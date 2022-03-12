Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED

В конце прошлого года мы проводили тестирование смартфона Poco M4 Pro 5G
. Не так давно компания расширила модельную линейку представив Poco M4 Pro 4G. Несмотря на то что название у этих смартфонов схожее и вероятнее всего будет создавать путаницу у потенциальных покупателей, отличий по техническому исполнению у них много. Сегодня рассмотрим его детально и поделимся опытом эксплуатации.
Комплектация
Упакован в коробку ярко-желтого цвета. Комплект включает прозрачный чехол, зарядное устройство 33W, USB-C кабель, скрепку для лотка, различную документацию.
Poco M4 Pro 4G обзор
Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Внешний вид
Доступен выбор между тремя вариантами цветового оформления: черным, желтым и синим. Это неразборный моноблок.
Две SIM и карту памяти можно установить в выдвижной лоток. Здесь три отдельных посадочных места.
Справа кнопка включения и регулятор громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо. Качество сборки не вызывает нареканий.
Задняя крышка у смартфона выполнена из пластика. У синего варианта оформления у нее текстурное покрытие, предотвращающее выскальзывание из рук. Не подвержено загрязнению следами пальцев.
Смартфоном можно пользоваться без комплектного чехла. Стилизованный блок камеры занимает большую часть ширины корпуса.
На верхнем торце ИК-сенсор, используемый для управления бытовой техникой. Оснащается Poco M4 Pro 4G стереодинамиками, расположены они на двух гранях. Передача данных и зарядка проходят через USB-C. Есть аудиоразъем.
Экран
Используется экран с диагональю 6.43 дюймов. Это AMOLED матрица с частотой обновления до 90 Гц. Разрешение 1080х2400 пикселей. Частота опроса сенсора 180 Гц.
Платформа
Работает на базе MediaTek Helio G96. Восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2500 МГц. Выполнен по 12 нм техпроцессу. Графика Mali G57 MC2.
Установлены 6/8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт внутренней памяти. Уровень его быстродействия
Смартфон позволял играть в такие игры, как PUBG и Genshin Impact.
Работает только в сетях LTE. Для российского региона поддержка 5G не актуальна на ближайшее время. Проблем в работе с SIM-картами замечено не было. Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi.
Аккумулятор
Poco M4 Pro 4G с выставленным на максимальную яркость экраном работает 9 часов. На борту несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В повседневной эксплуатации это пара дней эксплуатации без зарядки.
Камера
Основной модуль с разрешением 64 Мп и диафрагмой F/1.8. Установлена матрица OmniVision OV50C40. Есть фазовой автофокусировки. Дополнительно есть 8 Мп и 2Мп камеры.
Фронтальная камера 16 Мп. Расположена она в виде компактного островка в верхней части дисплея.
Разрешение съемки ограничено Full HD.
Тест камеры Poco M4 Pro 4G
Софт
На момент марта 2022 года используется Android 11 с оболочкой MIUI. Доступный в нем NFC не потеряет актуальности, пользователи этой операционной системы могут установить и использовать такие приложения как Mir Pay и Sber Pay.
Итоги
Poco M4 Pro 4G – смартфон с актуальным техническим оснащением. Аккуратный внешний вид, возможность совместного использования карты памяти и дополнительной SIM, AMOLED с 90 Гц, ИК-порт и аудиоразъем, 4/128 Гбайт памяти, модуль бесконтактных платежей, высокой уровень быстродействия, хорошие показатели автономной работы.