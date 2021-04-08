Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц

Не так давно Acer запустила продажи нового игрового монитора Predator X34GS с поддержкой технологии ZeroFrame, обеспечивающей полное погружение в происходящее на экране. Из его особенностей отмечаются поддержка обновления с частотой 180 Гц, G-SYNC Compatible и NANO-IPS матрица с временем отклика 0.5 мс. Сегодня мы готовы поделиться опытом его эксплуатации.

Predator X34GS обзор

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 99 990 рублей.

Комплектация

Упакован в массивную коробку из транспортировочного картона. Внутри надежно зафиксирован пенопластом.

Его комплект включает внешний блок питания, DisplayPort кабели, HDMI 2.0 кабель, силовой кабель, USB, фиксатор для наушников, карточку с данными заводской калибровки и различную документацию.

Внешний вид

Эффектная подставка, в основе которой используется сталь. Направленные в сторону лучи. Стоит на ней он устойчиво.

Интересна форма задней ее части. Напоминает чешую дракона. В основании ушко, используемое для сбора кабелей в общий пучок.

Она дает возможность поворачивать панель в стороны относительно точки установки, изменять высоту и наклонять ее вперед и назад. Любое из выбранных положений фиксируется.

Сохранена поддержка VESA-100 кронштейнов. Отверстия под него предусмотрены на крышке. При его использовании можно уменьшить занимаемое монитором место на рабочем столе.

Задняя панель с полигональными панелями. Здесь же можно обратить внимание на несколько вентиляционных решеток.

Панель ввода/вывода у Predator X34GS включает два HDMI и два DisplayPort. Также изображение можно будет подавать через USB-C, что актуально для планшетов, смартфонов и актуальных ноутбуков.

С последними можно с помощью комплектного USB-C кабеля отказаться от отдельного подключения блока питания к ноутбуку.

Есть встроенный USB-хаб с четырьмя USB. Разделены они на две группы по два разъема в каждой. На нижней и боковой грани. Аудиовыход под акустику или наушники.

Сам монитор оснащен двумя динамиками по 7 Вт каждый. Хорошая альтернатива отдельной настольной акустике, особенно когда есть еще и наушники, под которые предусмотрели крючок.

Эта модель позволяет подключать несколько источников сигнала, упрощая переключение между ними и используя один набор периферии на несколько систем (технология KVM).

Боковые рамки у него узкие. Панель искривлена для удобства восприятия изображения (1900R).

Это Nano-IPS матрица с WQHD разрешением (3440х1440 пикселей). Угла обзора у него широкие. Матрица от LG Display с низкими задержками. Отметим высокий уровень максимальной яркости, он прошел сертификацию DisplayHDR 400.

В играх Predator X34GS дает эффект погружения. Насыщенная картинка и отсутствие заметных задержек и лагов. Мы использовали его в динамичных сетевых шутерах.

Стоит понимать что для раскрытия всего потенциала этого монитора потребуется соответствующее техническое оснащение настольного ПК или ноутбука.

Хорошо себя показал при работает с мультимедиа контентом. В Adobe Premier получили удобное расположение элементов управления и быстрый доступ к участкам таймлайна.

Отдельно проверили подключение к игровой консоли Sony PlayStation 5. Проблем и сбоев выявлено не было. Это же касается подключение смартфона и планшета.

Настройки

В этом мониторе можно будет совместить одновременный вывод изображения с нескольких источников. Для этого есть выбор нескольких вариантов разделения площади дисплея.В меню управления Predator X34GS можно выбрать параметры для отображения изображения. Ключевые параметры: яркость, контраст и гамма.

Несколько цветовых профилей.

Изменение громкости акустики.

Отдельная игровая вкладка: активация синхронизации частоты кадров, счетчик кадров, режим разгона и вывод прицела.

Управление также можно проводить через приложение Acer Display Widget.

Тесты Acer Predator X34GS

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Viewsonic VG1655 - 540 cd/m2

Температура цвета

Acer Predator X34GS - 0.15 cd/m2

Задержка Acer Predator X34GS

Acer Predator X34GS– 6197K

Итоги по Acer Predator X34GS

Задержка, светлые тона – 4.1msЗадержка, темные тона – 11.5msPredator X34GS – игровой монитор с быстрой Nano-IPS матрицей формата UltraWide. Изогнутая панель с широкими углами обзора, высокая частота обновления и низкое время отклика, хороший набор портов ввода/вывода, эргономичная подставка, детальные настройки, приложение для управления в среде Windows, хорошая комплектация, сертификация DisplayHDR 400.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".