Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160

Изучаемые сегодня наушники Rapoo VH160 поддерживает виртуальный 7.1 звук, оснащены 50 мм динамиком, оснащены чувствительным микрофоном с системой шумоподавления ENC. Из особенностей также выделяются подсветка и использование металла в конструкции.

Комплектация

Коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

У оголовья двойной контур. Внешний из двух металлических пластин, окрашенных в черный цвет, отвечает за общий силовой каркас, а также внутренний на подвесах, обеспечивающий за автоматический прижим к голове.

В отличие от распространённых вариантов с направляющими тут нет необходимости вручную подбирать длину оголовья, а также отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

У Rapoo VH160 габаритные чашки, круглой формы. На внешней их стороне логотип бренда, подсвечиваемый во время работы.

Глубокие амбушюры, выполненные из кожзама с мягким наполнителем внутри. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции.

На боковом торце левой чашки с тыльной стороны поворотный регулятор громкости. С фронтальной стороны гибкая ножка микрофона с пластиковым капсюлем.

Длина интерфейсного кабеля длиной 2.2 метра. Места да усилено. Для подключения используется интерфейс USB.

Софт

Для наушников можно скачать с официального сайта утилиту управления. В ней доступно управление эквалайзером и виртуальным 7.1 звуком.

Тесты

При этом Rapoo VH160 работает и без установки ПО, определяются и передают звук сразу после подключения. Можно использовать с различными операционными системами. При этом длина кабеля в 2.2 метра позволит не только использовать в традиционном сеттинге с монитором, но и удобно расположиться в кресле и играть с геймпадом на телевизоре.

Форма и исполнение наушников обеспечат комфортную посадку на голове, нет излишнего давления на голову. В ней можно проводить длительное время. Как и отмечали выше, за счет полного охвата ушей обеспечивают пассивную звукоизоляцию, позволяя не отвлекаться на происходящее вокруг.

За звук в них отвечают 50 мм динамики. Качество звука на хорошем уровне. Без проведения настроек эквалайзером заметно акцентирование на нижних и средних частотах. Выстрелы и взрывы в них звучат эффектно. Запас по громкости достаточный. В сетевых шутерах корректно передавала объем, позволяя ориентироваться в направлениях звука.

Установленный микрофон передает голос без искажений, решает задачу общения в сетевых играх. Есть система шумоподавления ENC.

Итоги

Rapoo VH160 – игровые наушники с выверенной эргономикой, объемным звуком, запасом по длине кабеля и микрофоном с шумоподавлением.