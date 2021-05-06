Обзор Returnal. Опасные противники, уникальные локации и высокая сложность

Первые трейлеры игры Returnal заинтересовали сеттингом и визуальным исполнением. Тем более на фоне общего затянувшегося отсутствия громких релизов, выход нового эксклюзива оставить без внимания непростительно. Позиционируется она разработчиками в студии Housemarque, как проект ААА-уровня.

Returnal

Изучить локации и бестиарий можно только на платформе Sony PlayStation 5, без совместимости с ранее вышедшими консолями. И здесь не только улучшенное качество графики, но и использование аппаратных возможностей нового геймпада DualSense. Адаптивные триггеры с несколькими режимами стрельбы, сопротивление по нажатию. Дополнительные звуки и вибрация дополняют эффект присутствия.

Returnal

В настройках можно будет сменить способ управления и взаимодействие с геймпадом. Сама стрельба в игре не требует времени на привыкания. Предлагается несколько вариантов оружия, которые в ходе стрельбы по противникам улучшают характеристики.

Returnal

Также можно вносить изменения с установкой модификаторов и с помощью паразитов. Последние как дают улучшения, так и дают негативный эффект. Выдаются эти параметры рандомно, исключая возможность сбора «имбового» сета.

Returnal

Процесс обучения и начального изучения локации проходит быстро. И уже на начальных этапах героиня сталкивается с телом исследователя, который в итоге является ее предыдущей копией. Таких копий по локациям будет в будущем оставаться много. Каждая смерть приводит к потере набранного прогресса прокачки, оставляя только ограниченный ряд предметов, таких как базовый пистолет и меч.

Returnal

Локации на первом этапе Returnal представляют собой комнаты соединенные воротами. Часть из них открываться могут сразу, а часть требуют ключей. Так вот после смерти они собираются случайным образом. За счет этого в отличие от Demon’s Souls нет рутинного прохождения знакомого маршрута по несколько раз до получения нужного результата.

Returnal

Да и сами разработчики при запуске предупреждают о сложности этой игры. Игроку приходится подстраиваться под трудности и меняющиеся условия. Каждый выход или смерть возвращает на место крушения.

Returnal

На фоне этого сюжет уходит на второй план. Само описание происходящего идет ненавязчиво. Да и само повествование тут вторично. События проходят на таинственной планете Атропос. В ходе своего путешествия Селена, главная героиня, изучает окружающий мир. По архитектуре это классический «рогалик».

Returnal

Отметим хорошую динамику происходящего, которая растет в процессе прохождения. Тайники, разные типы противников. Все это дополняют боссы и минибоссы которых можно встретить неожиданно в ходе путешествий.

Returnal

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ целом же игра способна подарить удовольствие. Интригующий сюжет, заставляющий задуматься. Случайное построение мира и его обновление после каждой смерти или даже выключения консоли. Шикарная графика, звуковая атмосфера, адаптивное управление. К условным минусам отнесем стоимость, но к сожалению это уже особенности текущих реалий.
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