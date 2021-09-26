Обзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушники

Тестируемые сегодня беспроводные наушники SVEN AP-B545MV могут похвастать покрытием металлик. Для них отмечаются Bluetooth 4.2, складное оголовье, до 10 часов автономной работы и распространённый тип разъема для проведения зарядки.

SVEN AP-B545MV

Средняя стоимость – 1620 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

SVEN AP-B545MV

SVEN AP-B545MV обзор

Внешний вид

Это полноразмерные наушники с чашками овальной формы. В оформлении преобладают темные цветы.

SVEN AP-B545MV

Внешние поверхности чашек с текстурным рисунком. Оно приятно тактильно и хорошо скрывает возможные царапины и следы пальцев.

SVEN AP-B545MV

Их можно складывать для уменьшения общих габаритов с целью упрощения переноски и хранения в сумке.

SVEN AP-B545MV

Места соединения прочные. Открытие и закрытие проходит без скрипа и хруста. Помимо складывания чашек, можно менять длину оголовья.

SVEN AP-B545MV

Направляющие пластиковые с установленными металлическими пластинами. Выбранное положение не смещается.

SVEN AP-B545MV

Оголовье у SVEN AP-B545MV выполнено из пластика. С внутренней стороны прорезиненная накладка.

SVEN AP-B545MV

Элементы управления расположены на нижнем торце чашки. Четыре механические клавиши управления с маркировкой. Определяются хорошо слепым методом.

SVEN AP-B545MV

На этой же чашке разъем microUSB, используемый для зарядки, а также аудиоразъем. Оба типа кабелей есть в комплекте.

SVEN AP-B545MV

Амбушюры выполнены из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Решетку динамика защищает ткань.

SVEN AP-B545MV

Весят наушники 185 граммов. К качеству исполнения и внешнему виду претензий нет.

Тесты

SVEN AP-B545MV

На голове сидят удобно. Уши обхватывают полностью, обеспечивается пассивная звукоизоляция. При длительном ношении уши не запотевают, дискомфорта нет. В них ходили на улице, играли в играх и слушали музыку в поездках из дома в офис и обратно.

SVEN AP-B545MV

Для соединения используется модуль Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков. Тесты велись со смартфоном OnePlus 8T. Соединение стабильное. Слышимых задержек при воспроизведении видео нет. Помимо беспроводного соединения есть и проводное.

SVEN AP-B545MV

За звук в них отвечают 40 мм излучатели с сопротивлением 32 Ом. Хорошо себя показали при прослушивании разножанровой музыки. Акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты.

SVEN AP-B545MV

Встроенный аккумулятор дает до 10 часов автономной работы при воспроизведении на среднем уровне громкости. Высокая громкость сокращает до 7.5 часов. Восстановление идет с помощью microUSB кабеля.

SVEN AP-B545MV

Итоги

SVEN AP-B545MV – недорогие беспроводные наушники накладного типа с хорошими показателями автономной работы. К плюсам отнесем удобную форму, кнопки управления воспроизведением, микрофон для ответа на входящий вызов, интересная текстура на чашках.
Комментарии и отзывы SVEN AP-B545MV
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