Обзор Razer Hammerhead True Wireless (RZ12-02970100-R3G1). Беспроводные наушники IPX4

С серией внутриканальных наушников Hammerhead от Razer мы уже знакомились на примере сразу нескольких моделей, но всех них в конструкции использовался кабель, даже в Bluetooth. Не так давно производитель запустил продажу TWS версии Razer Hammerhead True Wireless. Из особенностей отмечается защита по стандарту IPX4 и сенсорное управление.

Razer Hammerhead True Wireless обзор

Продажи в России уже стартовали, рекомендованная стоимость составляет 8490 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядный чехол, пару наушников, зарядный кабель, силиконовые накладки, инструкцию, ремешок, гарантийный талон и наклейки. Зафиксированы наушники во вспененной подложке, предотвращающей тряску при переноске. На коробке приведены данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Сохранена преемственность серии. Выполнен корпус наушников из черного матового пластика. По конструкции напоминают Apple AirPods.

Форма чашки повторяет ушной канал. Для удобной посадки в комплекте предусмотрены силиконовые накладки, они предотвращают выскальзывание, особенно при ношении в дождливую погоду или при занятиях активным спортом.

На внешней стороне каждого из наушников зона с логотипом производителя. В Razer Hammerhead True Wireless она совмещена с сенсорной кнопкой.

С помощью них пользователь сможет вызывать голосовой помощник, переключать треки, ставить воспроизведение на паузу и возобновлять его, отвечать на входящий вызов.

На внутренней стороне ножки расположена группа контактов, через них осуществляется зарядка при размещении в боксе.

Корпус защищен по стандарту IPX4. Пот, дождь и вода не приведут к выходу из строя.

Важным компонентом является комплектный зарядный бокс. Он выполнен в компактном корпусе из пластика.

Откидная крышка скрывает два посадочных места под наушники. Фиксируется магнитами.

У крышки корпуса есть небольшой люфт, но при тряске самопроизвольно не открывается. Риск потери при транспортировке исключен.

Софт

Предусмотрена возможность подсоединить ремешок. Ушко под него находится на боковой грани. Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C.Для смартфонов доступна утилита для тонкой настройки. При подключении проводится проверка актуальности версии прошивки.

Выводится информация по заряду аккумулятора каждого из наушников.

Наглядная инструкция по управлению на русском языке. Здесь можно будет освоить сенсорное взаимодействие.

Выбирается тип воспроизведения: по умолчанию, вывод с усилением басов или высоких частот.

Тесты

Общие параметры работы.Для подключения Razer Hammerhead True Wireless используют актуальный протокол Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков HFP/AVRCP/A2DP/BLE. Активация сопряжения проходит сразу после открытия крышки. Также поиск устройства можно включить и вручную. Определяются наушники как одно устройство. В последующем используются в паре или по одному. Второй вариант позволит получить максимальную автономность.

В ушах сидят удобней после установки силиконовых насадок. По факту получаем только один размер. Мы за время тестов давали носить их разным людям, какого-либо дискомфорта отмечено не было. Насадки также улучшают уровень звукоизоляции. При движении головой в стороны не выпадает. Проблем не заметили и во время катания на горнолыжном склоне.

В отличие от накладных наушников полностью отсутствует запотевание. В них можно слушать музыку в течение длительного времени. Есть большой запас по уровню максимальной громкости.

По автономности, время ожидаемо меньше, чем у традиционного формата. В среднем они дают около 4 часов на одной зарядке. Продлить время можно будет установкой в комплектный чехол. Суммарно получаем 12-13 часов прослушивания музыки. Время в режиме ожидания больше. Контролировать заряд аккумулятора в чехле можно с помощью свет

Итоги по Razer Hammerhead True Wireless

Как и говорили выше, есть три варианта звуковой сцены. Вариант по умолчанию – пресный и невыразительный. Нам понравилось усиление басов, динамичный и яркий звук. Звучание чистое. Большой запас по громкости.Razer Hammerhead True Wireless – беспроводные наушники с сенсорным управлением, приложением для настройки, эквалайзером, зарядным чехлом, низкая задержка при передаче звука, актуальный протокол сопряжения. Придраться можно к ограниченному времени автономной работы на одном заряде, люфту крышки зарядного бокса и отсутствию кодека aptX HD.