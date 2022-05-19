Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры

Линейка Note от Redmi успела стать именем нарицательным, когда речь заходит о «народных смартфонах». Ее регулярно обновляют и текущий год не стал исключением, причем вслед за Redmi Note 11 вышло и сразу несколько модификаций. Среди особенностей выделяются блок из нескольких камер, аккумулятор с увеличенной емкостью и быстрой зарядкой, дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Redmi Note 11

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, чехол, скрепку для лотка SIM, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона.

Redmi Note 11 обзор

Внешний вид

Выполнен в неразборном корпусе. На левой грани у него слот под две nanoSIM и карту памяти. Это отдельные посадочные места, задействовать можно все одновременно.

Redmi Note 11

Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP53. Задняя крышка выполнена из пластика с софт-тач покрытием.

Redmi Note 11

В верхнем углу выступающий над поверхностью блок с четырьмя камерами и светодиодной вспышкой. Справа регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца.

Redmi Note 11

На нижем торце разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. У Redmi Note 11 стереодинамик, второй находится на верхней грани и здесь же ИК-сенсор, аудиоразъем, используемый для управления бытовой техникой дистанционно.

Redmi Note 11

Лицевая сторона защищена стеклом. Фронтальная камера выведена в виде отдельного островка.

Redmi Note 11

Выпущено несколько цветовых расцветок смартфона. Все они с эффектом градиента.

Экран

Установлен AMOLED-экран с диагональю 6.43 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. Поддерживается частота обновления 90 Гц. Как и со многими другими смартфонами, потребуется активировать ее в настройках. Частота опроса сенсора 180 Гц.

Redmi Note 11

Подсветка равномерная. Ее максимальный уровень в пике достигает 500 кд/м2. Есть несколько пресетов цветового баланса.

Redmi Note 11

Платформа

Работает на базе процессора Snapdragon 680, это восьмиядерная платформа с ядрами Cortex-A73 и Cortex-A53, а также графикой Adreno 610. На борту 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт внутренней памяти.

Redmi Note 11

Интерфейс работал плавно, проблем в работе программ выявлено не было. В свободное время можно будет поиграть в PUBG и другие игры.

Redmi Note 11

Поддерживает бесконтактные платежи, во время тестов использовали его с Mir Pay. Модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Redmi Note 11

Аккумулятор

Redmi Note 11 оснащается аккумулятором с емкостью 5000 мАч. С выставленным на максимальную яркость дисплеем его хватает на 10 часов. В обычном сценарии эксплуатации зарядка требуется раз в два дня. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Redmi Note 11

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 50 Мп и диафрагмой F/1.8. Это Samsung ISOCELL JN1. Размер пикселя 0,64мкм. Есть фазовая фокусировка. Широкоугольная камера с разрешением 8 Мп, макро 2Мп и 2 Мп сенсор глубины. Для съемки используется приложение из MIUI.

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Возможности видеосъемки ограничены Full HD 30 кадров в секунду. По современным меркам скромно.

Тест камеры Redmi Note 11

Фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Это Samsung ISOCELL 3L6.

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Софт

Операционная система Android с оболочкой MIUI. Как и в моделях ранее, есть рекламные вставки в шторке уведомлений и дополнительные программы в памяти.

Redmi Note 11

Итоги

Redmi Note 11 – смартфон среднего класса с невысокой стоимостью. AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, стереодинамики, ИК-порт, защита корпуса IP53, хорошие показатели автономной работы. К минусам отнесем слабые фото возможности и низкое разрешение съемки.
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