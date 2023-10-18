Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B630MV

Продумано как удобство хранения, так и ношения. Конструкция здесь складываемая.
Чашки круглой формы. На внешней стороне стилизованная вставка с логотипом бренда, переливающаяся при попадании лучей света.
На левой чашке распределены разъемы и элементы управления. Это механические кнопки для изменения громкости, переключения треков и включения/выключения питания.
Для зарядки встроенного аккумулятора в SVEN AP-B630MV используется разъем microUSB. Есть аудиоразъем под проводное подключение к источнику сигнала.
Амбушюры из экокожи с аккуратной строчкой по периметру. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью.
В оголовье используется два вида материалов, это ткань сверху и экокожа на внутренней части. Здесь также есть мягкая подкладка.
Способ крепления чашек к оголовью позволяет изменять длину, подбирая оптимальную посадку под анатомические особенности головы пользователя.
За воспроизведение в SVEN AP-B630MV отвечают 40 мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Выводимую ими звуковую сцену можно назвать универсальной, подходящей для прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов, а также игр. Запас по громкости присутствует.
Встроенный микрофон давал около 8-9 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Сеанс восстановления после разрядки занимает 2 часа.
Отдельно приводим пример аудиодорожки, записанной с помощью встроенного в гарнитуру микрофона.