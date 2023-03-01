Обзор SVEN AP-B370MV. Беспроводные наушники с FM и MP3

Интересное исполнение крепления чашек к оголовью. Это загнутая металлическая проволока, прочная и при этом позволяющая изменять расположение для удобной посадки.
На боковых сторонах нанесены пометки по правой и левой стороне. Оголовье также с металлическим каркасом, обтянутым экокожей и заполненное мягким наполнителем.
Чашки из пластика с софт-тач покрытием. Текстура приятна тактильно, но быстро собирает следы пальцев.
А они здесь собираться со временем будут с учетом того, что органы управления расположены на боковой грани чашки. Эти кнопки используются для взаимодействия с плеером, радио и дистанционного взаимодействия со смартфоном.
Помимо microUSB-разъема для проведения зарядки, есть аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD. Кабель для проводной передачи звука и зарядки есть в комплекте.
SVEN AP-B370MV оснащены динамиком диаметром 40 мм. Амбушюры здесь из экокожи, прошиты по периметру нитками. На внешней стороне серебристая вставка с шероховатой текстурой.
Данные наушники выступают мультимедийным комбайном. Владелец сможет загрузить любимый плейлист на карту памяти и прослушивать его без необходимости соединения со смартфоном или плеером. Удобно, когда носятся на улице, во время тренировки с шагами на дорожке или во время работы в офисе. Поддерживаются популярные форматы аудиофайлов и накопители объемом до 32 Гбайт, но мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт и не сталкивались с проблемами. Это же касается FM-радио с поддержкой найденных радиостанций в памяти с быстрым переключением между ними.
К смартфону можно подключить аудиокабелем через разъем AUX или используя Bluetooth. Разницы в качестве выводимого звука замечено не было, не сталкивались со сбоями при беспроводном соединении со смартфоном и планшетом.
Нейтральный пресет эквалайзера и звучание без перекоса в нижние частоты. Подходит для того, чтобы прослушивать современную музыку, подкасты и просматривать ролики. Запас по громкости присутствует. Встроенный микрофон даст возможность ответить на входящий вызов, голос не искажает.