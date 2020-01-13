Обзор Razer KRAKEN X USB (RZ04-02960100-R3M1). Лучшие наушники до 5000 рублей?

В прошлом году стартовали продажи недорогих игровых наушников Razer KRAKEN X с легким весом, восьмиканальным звуком и универсальным подключением с помощью 3.5мм аудиоразъема. Не так давно они выпустили модификацию этой гарнитуры с USB-разъемом. Вместе с ним была добавлена поддержка фирменного центра управления и подсветку зеленого цвета.

Razer KRAKEN X USB обзор

Рекомендованная стоимость новинки составляет 4990 рублей. Она уже доступна для покупки на официальном сайте Razer.

Комплектация

Покупатель получает наушники, упакованные в коробку из плотного картона, оформленную в традиционные цвета. Внутри зафиксированы в прозрачный пластик, предотвращающий тряску и получение повреждений при транспортировке. Комплект включает руководство пользователей, уникальный ключ для загрузки дополнения с 7.1 звуком.

Внешний вид

Выполнены Razer KRAKEN X USB в легком корпусе из прочного пластика. Вес 275 граммов. Внешние поверхности не маркие.

Узнаваемый дизайн с широким оголовьем и круглыми чашками. Предусмотрена возможность регулировки длины. Направляющие из пластика.

На внутренней части оголовья мягкая вставка из экокожи с пеной. Этот же материал используется в амбушюрах с увеличенной глубиной. Пена с эффектом памяти. Есть каналы для очков.

Круглые чашки с декоративной сеткой и островком с подсвечиваемым логотипом производителя. Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на ограничении цветов подсветки.

Тут только фирменная зеленая подсветка. Для неё предусмотрена возможность изменения уровня яркости и режим полного отключения для экономии заряда ноутбука или носимой консоли. Внутри чашек расположены 40 мм динамики.

На боковой грани левой чашки выведены барабан регулировки громкости и кнопка выключения микрофона.

Здесь же микрофон с гибкой ножкой, позволяющей выбирать оптимальное расположение во время эксплуатации.

Подключается при помощи кабеля с текстурированной резиновой оплеткой. Место выхода кабеля усилено и защищенно от перегибов. На конце USB-разъем.

Софт

Наушники Razer KRAKEN X USB получили поддержку центра управления Synapse 3. Дополнительно к нему можно загрузить модуль с виртуальным 7.1 звуком. В главном окне отображаются подключенные модули, устройства, здесь же можно сохранить профили.

В основном окне регулируется громкость, задаются свойства звука.

Меняется яркость подсветки. Отключается подсветка через заданный интервал бездействия. Два эффекта: постоянное свечение и дыхание.

Тесты

Легкая конструкция не создает излишнего давления на голову. Длительные сеансы не вызывают чувств усталости и дискомфорта. Движения головой в стороны не ограничиваются. Подойдут разновозрастной аудитории. Мы не замечали проблем с запотеванием. Из конструктивных ограничений отметим отсутствие механизма складывания и поворота чашек в стороны.

Звучат Razer KRAKEN X USB насыщенно и энергично. В деталях передаются спецэффекты в играх и фильмах. Хороший запас по уровню громкости. Артефакты при выходе на верхние уровни замечены не были. Поддержка объемного звука не только по-новому раскрывает привычные игры, но и дает преимущество в позиционировании противников на карте.

Тест микрофона Razer KRAKEN X USB

Есть кардиоидный микрофон с эффективной фильтрацией окружающего шума. Захватывается звук из небольшой области. Оптимальный вариант микрофона для общения в играх, мессенджерах и даже проведения трансляций.

Итоги по Razer KRAKEN X USB

Razer KRAKEN X USB – хороший вариант при поиске игровой гарнитуры без переплаты за дополнительный функционал. При этом в демократичном сегменте до 5000 рублей предлагается объемный 7.1 звук, выверенная эргономика и легкий вес, подсветка чашек, удобное управление, кардиоидный микрофон, программное обеспечение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".