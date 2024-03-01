Красная шапка с 50 финальными концовками и платиной за час. Обзор Return of Red Riding Hood

Со сказкой про Красную шапочку знакомы все, но что если у этой уже классической истории могло быть много концовок? Ответ на это реализовал Колосов Антон в своем проекте Return of Red Riding Hood, который 3 марта стартует на консолях, предварительно став доступным в стиме. Это полная версия с 400 сценами и большим количеством концовок, но уже без квестовой части с поиском предметов.

Это интерактивного переключение в виде текстовой новеллы с выбором вариантов ответов. Рассказывает историю про Красную шапку мальчик своей младшей сестре и свой рассказ он ведет довольно вольно, предлагая игроку выбрать направления дальнейших развитий событий.

Здесь нет линейности, начиная от выбора начинки для пирожков и того кто понесет их бабушке, завершая возможным финалом, который приведет не к бабушке. Я попытался нарисовать схему с вариантами ответов и дальнейшими ветками, но уже на второй начинке эта схема потребовала больше места чем лист формата А4. И несмотря на наличие системы сохранения, они не особо помогут, а только запутают потом в выборах, поэтому я просто проходил повторно выбирая ответы. Здесь бы очень помогла система с подсветкой тех ответов, которые уже выбирались ранее.

Любой из ответов будет влиять на ту концовку, которая будет получена по итогу. Судя по списку трофеев, тут таких возможных вариаций 50. И из них мало похожих, подошли к подготовке с размахом и энтузиазмом. Возможно даже встретить бабку, которая сама внучку пустит в начинку для пирожков или волка, который как лягушка превращается в принца и парочка уходит в закат, забыв про «бабью яму» в лесу.

Юмора тут хватает, как и диалогов. К сожалению ограниченный бюджет отразился на полном отсутствии озвучки, только текст. Но есть выбор между английский и русским. Музыкальный фон незамысловат, ровно такой чтобы не надоел при постоянном перезапуске истории с поиском новых концовок.

Return of Red Riding Hood обзор

Итоги

Return of Red Riding Hood – текстовая новелла про Красную шапку с большим вариантом концовок и платиновой наградой для самых любознательных. Разветвленное сюжетное дерево, приятная рисовка и уместно вставленный юмор. Из минусов отметим отсутствие отметок по уже сделанным выборам.