Компактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Powercase ByteFlow Micro

Корпус Powercase ByteFlow Micro рассчитан на сборку систем с материнскими платами типоразмера mATX, позволяя в компактных габаритах собрать игровую систему с видеокартой среднего или топового уровня. С завода он оснащается сразу четырьмя 120 мм вентиляторами с ARGB подсветкой.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает пластиковые стяжки и винты.

Внешний вид

Помимо черной версии исполнения, доступен также в белом. Выполнен в типоразмере Mini-Tower. Сетка на лицевой стороне с пиксельными вырезами, стильно и аккуратно.

Держится эта часть на четырех клипсах. За ней находится пластина с противопылевым фильтром. Обслуживать удобно. На шасси предустановлено три вентилятора с подсветкой, которую видено через лицевую панель.

Левая стенка из цельного закаленного стекла с черной окраской по периметру. Открывается стенка на петлях. При необходимости в открытом положении можно будет приподнять и снять с петель.

Противоположная из цельного листа стали. Есть штампованная ручка за которую можно будет потянуть чтобы вывести с направляющих. В установленном положении фиксируется при помощи накатанных винтов.

Задняя у Powercase ByteFlow Micro со схемой под нижнее расположение блока питания. Четыре заглушки под платы расширения. На ней предустановлен четвертый комплектный вентилятор. Как и у передних у него ARGB-подсветка.

На панели разъемов два отдельных 3.5 гнезда под наушники и микрофон, два USB 2.0, один USB 3.0, кнопка переключения эффектов подсветки, перезагрузки и включения, а также пара светодиодных индикатора.

Большая часть площади — это вентиляционная решетка с посадочными отверстиями под радиатор или вентиляторы. Противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Внутренняя часть

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Два накатанных винта удерживают стойку под жесткие диски и пластинка противопылевого фильтра под блоком питания.

Корпус располагает встроенным контроллером для управления подсветкой. Помимо четырех комплектных к нему можно будет подключить еще два аксессуара. Также к нему соединяются и 4-пиновые PWM. Переключать эффекты можно будет с кнопки на панели. Но также его можно будет подключить и к разъему на материнской плате. Питание подается на него через SATA.

Основная камера отделена Г-образной перегородкой с двумя посадочными местами на ее верхней стенке под два вентилятора. Из добавление может быть актуально для того чтобы обдуть жесткие диски. Поддерживает Powercase ByteFlow Micro установку платы mATX. По периметру распределены окошки для кабелей, они без резиновых клапанов. Максимальная длина видеокарты 305 мм.

Башенный кулер высотой до 160 мм. Жидкостные системы охлаждения с радиатором 240 или 360 мм. Поставить можно как вперед, так и на верх, стойка рассчитана так чтобы не было перекрытия радиаторов и конфликта с оперативной памятью.

В скрытой камера стойка на два диска типоразмера 3.5 дюйма, отдельная пластина на 2.5 дюймовый диск на обратной стороне стойки платы. Стойку для дисков можно снять освободив место для кабелей и упростив работу с модульными блоками питания. Доступны ушки под стяжки для фиксации кабелей.

Тесты

Провели замер уровня шума на расстоянии 40 сантиметров в корпусе с закрытыми стенками.

Итоги

Powercase ByteFlow Micro – компактный и недорогой корпус с четырьмя ARGB-вентиляторами в комплекте. Хорошее качество исполнения, встроенный контроллер с управлением с помощью кнопки и без необходимости установки ПО, поддержка жидкостных систем охлаждения, стенка из закаленного стекла с петлями, аккуратный внешний вид. Из минусов отметим сложности с обслуживанием противопылевого фильтра под блоком питания.