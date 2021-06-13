Ratchet & Clank: Rift Apart обзор. Яркий и динамичный некстген эксклюзив

На днях стартовал Ratchet & Clank: Rift Apart, новый эксклюзив для Sony PlayStation 5, раскрывающий возможности некстген консоли и демонстрирующий новый уровень графики. Разработчиком выступила студия Insomniac Games, она стала прямым продолжением, раздаваемой ранее в рамках подписки первой части.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Сюжет игры разворачивается с поздравления Рэтчета и праздника в честь героев. Уже на первых этапах пройдет знакомство с еще одним протоганистом в лице девушки-лобмакс Ривет. Спасать мир и решать сложные задачи им нужно будет вместе.

Ratchet & Clank: Rift Apart

История щедро сопровождается юмором, катсценами и отсылками. Повествование динамичное, скучать не дает. Сказывается опыт прошлых частей и Spider-Man: Miles Morales.

Ratchet & Clank: Rift Apart

В ходе дела игрок будет переключаться между героями, выполняя миссии и проходя сюжет за разных героев. Как можно догадаться по названию ждет их путешествие между мирами и прыжки по искривленному пространству.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Общее построение миссии ожидаемо схоже: найти необходимые предметы, уничтожить противников, решить загадки. Но в ходе кампании этого не замечаешь из-за смены локаций и вовлеченности в сюжет. Дополнено различными мини-играми.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Арсенал оружия и броней большой. Можно будет попробовать разные стили игры. В зависимости от сценария их можно комбинировать. Дробовики, ракетники, пистолеты, автоматы, гаечный ключ, пушки и снайперская винтовка. Все это еще прокачивается. Боезапас ограничен, бездумно стрелять не получится.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Прокачка героев проходит совместно. Появление второго протагониста не затягивает искусственно гринд. Все что изучается на одном из героев появляется и на втором. Отличия между ними скорее визуальные, девочка с молотом, мальчик с гаечным ключом.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ожидаемо задействуются возможности геймпада Sony DuaSense. Тактильная отдача добавляет вовлеченности и реализма. В зависимости от степени нажатия на курки можно переключаться между прицеливанием с базовым или мощным взрывом. SSD накопитель дал мгновенное переключение между мирами, резвое преодоление разрывов пространства и скрытую подгрузку заставок.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Золото. Выбор редакции MegaObzorНесмотря на мультяшность игра будет интересна не только детям. Ratchet & Clank: Rift Apart - потрясающая игра с яркими и насыщенными локациями, динамичным сюжетом и обилием деталей. К минусам отнесем отсутствие оригинального геймплея за второго героя.
Ratchet & Clank: Rift Apart получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Ratchet & Clank: Rift Apart
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