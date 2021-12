Обзор Nintendo Switch Pokemon Brilliand Diamond & Shining Pearl. Отличный повод познакомиться с франшизой

Покемоны являются одной из самых популярных в мире развлекательных франшиз, которая включает не только три десятка видеоигр, но и множество фильмов, ККИ и сериал. Именно благодаря последнему большинство наших соотечественников и познакомилось с карманными монстриками. В честь 25-летия серии, компания Nintendo решила порадовать поклонников целой россыпью проектов по этой теме. Одним из них стал ремейк четвертого поколения игр про покемонов Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl для Nintendo Switch.

Сразу отметим, что в 2008 году была выпущена Pokémon Platinum – улучшенная версия Diamond and Pearl, но разработчики решили положить в основу ремейка именно базовые игры, возможно из-за того, что при тех же трудозатратах, на выходе получилось две версии. Отличаются последние лишь несколькими уникальными покемонами, а поскольку девиз франшизы звучит как «Собери их всех», игроки будут вынуждены взаимодействовать между собой, обмениваясь карманными монстриками, а кто-то, возможно, купит сразу обе части. Разработку доверили японской студии ILCA, поскольку авторы основных частей покемонов из GameFreak были заняты созданием грядущей Pokémon Legends Arceus.

Действие игры разворачивается в регионе Синно – острове, разделенном горным хребтом на две части. Особенностью данной местности является разнообразие различных локаций. Сюжет затерт до дыр: под наш контроль переходит начинающий тренер покемонов, которому предстоит стать чемпионом турнира, а на пути к этому спасти мир. Главными антагонистами в этот раз выступает команда «Галактика». Игра изобилует диалогами, внимательно читая которые, можно не только продвинуться по сюжету, но и разжиться редкими предметами и приятными бонусами. Вот только локализации на русский язык здесь традиционно нет, поэтому необходимо хотя бы базовое знание языка (или Google-переводчик).

Всего в игре есть около 500 покемонов, шесть из них можно использовать для создания собственной команды, с которой мы и будем участвовать в боях, а остальные отправятся скучать в ящик. Сборка идеального отряда – один из важнейших элементов геймплея. В оригинале для этого приходилось бегать в специальные центры покемонов, теперь же менеджментом можно заниматься в любом месте, что весьма экономит время. Нарваться на диких покемонов можно только в траве или пещерах, что немного снижает количество random encounters.

Боевая система здесь пошаговая. На выбор дается несколько действий: атака покемоном, который может использовать одну из четырех своих способностей, применение предмета из инвентаря, замена сражающегося монстрика на другого или попытка сбежать. Стоит помнить, что каждый покемон принадлежит определенной стихии, и если водная атака окажется эффективной против какого-нибудь огненного монстра, то травяной может и вовсе не почувствовать урон.

В процессе битв покемоны накапливают опыт, открывая новые способности, увеличивая характеристики и в определенный момент эволюционируя. Прокачивается теперь вся команда, а не только монстрики, непосредственно участвующие в сражении. Это приводит к тому, что покемоны игрока быстро набирают уровни, сильно превосходя соперников. При всем этом, благодаря довольно продвинутому ИИ тренеров, Brilliant Diamond and Shining Pearl оказались даже сложнее, чем многие другие игры франшизы.

«Фишкой» оригинальных игр было приложение «Покетч», которое отображалось на нижнем экране Nintendo DS. В ремейке его можно вызвать нажатием кнопки R, причем это единственный элемент в игре, который реагирует на прикосновения к сенсорному экрану консоли. Калькулятор помогает правильно сформировать команду. Функция «Скрытые атаки» позволяет призвать диких покемонов, которые помогут преодолеть преграды: разбить камни, срезать ветки, пересечь водный участок, взобраться по стене и так далее. Есть еще часы (некоторых покемонов можно поймать лишь в определенное время суток), блокнот, локатор спрятанных предметов, проверка дружбы и другое.

Поддерживать интерес к игре помогают различные дополнительные активности. Например, тут есть обширное «Великое подземелье», охватывающее весь регион. Там в естественной среде обитания живут покемоны, уровень которых подстраивается под ваш. Здесь можно не только дополнительно прокачаться, но и поймать довольно редких монстриков, а также оборудовать собственную базу, обставив ее трофеями, найденными с помощью мини-игры в раскопки.

Надоело сражаться? Добро пожаловать в конкурс красоты для покемонов, где ваши питомцы смогут побороться за главный приз в таких категориях, как класс, красота, милота, сила и интеллект. Покемона можно заранее прокачать в этих направлениях с помощью «поффинов» — специальной еды, для приготовления которой требуется пройти мини-игру, вращая стики консоли. Лишних баллов добавят и стикеры на покетболах, которые позволят сопровождать появление бойца различными спецэффектами.

Кстати, эта фишка будет работать и во время поединков. Покемонов можно не только носить с собой, но и гулять с ними по локациям (после посещения «Площади дружбы»), хотя зверьки постоянно норовят где-нибудь застрять, а иногда даже мешают пройти. Если на консоли имеются сохранения от других игр про покемонов, то одна пожилая пара подарит вам парочку мифических монстриков. После завершения сюжетки, можно заняться сбором полной коллекции, а затем попасть в парк Раманас, где расположено несколько пещер с легендарными покемонами из предыдущих игр серии. Также станет доступна «Башня сражений», где можно оттачивать свои навыки в одиночных или парных битвах. «Зал дружбы» позволяет сражаться с другими игроками локально или по интернету, а самое главное, обмениваться с ними покемонами. В 2022 году обещают добавить поддержку сервиса Pokémon Home, который предоставит облачное хранилище для покемонов из разных игр.

Графика тут нарочито мультяшная. Персонажи, гуляющие по карте, выполнены в забавной чиби-стилистике (большие головы, маленькие туловища), но во время боев они становятся более реалистичными. Покемоны стали выглядеть живыми: во время пауз между атаками они не стоят, словно истуканы, а переминаются с ноги на ногу, подпрыгивают, машут крыльями и прочее. Отдельно стоит отметить детализацию задников на аренах и продвинутое освещение со сменой дня и ночи в реальном времени.

Картинка и анимации несколько уступают качеством тому, чем могут похвастаться Let’s Go Pikachu&Eevee и Sword&Shield, тем не менее выглядит все весьма достойно. Благодаря хорошей оптимизации, в игре не наблюдается просадка кадров. Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl — пример отлично выполненных ремейков. Разработчики бережно перенесли оригинал в третье измерения, оставив все геймплейные составляющие практически неизменными, лишь слегка упростив жизнь игрокам. Действие игр происходит в красиво нарисованном регионе Синно, который поощряет исследование каждого уголка, а игровой процесс вызывает стойкое привыкание – успокоиться, пока не «соберешь их все» практически невозможно. К сожалению, в новые версии перекочевали и анахронизмы, например, большое количество диалоговых окон во время поединков или довольно простая ролевая система, от которых последующие игры серии успешно отказались. В очередной раз сильно расстраивает отсутствие русской локализации, что наверняка многих отпугнет. Тем не менее могу смело рекомендовать Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl как фанатам серии, так и тем, кто впервые желает познакомиться с франшизой – игра оказалась довольно проста в освоении.