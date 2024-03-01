Красная шапка с 50 финальными концовками и платиной за час. Обзор Return of Red Riding Hood

Со сказкой про Красную шапочку знакомы все, но что если у этой уже классической истории могло быть много концовок? Ответ на это реализовал Колосов Антон в своем проекте Return of Red Riding Hood, который 3 марта стартует на консолях, предварительно став доступным в стиме. Это полная версия с 400 сценами и большим количеством концовок, но уже без квестовой части с поиском предметов.

Return of Red Riding Hood

Это интерактивного переключение в виде текстовой новеллы с выбором вариантов ответов. Рассказывает историю про Красную шапку мальчик своей младшей сестре и свой рассказ он ведет довольно вольно, предлагая игроку выбрать направления дальнейших развитий событий.

Return of Red Riding Hood

Здесь нет линейности, начиная от выбора начинки для пирожков и того кто понесет их бабушке, завершая возможным финалом, который приведет не к бабушке. Я попытался нарисовать схему с вариантами ответов и дальнейшими ветками, но уже на второй начинке эта схема потребовала больше места чем лист формата А4. И несмотря на наличие системы сохранения, они не особо помогут, а только запутают потом в выборах, поэтому я просто проходил повторно выбирая ответы. Здесь бы очень помогла система с подсветкой тех ответов, которые уже выбирались ранее.

Return of Red Riding Hood

Любой из ответов будет влиять на ту концовку, которая будет получена по итогу. Судя по списку трофеев, тут таких возможных вариаций 50. И из них мало похожих, подошли к подготовке с размахом и энтузиазмом. Возможно даже встретить бабку, которая сама внучку пустит в начинку для пирожков или волка, который как лягушка превращается в принца и парочка уходит в закат, забыв про «бабью яму» в лесу.

Return of Red Riding Hood

Юмора тут хватает, как и диалогов. К сожалению ограниченный бюджет отразился на полном отсутствии озвучки, только текст. Но есть выбор между английский и русским. Музыкальный фон незамысловат, ровно такой чтобы не надоел при постоянном перезапуске истории с поиском новых концовок.

Return of Red Riding Hood обзор

Итоги

Return of Red Riding Hood – текстовая новелла про Красную шапку с большим вариантом концовок и платиновой наградой для самых любознательных. Разветвленное сюжетное дерево, приятная рисовка и уместно вставленный юмор. Из минусов отметим отсутствие отметок по уже сделанным выборам.
Квестовое приключение в приятной рисовке. Обзор CAT AND GHOS…
Есть что-то притягивающее в игровых проектах от студий с небольшим штатом, в такие проекты чаще всего вкл…
Ретро платформер в двух частях. Обзор The Adventures of Panz…
Сегодня в центре внимания коллекция из двух игр о генерале Панзер, возвратившемся после долго отсутствия …
Впечатления по рогалику Без возврата. Обзор The Last of Us P…
Игра The Last of Us за время своего существования получила больше переизданий, чем вышло частей. Выход вт…
Театр с бумажными актерами для PS5 VR2. Обзор Paper Beast EN…
Несколькими годами ранее владельцы первого шлема PS VR получили возможность поиграть в Paper Beast, прове…
Метроидвания с бит-эм-апом в мире киберпанка. Обзор COOKIE C…
В конце прошлого года на консолях актуального поколения стартовал любопытный 2D-экшен COOKIE CUTTER, явля…
Метроидвания с приятным сеттингом на консолях. Обзор игры Fe…
Мы уже знакомились с целым рядом проектов от небольших студий, которые изначально были доступны на ПК, а …
Выживалка в мире крошечных существ. Обзор Smalland: Survive …
На выходных ознакомился со стартовавшей на консолях Smalland: Survive the Wilds, игре в жанре выживания. …
Шутер от первого лица в ретро с простой платиной. Обзор Witc…
Сегодня у нас в центре внимания игра от Ratalaika Games про маленькую девочку, которая встала на борьбу с…
Обзор Bright Lights of Svetlov. История с антуражем СССР и неожиданным финалом теперь и на консоляхОбзор Bright Lights of Svetlov. История с антуражем СССР и неожиданным финалом теперь и на консолях
Шутер-рогалик с высокой динамикой сражений. Обзор Fusion ParadoxШутер-рогалик с высокой динамикой сражений. Обзор Fusion Paradox
Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League of Legends StoryВолнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League of Legends Story
Красивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo VentureКрасивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo Venture
Милый детектив с тремя расследованиями. Обзор FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERYМилый детектив с тремя расследованиями. Обзор FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor