Обзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финале

Сегодня в центре внимания недорогая игра в жанре головоломки - Railway Islands – Puzzle от студии: Rising Moon Games. Изначально она появилась на Nintendo Switch, но теперь вышла и на консолях предыдущего и актуального поколения, а также в STEAM. Суть ее заключается в создании пути для движения состава из точки А в точку Б, а также доставки груза в заданные точки.

Основная часть игры состоит из 50 уровней в ходе которых идет постоянное усложнение с увеличением и добавлением дополнительных элементов. Базовая механика заключается в замене между собой отдельных элементов и поворота их по часовой или против часовой стрелки.

Необходимо создать цельный путь, учитывая расположение целевых точек для доставки грузов в правильной последовательности, а также соблюдения направления движения на стрелках. При неудачах, без перезагрузки можно вносить правки в созданный маршрут. Подсказок нет, нужно будет с каждым уровнем разбираться самостоятельно.

По мере прохождения растет не только сложность, но и для разнообразия меняется погода: лето, осень и зима. Во второй половине игры добавляется еще и второй уровень расположения объектов, требующие использования мостов и подъемов. Разбираться во всем этом интересно.

После прохождения на каждый из уровней можно вернуться и перепройти повторно. Но если это надоело, есть второй элемент игры – пользовательские карты. Можно выбрать задания, которые были ранее созданы пользователями, оценить после прохождения и подобрать по параметрам.

Карты также можно создавать самостоятельно. Для этого в конструкторе выбираются точки доставки, объекты окружения, типы рельс. Перед загрузкой в общий доступ необходимо обязательно проверить наличие правильного решения головоломки.

Не очень понравилось управление с геймпада. И после прохождения половины игры часто сталкивались с тем что вместо поворота проходили замены плиток между собой. Сложности есть и при работе с конструктором. Не хватает игре автоматического позиционирования точки наблюдения.

Ну а в целом, при стоимости Railway Islands – Puzzle в турецком Playstation Store за 39 лир это интересная головоломка на один-два вечера с наградой в виде платины по итогу прохождения.

Railway Islands – Puzzle обзор

Обзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с плат…
Сегодня в центре внимания недорогая игра в жанре головоломки - Railway Islands – Puzzle от студии: Rising…
Обзор Wanted: Dead. Японский суровый и беспощадный экшен…
На выходных поиграли в экшен Wanted: Dead от издателя 110 Industries. Эта игра в себе сочетает стрельбу, …
Обзор DOG'S DONUTS. Недорогая головоломка с 40 яровнями…
Сегодня мы рассмотрим головоломку DOG'S DONUTS, доступную на консолях Nintendo, PlayStation и Xbox. В игр…
Обзор Children of Silentown. Приключенческий инди хоррор…
Одним из первых интересных игровых релизов в 2023 году стал приключенческий инди хоррор Children of Silen…
Обзор Mahokenshi. Смесь из пошаговой стратегии, сбора колоды…
Сегодня у нас в центре внимания карточное приключение с элементами пошаговой стратегии Mahokenshi. Подгот…
Обзор Shredders. Добротный симулятор сноуборда…
Если на брать в расчет спортивные игровые серии, скатившиеся в продажу лутбоксов, персонажей и шкурок, от…
Обзор Deliver Us Mars. Атмосферное продолжение, но не за пол…
С проектом Deliver us Moon случайно познакомился, заметив игру в подписке PlayStation Extra. Приятная атм…
Обзор Scars Above. Научно-фантастический шутер с элементами …
Выходные традиционно посвятили изучению игровых новинок, обратив внимание на стартовавший в конце февраля…
Обзор WAVETALE. Милый платформер теперь на консолях и ПКОбзор WAVETALE. Милый платформер теперь на консолях и ПК
Обзор Children of Silentown. Приключенческий инди хоррорОбзор Children of Silentown. Приключенческий инди хоррор
Обзор Mahokenshi. Смесь из пошаговой стратегии, сбора колоды карт и самураевОбзор Mahokenshi. Смесь из пошаговой стратегии, сбора колоды карт и самураев
Обзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым рядом недостатковОбзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым рядом недостатков
Обзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финалеОбзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финале
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor