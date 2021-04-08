Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц

Не так давно Acer запустила продажи нового игрового монитора Predator X34GS с поддержкой технологии ZeroFrame, обеспечивающей полное погружение в происходящее на экране. Из его особенностей отмечаются поддержка обновления с частотой 180 Гц, G-SYNC Compatible и NANO-IPS матрица с временем отклика 0.5 мс. Сегодня мы готовы поделиться опытом его эксплуатации.

Acer Predator X34GS

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 99 990 рублей.

Predator X34GS обзор

Комплектация

Упакован в массивную коробку из транспортировочного картона. Внутри надежно зафиксирован пенопластом.

Acer Predator X34GS

Его комплект включает внешний блок питания, DisplayPort кабели, HDMI 2.0 кабель, силовой кабель, USB, фиксатор для наушников, карточку с данными заводской калибровки и различную документацию.

Acer Predator X34GS

Внешний вид

Эффектная подставка, в основе которой используется сталь. Направленные в сторону лучи. Стоит на ней он устойчиво.

Acer Predator X34GS

Интересна форма задней ее части. Напоминает чешую дракона. В основании ушко, используемое для сбора кабелей в общий пучок.

Acer Predator X34GS

Она дает возможность поворачивать панель в стороны относительно точки установки, изменять высоту и наклонять ее вперед и назад. Любое из выбранных положений фиксируется.

Acer Predator X34GS

Сохранена поддержка VESA-100 кронштейнов. Отверстия под него предусмотрены на крышке. При его использовании можно уменьшить занимаемое монитором место на рабочем столе.

Acer Predator X34GS

Задняя панель с полигональными панелями. Здесь же можно обратить внимание на несколько вентиляционных решеток.

Acer Predator X34GS

Панель ввода/вывода у Predator X34GS включает два HDMI и два DisplayPort. Также изображение можно будет подавать через USB-C, что актуально для планшетов, смартфонов и актуальных ноутбуков.

Acer Predator X34GS

С последними можно с помощью комплектного USB-C кабеля отказаться от отдельного подключения блока питания к ноутбуку.

Acer Predator X34GS

Есть встроенный USB-хаб с четырьмя USB. Разделены они на две группы по два разъема в каждой. На нижней и боковой грани. Аудиовыход под акустику или наушники.

Acer Predator X34GS

Сам монитор оснащен двумя динамиками по 7 Вт каждый. Хорошая альтернатива отдельной настольной акустике, особенно когда есть еще и наушники, под которые предусмотрели крючок.

Acer Predator X34GS

Эта модель позволяет подключать несколько источников сигнала, упрощая переключение между ними и используя один набор периферии на несколько систем (технология KVM).

Acer Predator X34GS

Боковые рамки у него узкие. Панель искривлена для удобства восприятия изображения (1900R).

Acer Predator X34GS

Это Nano-IPS матрица с WQHD разрешением (3440х1440 пикселей). Угла обзора у него широкие. Матрица от LG Display с низкими задержками. Отметим высокий уровень максимальной яркости, он прошел сертификацию DisplayHDR 400.

Acer Predator X34GS

В играх Predator X34GS дает эффект погружения. Насыщенная картинка и отсутствие заметных задержек и лагов. Мы использовали его в динамичных сетевых шутерах.

Acer Predator X34GS

Стоит понимать что для раскрытия всего потенциала этого монитора потребуется соответствующее техническое оснащение настольного ПК или ноутбука.

Acer Predator X34GS

Хорошо себя показал при работает с мультимедиа контентом. В Adobe Premier получили удобное расположение элементов управления и быстрый доступ к участкам таймлайна.

Acer Predator X34GS

Отдельно проверили подключение к игровой консоли Sony PlayStation 5. Проблем и сбоев выявлено не было. Это же касается подключение смартфона и планшета.

Acer Predator X34GS

В этом мониторе можно будет совместить одновременный вывод изображения с нескольких источников. Для этого есть выбор нескольких вариантов разделения площади дисплея.

Настройки

В меню управления Predator X34GS можно выбрать параметры для отображения изображения. Ключевые параметры: яркость, контраст и гамма.

Acer Predator X34GS

Несколько цветовых профилей.

Acer Predator X34GS

Изменение громкости акустики.

Acer Predator X34GS

Отдельная игровая вкладка: активация синхронизации частоты кадров, счетчик кадров, режим разгона и вывод прицела.

Acer Predator X34GS

Управление также можно проводить через приложение Acer Display Widget.

Acer Predator X34GS

Acer Predator X34GS

Acer Predator X34GS

Тесты Acer Predator X34GS

Яркость максимальная

Acer Predator X34GS

Viewsonic VG1655 - 540 cd/m2

Яркость минимальная

Acer Predator X34GS

Acer Predator X34GS - 0.15 cd/m2

Температура цвета

Acer Predator X34GS

Acer Predator X34GS– 6197K

Задержка Acer Predator X34GS

Acer Predator X34GS

Задержка, светлые тона – 4.1ms
Задержка, темные тона – 11.5ms

Итоги по Acer Predator X34GS

Золото. Выбор редакции MegaObzorPredator X34GS – игровой монитор с быстрой Nano-IPS матрицей формата UltraWide. Изогнутая панель с широкими углами обзора, высокая частота обновления и низкое время отклика, хороший набор портов ввода/вывода, эргономичная подставка, детальные настройки, приложение для управления в среде Windows, хорошая комплектация, сертификация DisplayHDR 400.
Predator X34GS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Acer Predator X34GS
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