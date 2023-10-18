Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B630MV

Сегодня детально изучим беспроводные наушники SVEN AP-B630MV, которые можно эксплуатировать с носимыми устройствами и стационарным компьютером. Эту модель отличает длительное время автономной работы, встроенные элементы управления, возможность резервного проводного подключения.

Комплектация

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон, упакованный в коробку с традиционным оформлением.

SVEN AP-B630MV обзор