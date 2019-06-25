Обзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверами

Одним из самых частых поводов для критики современных смартфонов является отсутствие возможности проводного подключения наушников. Сами производители для таких моделей очень часто добавляют переходник на аудиоразъем. Тестируемые сегодня Razer Hammerhead Duo были представлены не так давно, они используют для подключения классический аудиоджек и оснащены двумя разными драйверами.

Razer Hammerhead Duo обзор

Рекомендованная стоимость для США составляет 59 долларов.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке, оформленной в виде книжки. Внутри наушники зафиксированы во вспененном материале. Комплект включает сменные амбушюры.

Внешний вид

Визуально в Razer Hammerhead Duo сохранены ключевые черты линейки наушников Hammerhead. Но использование двух драйверов отразилось на форме чашек.

Они стали немного шире, в целом же сохранили легкость и компактность. На внешней стороне каждой из чашек логотип производителя.

В основе конструкции используется алюминиевый каркас. Внешняя часть с матовым покрытием, оно не подвержено загрязнению следами пальцев.

Владелец сможет выбрать между несколькими разными размерами амбушюр, обеспечив оптимальное прилегание в ушной раковине.

На одном из кабелей зафиксирован пульт ДУ с тремя механическими кнопками. С помощью них переключаются треки, изменяется громкость, активируется воспроизведение и ставится на паузу, а также идет ответ на входящие вызовы.

Микрофон также находится в этом блоке. Часть кабеля с резиновой оплеткой, основная же с плетеной тканевой защитой.

Подключается Razer Hammerhead Duo при помощи 3.5 мм аудиоразъема.

Тесты

В этой гарнитуре, впервые в линейке, используется двухдрайверная технология. Два драйвера позволяют раскрыть звучание на широком диапазоне частот, обеспечив насыщенный и сбалансированный звук. Они отлично подойдут под воспроизведение разноплановой музыки. Чистые и насыщенные верхние частоты, выразительная середина и глубокие басы. Приятно звучат классика, рок и танцевальные композиции.

Понравилось звучание при воспроизведении фильмов. Раскрываются детали и спецэффекты, динамических игр это тоже касается. Это позволяет рассматривать их не только в пару к смартфону или плееру, но и в качестве компактной носимой акустики для ноутбука, планшета и консоли.

В ушах сидят удобно. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. При поворотах головы не выпадают. Есть пульт для дистанционного управления воспроизведением. Микрофон чувствительный, голос при общении передает без искажений.

Итоги по Razer Hammerhead Duo

Razer Hammerhead Duo – добротные наушники внутриканального типа с классическим подключением. От конкурентов их отличает насыщенное и сбалансированное звучание. Двухдрайверная технология, алюминиевый каркас, легкий вес, привлекательный внешний вид, микрофон и плетеный кабель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".