Обзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушники

Средняя стоимость – 1620 рублей.
Внешние поверхности чашек с текстурным рисунком. Оно приятно тактильно и хорошо скрывает возможные царапины и следы пальцев.
Их можно складывать для уменьшения общих габаритов с целью упрощения переноски и хранения в сумке.
Места соединения прочные. Открытие и закрытие проходит без скрипа и хруста. Помимо складывания чашек, можно менять длину оголовья.
Направляющие пластиковые с установленными металлическими пластинами. Выбранное положение не смещается.
Оголовье у SVEN AP-B545MV выполнено из пластика. С внутренней стороны прорезиненная накладка.
Элементы управления расположены на нижнем торце чашки. Четыре механические клавиши управления с маркировкой. Определяются хорошо слепым методом.
На этой же чашке разъем microUSB, используемый для зарядки, а также аудиоразъем. Оба типа кабелей есть в комплекте.
Амбушюры выполнены из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Решетку динамика защищает ткань.
Весят наушники 185 граммов. К качеству исполнения и внешнему виду претензий нет.
На голове сидят удобно. Уши обхватывают полностью, обеспечивается пассивная звукоизоляция. При длительном ношении уши не запотевают, дискомфорта нет. В них ходили на улице, играли в играх и слушали музыку в поездках из дома в офис и обратно.
Для соединения используется модуль Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков. Тесты велись со смартфоном OnePlus 8T. Соединение стабильное. Слышимых задержек при воспроизведении видео нет. Помимо беспроводного соединения есть и проводное.
За звук в них отвечают 40 мм излучатели с сопротивлением 32 Ом. Хорошо себя показали при прослушивании разножанровой музыки. Акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты.
Встроенный аккумулятор дает до 10 часов автономной работы при воспроизведении на среднем уровне громкости. Высокая громкость сокращает до 7.5 часов. Восстановление идет с помощью microUSB кабеля.