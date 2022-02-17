Обзор Pokemon Legends: Arceus. Новое дыхание серии…

В детстве японец Сатоси Тадзири очень любил собирать насекомых, а затем устраивать между ними бои. Повзрослев, он придумал покемонов, с которыми нужно делать ровно тоже самое. Всего франшиза насчитывает более 25 лет истории и около трех десятков игр, не говоря уже о фильме, полнометражных мультфильмах, сериале, игрушках, карточной игре и прочей сопутствующей продукции. Серия строится на трех основаниях, за которые покемонов и любят: коллекционирование, взаимодействие с реальными людьми и интересная боевая система.

Впрочем, существует еще и четвертый аспект – невероятная лень разработчиков из компании Game Freak, которые внушили фанатам, будто оригинальная игра – верх совершенства, поэтому она не требует каких-либо значимых изменений. В итоге большинство проектов франшизы страдает от устаревшей графики, примитивного сюжета и однообразного геймплея. Справедливости ради отметим, что все это не мешает играм выбиваться в лидеры продаж. Лучик света замаячил с анонсом Pokémon Legends: Arceus на Nintendo Switch, в котором разработчики обещали «перевернуть представление о покемонах». Вот только получилось ли это у них? Давайте разберемся.

Первое отличие можно увидеть еще до покупки. Дело в том, что все игры основной линейки выходят парами, причем различия заключаются лишь в ростере покемонов. Это сделано, чтобы подтолкнуть игроков к взаимодействию друг с другом. Pokémon Legends: Arceus же представлен в единичном экземпляре и включает более двух сотен карманных монстров.

Сюжет немного разнообразили тем, что под наше управление переходит не обычный школьник, а попаданец из будущего, при этом возраст персонажа увеличился с обычных для серии 10 до 15 лет. Действие происходит в регионе Гисуи – древней вариации Синно, а некоторые моменты связывают историю с происходящим в играх Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, которые только несколько месяцев назад получили переиздание на Switch. Например, персонаж теперь работает на главных антагонистов «Алмаза и Жемчуга» – команду «Галактика». Впрочем, сюжет так и остался линейным, с кучей монологов и редкой возможностью выбрать ни на что не влияющий ответ.

Первое, что бросается в глаза – графика из прошлого века, и это не просто «красивое словцо»: многие игры с PS 2 выглядели куда симпатичнее. К недостаткам можно отнести плохую детализацию, слишком резкие тени, некрасивую воду и многое другое, но главное, что из-за низкой дальности прорисовки, другие персонажи и покемоны показываются лишь в непосредственной близости от игрока, поэтому окружающий мир выглядит пустым и безжизненным. Как можно было после отличного в графическом плане «Алмаза и Жемчуга» сделать такое, для меня остается секретом.

Хотя Game Freak заявляли о намеренье укрепляться на российском рынке, в Pokémon Legends: Arceus русских субтитров так и не добавили. В результате приходится пропускать тонны текста, а вместе с ним и практически весь сюжет. Впрочем, играть это не сильно мешает. Озвучки тоже нет, причем не только на русском языке, а вообще: персонажи открывают рот, пользуются какой-никакой мимикой, камера эпично пролетает, пытаясь показать кинематографичные сцены, но все это происходит в гробовой тишине. В 2022 году смотрится это очень кринжово. Музыка тут присутствует, но уж слишком она расслабляющая, а треки совсем «не цепляют».

Открытого мира тоже нет: доступная территория разбита на довольно обширные зоны с центральным хабом – деревней Джубилайф, куда придется постоянно возвращаться. Там можно найти сюжетные и второстепенные задания, мастерскую для крафта, магазин одежды, фотостудию (в средневековом мире), загон для покемонов и много чего еще.

Главная часть геймплея – взаимодействие с покемонами, и здесь нас, наконец, действительно ждут изменения. Зверьки теперь бывают миролюбивые и агрессивные: первые начинают убегать, как только вас заметят, вторые – впервые в серии атакуют самого игрока. Чтобы избежать этих неприятных ситуаций, герой научился подкрадываться, а также выполнять увороты.

Часто покемона можно заполучить себе в коллекцию, просто попав в него пустым покетболом, но бывает и так, что вначале требуется снизить его здоровье в бою, для чего придется кидаться шариком с уже пойманным зверьком, провоцируя схватку. В результате такого подхода, случайные бои остались в прошлом, а от особо сильных противников теперь можно просто убежать. Тренеров на каждом шагу тут тоже не ждите – они встречаются исключительно по сюжету.

Интересно, что разработчики отказались от отдельной арены, и все поединки происходят непосредственно на участке, где ваш покетбол настиг противника. Сами бои все также идут в пошаговом режиме, но герой теперь может бегать вокруг. Особой практической ценности это не несет, но позволяет взглянуть на ситуацию с разных ракурсов, а также попасть под раздачу, если остановиться на линии действия атаки противника. Очередность ходов напрямую зависит от параметра скорость, и может случиться так, что какой-то монстрик сходит дважды подряд.

Прогрессируя в уровнях, покемоны получают много разнообразных атак, хотя активных может быть не более четырех. С улучшениями, зверьки научатся выполнять движения в стиле ловкости, производя меньше урона, но повышая скорость, либо силы – с точностью до наоборот. В отряде может быть до шести покемонов, которых в процессе боя можно менять, кроме того, есть возможность выбрать, какой из них будет драться первым. В промежутке между ходами монстров, персонаж может использовать различные предметы, либо попытаться сбежать. Все покемоны в отряде получают опыт и прогрессируют в уровнях, а на определенном этапе появляется возможность провести их эволюцию.

Противники могут сражаться как в одиночку, так и с товарищами, причем, в отличие от покемонов игрока, действовать они будут совместно. Помимо обычных монстриков, встречаются еще и, так называемые, альфа-покемоны с красными горящими глазами, которые заметно сильнее своих сородичей, но и заполучить себе в коллекцию такого – весьма почетно. Так же в игре есть пять боссов, которых придется закидывать успокоительным и уворачиваться от их сокрушительных атак.

Перерывы между битвами наполнись различными активностями. Появился сбор ресурсов, из которых потом можно мастерить покетболы и другие полезные гаджеты. Добыть некоторые помогут ваши монстрики: достаточно просто кинуть шар с питомцем в дерево или камень, а остальное сделает зверек. Вместо же велосипеда тут появились ездовые покемоны, что выглядит гораздо аутентичнее.

Теперь нужно не просто «собрать их всех», но и изучить. Для каждого вида покемонов имеется набор действий, позволяющий узнать все подробности о монстре: поймать несколько, подраться с определенным количеством, увидеть определенную атаку и так далее. Так что теперь, чтобы полностью заполнить покидекс, потребуется гораздо больше времени. Кроме того, прогресс в этом деле повышает ваш ранг, что дает доступ к новым возможностям. Никуда не делся и обмен покемонами с другими игроками.

Впечатления от Pokémon Legends: Arceus у меня оказались двойственные. С одной стороны, тут постоянные спутники серии – устаревшая графика, отсутствие озвучки и локализации, а также примитивный сюжет. С другой же, здесь действительно чувствуются свежие идеи, которые неплохо разнообразят монотонные сражения, а сбор покемонов теперь стал еще более увлекательным. Поклонникам франшизы, Arceus обязательна для ознакомления, а вот тем, кто не знаком с серией, лучше начать с Brilliant Diamond and Shining Pearl. Игра доступна как в цифровом виде, так и на физическом носителе.

Автор: Артем Костенко