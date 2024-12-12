Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160

В отличие от распространённых вариантов с направляющими тут нет необходимости вручную подбирать длину оголовья, а также отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.
У Rapoo VH160 габаритные чашки, круглой формы. На внешней их стороне логотип бренда, подсвечиваемый во время работы.
Глубокие амбушюры, выполненные из кожзама с мягким наполнителем внутри. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции.
На боковом торце левой чашки с тыльной стороны поворотный регулятор громкости. С фронтальной стороны гибкая ножка микрофона с пластиковым капсюлем.
Длина интерфейсного кабеля длиной 2.2 метра. Места да усилено. Для подключения используется интерфейс USB.
Форма и исполнение наушников обеспечат комфортную посадку на голове, нет излишнего давления на голову. В ней можно проводить длительное время. Как и отмечали выше, за счет полного охвата ушей обеспечивают пассивную звукоизоляцию, позволяя не отвлекаться на происходящее вокруг.
За звук в них отвечают 50 мм динамики. Качество звука на хорошем уровне. Без проведения настроек эквалайзером заметно акцентирование на нижних и средних частотах. Выстрелы и взрывы в них звучат эффектно. Запас по громкости достаточный. В сетевых шутерах корректно передавала объем, позволяя ориентироваться в направлениях звука.
Установленный микрофон передает голос без искажений, решает задачу общения в сетевых играх. Есть система шумоподавления ENC.