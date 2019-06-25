Обзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверами

2019-06-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Hammerhead Duo; [114]
Одним из самых частых поводов для критики современных смартфонов является отсутствие возможности проводного подключения наушников. Сами производители для таких моделей очень часто добавляют переходник на аудиоразъем. Тестируемые сегодня Razer Hammerhead Duo были представлены не так давно, они используют для подключения классический аудиоджек и оснащены двумя разными драйверами.

Razer Hammerhead Duo

Рекомендованная стоимость для США составляет 59 долларов.

Razer Hammerhead Duo обзор

Комплектация

Razer Hammerhead Duo

Поставляются в компактной коробке, оформленной в виде книжки. Внутри наушники зафиксированы во вспененном материале. Комплект включает сменные амбушюры.

Razer Hammerhead Duo

Внешний вид

Визуально в Razer Hammerhead Duo сохранены ключевые черты линейки наушников Hammerhead. Но использование двух драйверов отразилось на форме чашек.

Razer Hammerhead Duo

Они стали немного шире, в целом же сохранили легкость и компактность. На внешней стороне каждой из чашек логотип производителя.

Razer Hammerhead Duo

В основе конструкции используется алюминиевый каркас. Внешняя часть с матовым покрытием, оно не подвержено загрязнению следами пальцев.

Razer Hammerhead Duo

Владелец сможет выбрать между несколькими разными размерами амбушюр, обеспечив оптимальное прилегание в ушной раковине.

Razer Hammerhead Duo

На одном из кабелей зафиксирован пульт ДУ с тремя механическими кнопками. С помощью них переключаются треки, изменяется громкость, активируется воспроизведение и ставится на паузу, а также идет ответ на входящие вызовы.

Razer Hammerhead Duo

Микрофон также находится в этом блоке. Часть кабеля с резиновой оплеткой, основная же с плетеной тканевой защитой.

Razer Hammerhead Duo

Подключается Razer Hammerhead Duo при помощи 3.5 мм аудиоразъема.

Razer Hammerhead Duo

Тесты

Razer Hammerhead Duo

В этой гарнитуре, впервые в линейке, используется двухдрайверная технология. Два драйвера позволяют раскрыть звучание на широком диапазоне частот, обеспечив насыщенный и сбалансированный звук. Они отлично подойдут под воспроизведение разноплановой музыки. Чистые и насыщенные верхние частоты, выразительная середина и глубокие басы. Приятно звучат классика, рок и танцевальные композиции.

Razer Hammerhead Duo

Понравилось звучание при воспроизведении фильмов. Раскрываются детали и спецэффекты, динамических игр это тоже касается. Это позволяет рассматривать их не только в пару к смартфону или плееру, но и в качестве компактной носимой акустики для ноутбука, планшета и консоли.

Razer Hammerhead Duo

В ушах сидят удобно. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. При поворотах головы не выпадают. Есть пульт для дистанционного управления воспроизведением. Микрофон чувствительный, голос при общении передает без искажений.

Razer Hammerhead Duo

Итоги по Razer Hammerhead Duo

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Hammerhead Duo – добротные наушники внутриканального типа с классическим подключением. От конкурентов их отличает насыщенное и сбалансированное звучание. Двухдрайверная технология, алюминиевый каркас, легкий вес, привлекательный внешний вид, микрофон и плетеный кабель.
Razer Hammerhead Duo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer Hammerhead Duo
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