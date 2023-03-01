Обзор SVEN AP-B370MV. Беспроводные наушники с FM и MP3

Беспроводные наушники SVEN AP-B370MV совместимы с носимыми устройствами и ПК. Из особенностей этой модели отмечаются 40 мм динамики с живым объемным звуком, модуль Bluetooth с расстоянием соединения до 10 метров, встроенный MP3 со слотом для карты памяти, FM-радио.

Комплектация

Упакованы в коробку с прозрачным окошком на боковой грани. Внутри нее они дополнительно зафиксированы на стойке из картона. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель и документацию.

Внешний вид

Накладные наушники выполнены в классическом формате. В оформлении их сочетается черный пластик и металлические хромированные элементы.

Интересное исполнение крепления чашек к оголовью. Это загнутая металлическая проволока, прочная и при этом позволяющая изменять расположение для удобной посадки.

На боковых сторонах нанесены пометки по правой и левой стороне. Оголовье также с металлическим каркасом, обтянутым экокожей и заполненное мягким наполнителем.

Чашки из пластика с софт-тач покрытием. Текстура приятна тактильно, но быстро собирает следы пальцев.

А они здесь собираться со временем будут с учетом того, что органы управления расположены на боковой грани чашки. Эти кнопки используются для взаимодействия с плеером, радио и дистанционного взаимодействия со смартфоном.

Помимо microUSB-разъема для проведения зарядки, есть аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD. Кабель для проводной передачи звука и зарядки есть в комплекте.

Тесты

SVEN AP-B370MV оснащены динамиком диаметром 40 мм. Амбушюры здесь из экокожи, прошиты по периметру нитками. На внешней стороне серебристая вставка с шероховатой текстурой.

Данные наушники выступают мультимедийным комбайном. Владелец сможет загрузить любимый плейлист на карту памяти и прослушивать его без необходимости соединения со смартфоном или плеером. Удобно, когда носятся на улице, во время тренировки с шагами на дорожке или во время работы в офисе. Поддерживаются популярные форматы аудиофайлов и накопители объемом до 32 Гбайт, но мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт и не сталкивались с проблемами. Это же касается FM-радио с поддержкой найденных радиостанций в памяти с быстрым переключением между ними.

К смартфону можно подключить аудиокабелем через разъем AUX или используя Bluetooth. Разницы в качестве выводимого звука замечено не было, не сталкивались со сбоями при беспроводном соединении со смартфоном и планшетом.

Нейтральный пресет эквалайзера и звучание без перекоса в нижние частоты. Подходит для того, чтобы прослушивать современную музыку, подкасты и просматривать ролики. Запас по громкости присутствует. Встроенный микрофон даст возможность ответить на входящий вызов, голос не искажает.

SVEN AP-B370MV обзор

Итоги

SVEN AP-B370MV – беспроводные наушники с Bluetooth 5.0, FM-радио и MP3 с картой памяти. Эргономичная конструкция, невысокая стоимость, микрофон, 7-8 часов автономной работы. К минусам отнесем маркую внешнюю поверхность чашек.