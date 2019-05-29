Обзор Razer Kraken Multi-Platform RZ04-02830200-R3M1. Лучшая гарнитура 2019 с 3,5 мм аудио разъемом

В наше распоряжение попала обновленная игровая гарнитура Razer Kraken 2019. Как и ранее тут используются качественные материалы, выдвижной микрофон и 50 мм динамики с неодимовыми магнитами. Здесь нас ждет обновленный дизайн, мультиплатформенность, амбушюры с охлаждающим гелем, увеличенное оголовье, улучшенная звукоизоляция и алюминиевый каркас.

Razer Kraken 2019 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 6490 рублей.

Комплектация

Наушники поставляются в массивной коробке с традиционным оформлением из плотного картона. Внутри наушники зафиксированы в жесткой подложке, предотвращающей тряску и повреждения при транспортировке.

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Комплект включает кабель удлинитель, руководство пользователя и наклейки с логотипом.

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Внешний вид

Общие черты линейки Kraken хорошо узнаваемы, широкое оголовье и массивные круглые чашки. Начнем с видимых изменений.

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Оголовье стало толще и шире. Внутри скрывается металлическая пластина, обеспечивающая общую жесткость и надежность конструкции.

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Razer Kraken получили амбушюры с охлаждающим гелем, встречаемые ранее в старших линейках этого производителя. Это должно положительно сказаться на общем комфорте эксплуатации.

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Доступны они в нескольких цветовых исполнения: черные, ярко-зеленые и кварцевые. Кстати, на официальном сайте можно приобрести съемные ушки KITTY EARS.

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Длина оголовья регулируется. Направляющая и крепежная рамка из металла. Есть видимые насечки, они же фиксируют выбранную длину.

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Чашки зафиксированы подвижно, позволяя обеспечить оптимальную силу прижима к ушам пользователя.

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Элементов с подсветкой в этой гарнитуре нет, это связано со способом подключения и мультиплатформенностью.

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По центру чашек вставка с логотипом производителя. Окружает ее декоративная металлическая сетка.

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В левой чашке скрывается выдвижной кардиодный микрофон. Его также коснулись положительные изменения в сравнение с ранними версиями.

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С внешней стороны оголовье Razer Kraken обтянуто гладким кожзамом. По центру логотип производителя. Внутри матерчатая вставка с мягкой подкладкой.

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Кабель подключения теперь с тканевой защитной оплеткой. Он стал мягче, не подвержен запутыванию. Место выхода усилено.

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Элементы управления перенесены в пульт ДУ на кабеле. Есть регулятор громкости и кнопка выключения микрофона.

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На конце четырехпиновый коннектор. Также в комплекте есть удлинительный кабель с раздельным каналом для динамика и микрофона. Тесты

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Использование 3.5 мм разъема подразумевает отсутствие необходимости установки программного обеспечения. Наушники Razer Kraken можно использовать с ПК, ноутбуками, консолями, смарт-приставками, смартфонами, планшетами и плеерами. Длина основного кабеля и наличие органов управления позволит использовать наушники в паре со своим смартфоном или плеером на улице. Несмотря на кажущуюся массивность, наушники не давят на голову. Длительные сессии не приводят к усталости и дискомфорту. Обеспечивается идеальный уровень звукоизоляции.

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Использование гелевых амбушюр решает проблему запотевания. При поворотах головы не смещаются.

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Мы проводили тестирование в популярных играх, включая шутеры Battlefield 5, CS:GO и PUBG. Есть эффект объемной сцены, наушники позволяют позиционировать себя на локации, определяя направления выстрелов и движения противников. Отлично передаются спецэффекты и общая атмосфера.

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Подойдут и для прослушивания музыки. Звуковая сцена сбалансирована, но с акцентом на низкочастотный спектр. Запас громкости большой. Звучание выразительное, без искажений и артефактов. Микрофон продемонстрировал чистую передачу голоса без окружающего шума. Кардиодная диаграма, отсекает то, что происходит сзади и сбоку. Конструкция выдвижная.

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Тест микрофона Razer Kraken 2019

Итоги по Razer Kraken Multi-Platform

Razer Kraken Multi-Platform стала лучше по всем параметрам. Добротная и хорошо сбалансированная игровая гарнитура с надежной конструкцией, сбалансированным звучанием, качественным микрофоном, надежной и эргономичной конструкцией. Изменения пришлись как нельзя кстати, позволяя отнести её к одной из самых лучших в сезоне 2019.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".