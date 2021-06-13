Ratchet & Clank: Rift Apart обзор. Яркий и динамичный некстген эксклюзив

На днях стартовал Ratchet & Clank: Rift Apart, новый эксклюзив для Sony PlayStation 5, раскрывающий возможности некстген консоли и демонстрирующий новый уровень графики. Разработчиком выступила студия Insomniac Games, она стала прямым продолжением, раздаваемой ранее в рамках подписки первой части.

Сюжет игры разворачивается с поздравления Рэтчета и праздника в честь героев. Уже на первых этапах пройдет знакомство с еще одним протоганистом в лице девушки-лобмакс Ривет. Спасать мир и решать сложные задачи им нужно будет вместе.

История щедро сопровождается юмором, катсценами и отсылками. Повествование динамичное, скучать не дает. Сказывается опыт прошлых частей и Spider-Man: Miles Morales.

В ходе дела игрок будет переключаться между героями, выполняя миссии и проходя сюжет за разных героев. Как можно догадаться по названию ждет их путешествие между мирами и прыжки по искривленному пространству.

Общее построение миссии ожидаемо схоже: найти необходимые предметы, уничтожить противников, решить загадки. Но в ходе кампании этого не замечаешь из-за смены локаций и вовлеченности в сюжет. Дополнено различными мини-играми.

Арсенал оружия и броней большой. Можно будет попробовать разные стили игры. В зависимости от сценария их можно комбинировать. Дробовики, ракетники, пистолеты, автоматы, гаечный ключ, пушки и снайперская винтовка. Все это еще прокачивается. Боезапас ограничен, бездумно стрелять не получится.

Прокачка героев проходит совместно. Появление второго протагониста не затягивает искусственно гринд. Все что изучается на одном из героев появляется и на втором. Отличия между ними скорее визуальные, девочка с молотом, мальчик с гаечным ключом.

Ожидаемо задействуются возможности геймпада Sony DuaSense. Тактильная отдача добавляет вовлеченности и реализма. В зависимости от степени нажатия на курки можно переключаться между прицеливанием с базовым или мощным взрывом. SSD накопитель дал мгновенное переключение между мирами, резвое преодоление разрывов пространства и скрытую подгрузку заставок.

Несмотря на мультяшность игра будет интересна не только детям. Ratchet & Clank: Rift Apart - потрясающая игра с яркими и насыщенными локациями, динамичным сюжетом и обилием деталей. К минусам отнесем отсутствие оригинального геймплея за второго героя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".