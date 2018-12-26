Обзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлением

2018-12-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Hammerhead USB-C ANC; [517]
Трендом уходящего года в сегменте смартфон стал отказ от поддержки проводных наушников с 3.5мм аудиоразъемом. Владельцам таких моделей, а это практически все флагманские решения, предлагается использоваться беспроводные наушники или воспользоваться переходником с USB Type-C. Но есть еще и третий вариант, выбор в пользу наушников изначально использующих Type-C разъём. Такая внутриканальная гарнитура есть в арсенале компании RAZER, и они не так давно обновили её, выпустив RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Новинка получила поддержку технологии активного шумоподавления. Помимо этого, двухдрайверная система, состоящая одного арматурного и одного динамического излучателя, а также встроенного ЦАП. Рекомендованная стоимость составляет 99 долларов.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC обзор

Комплектация

Вместе с наушниками покупатель получит пару сменных силиконовых амбушюр, амбушюры Comply, бокс для хранения, наклейки с логотипом и техническую документацию. Собрано все в аккуратной коробке из плотного картона с изображения наушников и данными по техническим характеристикам.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Внешний вид

Первым видимым отличием от первого поколения, стала замена ленточного кабеля на плетеный. Он не подвержен запутыванию и излому. Кабель легкий, во время ношения не оттягивает.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Его длины достаточно для свободного размещения смартфона в кармане. При этом основной блок управления находится в пределах быстрой доступности.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

С помощью пульта владелец RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC сможет изменять громкость, отвечать на входящий вызов, вызвать голосовой помощник, запускать и останавливать воспроизведение музыки.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Отдельно стоит отметить наличие на боковой грани переключателя системы шумоподавления. Он оснащен дополнительным светодиодным индикатором, упрощающим контроль активности работы технологии.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

На конце кабеля компактный коннектор с USB Type-C разъемом. Место выхода кабеля дополнительно усиленно и защищено от перегибов.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Блок с микрофоном зафиксирован на правом кабеле. Он используется для передачи голоса и общения в мессенджерах, а также во время телефонных звонков.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Основной корпус RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC также претерпел изменения. Выполнены чашки из металла, окрашенного в черный цвет.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Форма классическая, обеспечивается плотное размещение в ушной раковине. Предлагается несколько силиконовых амбушюр с разными размерами, а также вспененный вариант Comply.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Под амбушюрами находится ножка-канал с металлической сеткой, предотвращающей попадание ушной серы и пыли внутрь.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Использование USB Type-C в отличие от аудиоразъема, дало не только передачу звука, но и энергии. В этих наушниках она используется среди прочего для подсветки логотипа на чашках. Цвет статично зеленый.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

В комплекте есть удобный чехол для хранения как самих наушников, так и набора амбушюр.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Тесты

В качестве тестовых телефонов мы использовали за время тестов Xiaomi Mi8 Pro, OnePlus 5T, OnePlus 6T. Телефон OnePlus 5T для работы потребовал ручной активации в настройках режима OTG, два других телефона автоматически определили подключенную гарнитуру. Проблем в ходе работы или незапланированного отключения за время длительных тестов выявлено не было. Наушники также могут использоваться с ноутбуками и материнскими платами, оснащенными USB Type-С разъемом.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

В RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC установлено по два излучателя в каждой чашке. Так достигается насыщенный звук и воспроизведение широкого спектра частот. Динамический драйвер под низкие частоты, арматурный под высокие частоты. Все это дополнено еще и ЦАП, выдающего 24-бит/96 кГц. Как итог наушники справляются с FLAC, потоковым аудио и распространёнными форматами. Сжатия или искажения в сравнении со студийными наушники не ощущается.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Звуковая сцена насыщена, без перекоса в низкие частоты. В мельчайших деталях передаются инструментальные композиции, вокал. Есть эффект объемного звучания. Уровень максимальной громкости высокий. Шумов и артефактов в звучании замечено не было.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

В плане эргономики все отлично. Наушники плотно сидят в ушной раковине, важно подобрать правильный размер амбушюр, улучшив не только прилегание, но и пассивную звукоизоляцию.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

При движениях головой в стороны наушники не выпадают. Усталости и дискомфорта при длительном ношении не ощущается. Наши совпали с холодной погодой в средней полосе России, использование металла в конструкции чашки может создать затруднения при ношении на улице.

RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Технологию активного шумоподавления в RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC работает корректно. В метро, самолете отсекается весь окружающий шум. Фоновый шум с активированной технологией не заметен. Наличие переключателя позволяет наглядно оценить степень отсекания внешнего шума.

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Микрофон передает голос чисто и без искажений. Собеседники не жаловались даже при общении в шумном помещении.

Итоги по RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC

Золото. Выбор редакции MegaObzorRAZER HAMMERHEAD USB-C ANC можно рекомендовать не только владельца смартфонам без аудиоразъема, но и тем кто отдает предпочтение в пользу проводных наушников. Эта модель может похвастать технологиями активного шумоподавления и двумя излучателями с насыщенным звучанием. Несколько сменных амбушюр в комплекте, удобное управление, алюминиевые корпус чашек, элементы с подсветкой.
RAZER HAMMERHEAD USB-C ANC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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