Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED

В конце прошлого года мы проводили тестирование смартфона Poco M4 Pro 5G . Не так давно компания расширила модельную линейку представив Poco M4 Pro 4G. Несмотря на то что название у этих смартфонов схожее и вероятнее всего будет создавать путаницу у потенциальных покупателей, отличий по техническому исполнению у них много. Сегодня рассмотрим его детально и поделимся опытом эксплуатации.

Комплектация

Упакован в коробку ярко-желтого цвета. Комплект включает прозрачный чехол, зарядное устройство 33W, USB-C кабель, скрепку для лотка, различную документацию.

Poco M4 Pro 4G обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Доступен выбор между тремя вариантами цветового оформления: черным, желтым и синим. Это неразборный моноблок.

Две SIM и карту памяти можно установить в выдвижной лоток. Здесь три отдельных посадочных места.

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо. Качество сборки не вызывает нареканий.

Задняя крышка у смартфона выполнена из пластика. У синего варианта оформления у нее текстурное покрытие, предотвращающее выскальзывание из рук. Не подвержено загрязнению следами пальцев.

Смартфоном можно пользоваться без комплектного чехла. Стилизованный блок камеры занимает большую часть ширины корпуса.

На верхнем торце ИК-сенсор, используемый для управления бытовой техникой. Оснащается Poco M4 Pro 4G стереодинамиками, расположены они на двух гранях. Передача данных и зарядка проходят через USB-C. Есть аудиоразъем.

Экран

Используется экран с диагональю 6.43 дюймов. Это AMOLED матрица с частотой обновления до 90 Гц. Разрешение 1080х2400 пикселей. Частота опроса сенсора 180 Гц.

Платформа

Работает на базе MediaTek Helio G96. Восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2500 МГц. Выполнен по 12 нм техпроцессу. Графика Mali G57 MC2.

Установлены 6/8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт внутренней памяти. Уровень его быстродействия

Смартфон позволял играть в такие игры, как PUBG и Genshin Impact.

Аккумулятор

Работает только в сетях LTE. Для российского региона поддержка 5G не актуальна на ближайшее время. Проблем в работе с SIM-картами замечено не было. Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi.Poco M4 Pro 4G с выставленным на максимальную яркость экраном работает 9 часов. На борту несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В повседневной эксплуатации это пара дней эксплуатации без зарядки.

Камера

Основной модуль с разрешением 64 Мп и диафрагмой F/1.8. Установлена матрица OmniVision OV50C40. Есть фазовой автофокусировки. Дополнительно есть 8 Мп и 2Мп камеры.

Фронтальная камера 16 Мп. Расположена она в виде компактного островка в верхней части дисплея.

Тест камеры Poco M4 Pro 4G

Софт

Итоги

Разрешение съемки ограничено Full HD.На момент марта 2022 года используется Android 11 с оболочкой MIUI. Доступный в нем NFC не потеряет актуальности, пользователи этой операционной системы могут установить и использовать такие приложения как Mir Pay и Sber Pay.Poco M4 Pro 4G – смартфон с актуальным техническим оснащением. Аккуратный внешний вид, возможность совместного использования карты памяти и дополнительной SIM, AMOLED с 90 Гц, ИК-порт и аудиоразъем, 4/128 Гбайт памяти, модуль бесконтактных платежей, высокой уровень быстродействия, хорошие показатели автономной работы.