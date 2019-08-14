Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком

2019-08-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Kraken X; [100]
Не так давно была анонсирована новая игровая гарнитура Razer Kraken X, разработанная специально под длительные игровые сессии. Новинка относится к недорогому сегменту, но при этом предлагается восьмиканальный объемный звук и выверенная эргономика, характерная для серии Kraken. В ближайшем времени появится ее модификация под консоли, отличием которой станут синие вставки.

Razer Kraken X

Рекомендованная стоимость для российского рынка составляет 4490 рублей. Она уже доступна на официальном сайте производителя.

Razer Kraken X обзор

Комплектация

Razer Kraken X

Покупатель получает наушники, упакованные в коробку в фирменных цветах производителя. В комплекте идут переходник на раздельные каналы, наклейки с логотипом, руководство пользователя и индивидуальный код для разблокировки объемного звука.

Razer Kraken X

Внешний вид

Визуально она повторяет рассмотренную недавно Razer Kraken 2019. Но меньше по габаритам и только в черном варианте исполнения.

Razer Kraken X

В Razer Kraken X вместо 50 мм динамиков, используются 40 мм. Также вместо гелевых амбушюр, здесь идут овальные из искусственной кожи. Это основные и ожидаемые отличия от более дорогой модели.

Razer Kraken X

Амбушюры глубокие с эффектом памяти. Решетку динамиков защищает ткань. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.

Razer Kraken X

Широкое оголовье с логотипом производителя по центру. С внутренней стороны мягкая подкладка.

Razer Kraken X

Длина оголовья регулируется. Направляющие из пластика с насечками, фиксирующими выбранное положение. Подойдут наушники под разные объемы головы.

Razer Kraken X

Чашки круглой формы с узнаваемым дизайном. По центру островок круглой формы с логотипом производителя. Подсветки в этих наушниках нет.

Razer Kraken X

Остальную площадь занимает стилизованная решетка. Чашки зафиксированы подвижно, обеспечивая оптимальный прижим к голове пользователя.

Razer Kraken X

На боковой грани левой чашки скрывается барабан регулировки громкости и кнопка выключения микрофона.

Razer Kraken X

Микрофон у Razer Kraken X выполнен в виде гибкой ножки с капсюлем на конце. Можно будет изменять удаление, выбрав оптимальное расположение.

Razer Kraken X

Кабель несъемный, без защитной тканевой оплетки. Место выхода дополнительно усилено и защищено от перегиба. Как показала практика тестов, он не подвержен запутыванию.

Razer Kraken X

Подключается с помощью 4-пинового 3.5 мм разъема. Также в комплекте предусмотрен переходник на раздельные 3-пиновые контакты.

Razer Kraken X

Тесты

Как и говорили выше, за воспроизведение отвечают 40 мм неодимовые динамики. Диапазон частот воспроизведения от 12 Гц до 28 кГц. В звуковой сцене акцент сделан на низкие частоты. Выраженная середина и немного приглушенные верхние частоты. Звучание оптимизировано под просмотр фильмов со спецэффектами и, конечно же, игр. Наушники, несмотря на невысокую стоимость, позволят в полной мере насладиться сценами насыщенных взрывов и выстрелов.

Razer Kraken X

Виртуальный звук в Razer Kraken X активируется после загрузки с официального сайта производителя и ввода индивидуального кода. Работает только в 64-битной операционной системе Windows 10. После активации владелец получит преимущество в виде позиционирования расположения противников в сетевых играх.

Razer Kraken X

Уровень шумоизоляции хороший. Во время эксплуатации отсекаются внешние шумы в помещении, сам же звук с игр не будет мешать окружающим. Ожидаемо длительное ношение вызывает запотевание.

Razer Kraken X

В плане эргономики нареканий нет. На голове сидят удобно. Вес 250 граммов. При поворотах головы не смещаются. Есть необходимые регулятор громкости и кнопка выключения микрофона. Расположены они в зоне быстрого доступа. Использование распространенного 3.5 мм аудиоразъема делает эти наушники универсальными.

Razer Kraken X

Мы эксплуатировали их в паре со смартфоном, ноутбуком и настольным компьютером. Длина основного кабеля 1.3 метра. Вполне можно носить с собой на улице или в метро, прослушивая подкасты или любимые композиции.

Razer Kraken X обзор

В завершение отметим микрофон. Передает он голос владельца без искажений. Как результат, наушники могут использоваться в онлайн играх и для стрим-трансляций начального уровня.

Razer Kraken X

Итоги по Razer Kraken X

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Kraken X – идеальный вариант для тех, кто не готов к серьезным тратам при поиске игровых наушников. Предлагается 7.1 звук, выверенная эргономика, универсальность и совместимость с разными типами устройств, легкий вес, микрофон с хорошим качеством передачи голоса. Альтернативой им выступают Razer Kraken 2019, но стоят они на 2000 рублей дороже.
Razer Kraken X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком
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