрачный чехол, зарядное устройство 33W, USB-C кабель, скрепку для лотка, различную документацию.

Poco M4 Pro 4G

Poco M4 Pro 4G обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Доступен выбор между тремя вариантами цветового оформления: черным, желтым и синим. Это неразборный моноблок.

Poco M4 Pro 4G

Две SIM и карту памяти можно установить в выдвижной лоток. Здесь три отдельных посадочных места.

Poco M4 Pro 4G

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо. Качество сборки не вызывает нареканий.

Poco M4 Pro 4G

Задняя крышка у смартфона выполнена из пластика. У синего варианта оформления у нее текстурное покрытие, предотвращающее выскальзывание из рук. Не подвержено загрязнению следами пальцев.

Poco M4 Pro 4G

Смартфоном можно пользоваться без комплектного чехла. Стилизованный блок камеры занимает большую часть ширины корпуса.

Poco M4 Pro 4G

На верхнем торце ИК-сенсор, используемый для управления бытовой техникой. Оснащается Poco M4 Pro 4G стереодинамиками, расположены они на двух гранях. Передача данных и зарядка проходят через USB-C. Есть аудиоразъем.

Poco M4 Pro 4G

Экран

Используется экран с диагональю 6.43 дюймов. Это AMOLED матрица с частотой обновления до 90 Гц. Разрешение 1080х2400 пикселей. Частота опроса сенсора 180 Гц.

Poco M4 Pro 4G

Платформа

Работает на базе MediaTek Helio G96. Восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2500 МГц. Выполнен по 12 нм техпроцессу. Графика Mali G57 MC2.

Poco M4 Pro 4G

Установлены 6/8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт внутренней памяти. Уровень его быстродействия

Poco M4 Pro 4G

Смартфон позволял играть в такие игры, как PUBG и Genshin Impact.

Poco M4 Pro 4G

Работает только в сетях LTE. Для российского региона поддержка 5G не актуальна на ближайшее время. Проблем в работе с SIM-картами замечено не было. Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi.

Аккумулятор

Poco M4 Pro 4G с выставленным на максимальную яркость экраном работает 9 часов. На борту несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В повседневной эксплуатации это пара дней эксплуатации без зарядки.

Poco M4 Pro 4G

Камера

Основной модуль с разрешением 64 Мп и диафрагмой F/1.8. Установлена матрица OmniVision OV50C40. Есть фазовой автофокусировки. Дополнительно есть 8 Мп и 2Мп камеры.

Poco M4 Pro 4G

Poco M4 Pro 4G

Poco M4 Pro 4G

Poco M4 Pro 4G

Poco M4 Pro 4G

Фронтальная камера 16 Мп. Расположена она в виде компактного островка в верхней части дисплея.

Poco M4 Pro 4G

Разрешение съемки ограничено Full HD.

Тест камеры Poco M4 Pro 4G

Софт

На момент марта 2022 года используется Android 11 с оболочкой MIUI. Доступный в нем NFC не потеряет актуальности, пользователи этой операционной системы могут установить и использовать такие приложения как Mir Pay и Sber Pay.

Итоги

Poco M4 Pro 4G – смартфон с актуальным техническим оснащением. Аккуратный внешний вид, возможность совместного использования карты памяти и дополнительной SIM, AMOLED с 90 Гц, ИК-порт и аудиоразъем, 4/128 Гбайт памяти, модуль бесконтактных платежей, высокой уровень быстродействия, хорошие показатели автономной работы.
Комментарии и отзывы Poco M4 Pro 4G
Представлен смартфон Xiaomi 11i…
Представлен смартфон Xiaomi 11iКомпания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 11i, которая оценена на индийском рынке в…
Apple будет полагаться на Samsung и LG при выпуске перфориро…
Apple будет полагаться на Samsung и LG при выпуске перфорироСогласно отчету, южнокорейский технологический гигант Samsung, который является основным поставщиком OLED…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерах…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерахАвторитетный информатор Эван Блэсс поделился качественными изображениями геймерского смартфона Lenovo Leg…
OxygenOS 12 блокирует доступ к камере в сторонних приложения…
OxygenOS 12 блокирует доступ к камере в сторонних приложенияНедавно OnePlus выпустила стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 для OnePlus 9 и OnePlus 9 …
Redmi выпустила эксклюзивную тему MIUI Spider-Man: No Way Ho…
Redmi выпустила эксклюзивную тему MIUI Spider-Man: No Way HoXiaomi Redmi выпустила эксклюзивную тему Spider-Man: No Way Home для своих смартфонов в Китае. Эта специа…
Realme V25 будет иметь меняющий цвет дизайн…
Realme V25 будет иметь меняющий цвет дизайнRealme запустит Realme V25 в Китае 3 марта, и хотя компания еще не представила подробную спецификацию сма…
Опубликованы технические характеристики Redmi K50 Gaming…
Опубликованы технические характеристики Redmi K50 GamingВ феврале 2021 года Redmi представила смартфоны Redmi K40 , K40 Pro и K40 Pro+ в Китае. Следовательно, по…
Смартфон Redmi Note 11E Pro появился в продаже…
Смартфон Redmi Note 11E Pro появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона среднего уровня Redmi Note 11E Pro, который досту…
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor