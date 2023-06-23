Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti

В центре внимания сегодня будет игровой ноутбук Predator Helios 300 PH317-56-72QY с процессором Intel Core i7-12700H и видеокартой GeForce RTX 3070 Ti. Наслаждаться играми на нем позволит 17.3-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей с частотой обновления 165 Гц.

Комплектация

В комплекте с ноутбуком идут блок питания и сетевой кабель с евровилкой, а также различная документация.

Predator Helios 300 PH317-56-72QY обзор

Внешний вид

Сохранен общий узнаваемый вид для серии Predator. Это черный матовый корпус из металла. Для игровой модели он достаточно сдержан. В закрытом положении можно выделить только логотип бренда по центру крышки.

Прочный, жесткий и надежный. Весит около 3 килограммов и еще один килограмм у блока питания.

Разъемы распределены по трем граням. Те что требуют подключение габаритных кабелей для удобства на задней грани. Это гнездо питания, ThunderBolt, HDMI и miniDP.

Слева замок Кенсингтона, RJ-45 разъем, полноразмерный USB и спаренный аудиоразъем.

Справа два полноразмерных USB, светодиодные индикаторы. По боковым граням также распределены вентиляционные решетки, система охлаждения организована так чтобы теплый воздух выбрасывался назад.

Крышка у Predator Helios 300 PH317-56-72QY откидывается на 140 градусов. Внутренняя часть пластиковая, по центру верхней рамки веб-камера.

Оснащение и охлаждение

Оснащен ноутбуком клавиатурой с подсветкой. Набор клавиш с цифровым блоком. У кнопок короткий ход, нажимаются бесшумно. По центру зона тачпада (12.15 на 8.3 см), поддерживающего жесты.Отдельных окошек для доступа к оперативной памяти и накопителю нет. Но сам разбор корпуса прошел просто и без повреждения гарантийный пломб. Внутри мы можем видеть систему охлаждения, состоящая из двух вентиляторов с радиатором и медных тепловых трубок.

Тест шума Predator Helios 300 PH317-56-72QY

Экран

Под металлическим блоком с термоинтерфейсом на внутренней части скрываются два слота для оперативной памяти DDR5. Оба модуля съемный, позволяя владельцу увеличить объем, например, для рендера или будущих игр с высокими требованиями. Накопитель М.2 и дополнительный слот для второго.У охлаждения есть несколько режимов работы. Мы записали отдельный ролик, позволяющий составить представление по уровню шума.Predator Helios 300 PH317-56-72QY для вывода изображения использует 17.3-дюймовую матрицу с матовым покрытием. Это IPS с разрешением 2560х1440 пикселей. Частота обновления 165 Гц. Согласно измерениям в пике яркость достигала 340 нит. Качество экрана отличное. Отметим отсутствие ШИМ-модуляции, искажений при отклонении углов обзора и быстрым откликом. Хорошо настроен цветовой баланс, он охватывает 97% пространства DisplayP3, 85% у AdobeRGB.

Платформа и тесты

В основе процессором Intel Core i7-12700H семейства Alder Lake. У него 6 производительных ядер и 8 энергоэффективных. Частота варьируется в диапазоне от 1.7 до 4.7 ГГц.

Изучаемый нами ноутбук располагает 16 Гбайт оперативной памяти DDR5. Тайминги 36-36-36-70. В зависимости от режима работы (турбо или обычный) частота составляет 4400 или 4800 МГц.

Данные хранятся на накопителе объемом 1 Тбайт. Это быстрый М.2-диск.

Cyberpunk 2077: Predator Helios 300 PH317-56-72QY. DLSS OFF vs DLSS ON

World of Tanks: Predator Helios 300 PH317-56-72QY. RTX OFF vs RTX ON

BIOS

Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti даст достаточный уровень быстродействия в играх при разрешении 2К. Мы провели тесты, в которых сравнили производительноcть с DLSS и без него.Аккумулятора с емкостью 90 Втч в обычных задачах хватает на 5-6 часов работы в зависимости от сценариев и яркости экрана. В ресурсоемких задачах, когда подключается к работе видеокарта время сокращается до 1.5 часов.Несмотря на то что, это игровой ноутбук возможности BIOS тут ограничены. Нет возможности менять частоту памяти и проводить ручной разгон процессора.

Софт

Для предустановленной операционной системы Windows 11 Home. Есть несколько фирменных утилит, одна из них — это центр управления. В главном окне можно изменить режим работы и профиль освещения. Контролировать температуру.

Хороший выбор эффектов подсветки. Есть синхронизация эффектов и корректировка яркости.

Режим работы: тихо, по умолчанию, экстремальный, турбо.

Управление вентилятором: автоматический, максимальный и пользовательский.

Мониторинг процессора и видеокарты: частоты, уровень загрузки и температуры.

Итоги

Predator Helios 300 PH317-56-72QY – игровой ноутбук с высоким уровнем быстродействия и оснащенный экраном 2К с частотой обновления 165 Гц. Разгон одним нажатием на кнопку, клавиатура с подсветкой, металлический корпус, возможность наращивания памяти, актуальный набор портов. Из минусов выделим ограниченный в возможностях настройки BIOS и шум при нагрузке.