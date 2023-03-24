Обзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финале

Сегодня в центре внимания недорогая игра в жанре головоломки - Railway Islands – Puzzle от студии: Rising Moon Games. Изначально она появилась на Nintendo Switch, но теперь вышла и на консолях предыдущего и актуального поколения, а также в STEAM. Суть ее заключается в создании пути для движения состава из точки А в точку Б, а также доставки груза в заданные точки.

Основная часть игры состоит из 50 уровней в ходе которых идет постоянное усложнение с увеличением и добавлением дополнительных элементов. Базовая механика заключается в замене между собой отдельных элементов и поворота их по часовой или против часовой стрелки.

Необходимо создать цельный путь, учитывая расположение целевых точек для доставки грузов в правильной последовательности, а также соблюдения направления движения на стрелках. При неудачах, без перезагрузки можно вносить правки в созданный маршрут. Подсказок нет, нужно будет с каждым уровнем разбираться самостоятельно.

По мере прохождения растет не только сложность, но и для разнообразия меняется погода: лето, осень и зима. Во второй половине игры добавляется еще и второй уровень расположения объектов, требующие использования мостов и подъемов. Разбираться во всем этом интересно.

После прохождения на каждый из уровней можно вернуться и перепройти повторно. Но если это надоело, есть второй элемент игры – пользовательские карты. Можно выбрать задания, которые были ранее созданы пользователями, оценить после прохождения и подобрать по параметрам.

Карты также можно создавать самостоятельно. Для этого в конструкторе выбираются точки доставки, объекты окружения, типы рельс. Перед загрузкой в общий доступ необходимо обязательно проверить наличие правильного решения головоломки.

Не очень понравилось управление с геймпада. И после прохождения половины игры часто сталкивались с тем что вместо поворота проходили замены плиток между собой. Сложности есть и при работе с конструктором. Не хватает игре автоматического позиционирования точки наблюдения.

Railway Islands – Puzzle обзор

Ну а в целом, при стоимости Railway Islands – Puzzle в турецком Playstation Store за 39 лир это интересная головоломка на один-два вечера с наградой в виде платины по итогу прохождения.