Компактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Powercase ByteFlow Micro

Корпус Powercase ByteFlow Micro рассчитан на сборку систем с материнскими платами типоразмера mATX, позволяя в компактных габаритах собрать игровую систему с видеокартой среднего или топового уровня. С завода он оснащается сразу четырьмя 120 мм вентиляторами с ARGB подсветкой.

Powercase ByteFlow Micro

Комплектация

Powercase ByteFlow Micro

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает пластиковые стяжки и винты.

Powercase ByteFlow Micro

Внешний вид

Помимо черной версии исполнения, доступен также в белом. Выполнен в типоразмере Mini-Tower. Сетка на лицевой стороне с пиксельными вырезами, стильно и аккуратно.

Powercase ByteFlow Micro

Держится эта часть на четырех клипсах. За ней находится пластина с противопылевым фильтром. Обслуживать удобно. На шасси предустановлено три вентилятора с подсветкой, которую видено через лицевую панель.

Powercase ByteFlow Micro

Левая стенка из цельного закаленного стекла с черной окраской по периметру. Открывается стенка на петлях. При необходимости в открытом положении можно будет приподнять и снять с петель.

Powercase ByteFlow Micro

Противоположная из цельного листа стали. Есть штампованная ручка за которую можно будет потянуть чтобы вывести с направляющих. В установленном положении фиксируется при помощи накатанных винтов.

Powercase ByteFlow Micro

Задняя у Powercase ByteFlow Micro со схемой под нижнее расположение блока питания. Четыре заглушки под платы расширения. На ней предустановлен четвертый комплектный вентилятор. Как и у передних у него ARGB-подсветка.

Powercase ByteFlow Micro

На панели разъемов два отдельных 3.5 гнезда под наушники и микрофон, два USB 2.0, один USB 3.0, кнопка переключения эффектов подсветки, перезагрузки и включения, а также пара светодиодных индикатора.

Powercase ByteFlow Micro

Большая часть площади — это вентиляционная решетка с посадочными отверстиями под радиатор или вентиляторы. Противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Powercase ByteFlow Micro

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Два накатанных винта удерживают стойку под жесткие диски и пластинка противопылевого фильтра под блоком питания.

Внутренняя часть

Powercase ByteFlow Micro

Корпус располагает встроенным контроллером для управления подсветкой. Помимо четырех комплектных к нему можно будет подключить еще два аксессуара. Также к нему соединяются и 4-пиновые PWM. Переключать эффекты можно будет с кнопки на панели. Но также его можно будет подключить и к разъему на материнской плате. Питание подается на него через SATA.

Powercase ByteFlow Micro

Основная камера отделена Г-образной перегородкой с двумя посадочными местами на ее верхней стенке под два вентилятора. Из добавление может быть актуально для того чтобы обдуть жесткие диски. Поддерживает Powercase ByteFlow Micro установку платы mATX. По периметру распределены окошки для кабелей, они без резиновых клапанов. Максимальная длина видеокарты 305 мм.

Powercase ByteFlow Micro

Башенный кулер высотой до 160 мм. Жидкостные системы охлаждения с радиатором 240 или 360 мм. Поставить можно как вперед, так и на верх, стойка рассчитана так чтобы не было перекрытия радиаторов и конфликта с оперативной памятью.

Powercase ByteFlow Micro

В скрытой камера стойка на два диска типоразмера 3.5 дюйма, отдельная пластина на 2.5 дюймовый диск на обратной стороне стойки платы. Стойку для дисков можно снять освободив место для кабелей и упростив работу с модульными блоками питания. Доступны ушки под стяжки для фиксации кабелей.

Powercase ByteFlow Micro

Тесты

Провели замер уровня шума на расстоянии 40 сантиметров в корпусе с закрытыми стенками.

Powercase ByteFlow Micro

Итоги

Powercase ByteFlow Micro – компактный и недорогой корпус с четырьмя ARGB-вентиляторами в комплекте. Хорошее качество исполнения, встроенный контроллер с управлением с помощью кнопки и без необходимости установки ПО, поддержка жидкостных систем охлаждения, стенка из закаленного стекла с петлями, аккуратный внешний вид. Из минусов отметим сложности с обслуживанием противопылевого фильтра под блоком питания.
Мини-ПК Lenovo Yoga Portal оценили в 2500 долларов…
Компания Lenovo представила на домашнем китайском рынке компактный ПК Yoga Portal, который получил корпус…
Высшая лига корпусов. Обзор и тест Thermaltake CTE E660 MX…
Корпус Thermaltake CTE E660 MX, изучаемый сегодня, выполнен в типоразмере Mid Tower и в нем применено сра…
Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR A…
В центре внимания ATX корпус XPG VALOR AIR, позволяющий для сборки подбирать компоненты различного класса…
Представлен игровой ПК Acer Predator Orion 7000 на Intel Arr…
Компания Acer показала на выставке IFA игровой десктопный компьютер Predator Orion 7000 на основе чипов I…
Представлен мини-ПК GMKtec M7 на Ryzen 7 Pro 6850H…
Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок нового поколения компактного ПК GMKtec M7, который…
Корпус аквариум с шестью вентиляторами. Обзор и тесты Formul…
Изучаемый сегодня корпус Formula Crystal Z8 FLOE сопровождается шестью предустановленными вентиляторами с…
Мини-ПК Giada N601 получил до 96 ГБ ОЗУ…
Китайская компания Giada Technology пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью N601, основанной…
Представлен мини-ПК MSI MS-C907…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-C907, которая заключена в ударопрочный корпус…
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER UVIEW UV6Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER UVIEW UV6
Full Tower корпус под игровую сборку. Обзор AZZA NEPTUNEFull Tower корпус под игровую сборку. Обзор AZZA NEPTUNE
Доступный корпус с интересной лицевой панелью. Обзор AZZA CELESTA 340Доступный корпус с интересной лицевой панелью. Обзор AZZA CELESTA 340
Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1
Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor