Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры

Линейка Note от Redmi успела стать именем нарицательным, когда речь заходит о «народных смартфонах». Ее регулярно обновляют и текущий год не стал исключением, причем вслед за Redmi Note 11 вышло и сразу несколько модификаций. Среди особенностей выделяются блок из нескольких камер, аккумулятор с увеличенной емкостью и быстрой зарядкой, дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Комплектация

Redmi Note 11 обзор

Внешний вид

Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, чехол, скрепку для лотка SIM, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона.Выполнен в неразборном корпусе. На левой грани у него слот под две nanoSIM и карту памяти. Это отдельные посадочные места, задействовать можно все одновременно.

Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP53. Задняя крышка выполнена из пластика с софт-тач покрытием.

В верхнем углу выступающий над поверхностью блок с четырьмя камерами и светодиодной вспышкой. Справа регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца.

На нижем торце разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. У Redmi Note 11 стереодинамик, второй находится на верхней грани и здесь же ИК-сенсор, аудиоразъем, используемый для управления бытовой техникой дистанционно.

Лицевая сторона защищена стеклом. Фронтальная камера выведена в виде отдельного островка.

Экран

Выпущено несколько цветовых расцветок смартфона. Все они с эффектом градиента.Установлен AMOLED-экран с диагональю 6.43 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. Поддерживается частота обновления 90 Гц. Как и со многими другими смартфонами, потребуется активировать ее в настройках. Частота опроса сенсора 180 Гц.

Подсветка равномерная. Ее максимальный уровень в пике достигает 500 кд/м2. Есть несколько пресетов цветового баланса.

Платформа

Работает на базе процессора Snapdragon 680, это восьмиядерная платформа с ядрами Cortex-A73 и Cortex-A53, а также графикой Adreno 610. На борту 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт внутренней памяти.

Интерфейс работал плавно, проблем в работе программ выявлено не было. В свободное время можно будет поиграть в PUBG и другие игры.

Поддерживает бесконтактные платежи, во время тестов использовали его с Mir Pay. Модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Аккумулятор

Redmi Note 11 оснащается аккумулятором с емкостью 5000 мАч. С выставленным на максимальную яркость дисплеем его хватает на 10 часов. В обычном сценарии эксплуатации зарядка требуется раз в два дня. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 50 Мп и диафрагмой F/1.8. Это Samsung ISOCELL JN1. Размер пикселя 0,64мкм. Есть фазовая фокусировка. Широкоугольная камера с разрешением 8 Мп, макро 2Мп и 2 Мп сенсор глубины. Для съемки используется приложение из MIUI.

Тест камеры Redmi Note 11

Возможности видеосъемки ограничены Full HD 30 кадров в секунду. По современным меркам скромно.Фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Это Samsung ISOCELL 3L6.

Софт

Операционная система Android с оболочкой MIUI. Как и в моделях ранее, есть рекламные вставки в шторке уведомлений и дополнительные программы в памяти.

Итоги

Redmi Note 11 – смартфон среднего класса с невысокой стоимостью. AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, стереодинамики, ИК-порт, защита корпуса IP53, хорошие показатели автономной работы. К минусам отнесем слабые фото возможности и низкое разрешение съемки.