Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B630MV

Сегодня детально изучим беспроводные наушники SVEN AP-B630MV, которые можно эксплуатировать с носимыми устройствами и стационарным компьютером. Эту модель отличает длительное время автономной работы, встроенные элементы управления, возможность резервного проводного подключения.

SVEN AP-B630MV

Комплектация

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон, упакованный в коробку с традиционным оформлением.

SVEN AP-B630MV

SVEN AP-B630MV обзор

У наушников аккуратное внешнее исполнение с преобладанием черного цвета. Вес легкий, составляет 350 граммов.

SVEN AP-B630MV

Продумано как удобство хранения, так и ношения. Конструкция здесь складываемая.

SVEN AP-B630MV

Чашки круглой формы. На внешней стороне стилизованная вставка с логотипом бренда, переливающаяся при попадании лучей света.

SVEN AP-B630MV

На левой чашке распределены разъемы и элементы управления. Это механические кнопки для изменения громкости, переключения треков и включения/выключения питания.

SVEN AP-B630MV

Для зарядки встроенного аккумулятора в SVEN AP-B630MV используется разъем microUSB. Есть аудиоразъем под проводное подключение к источнику сигнала.

SVEN AP-B630MV

Амбушюры из экокожи с аккуратной строчкой по периметру. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью.

SVEN AP-B630MV

В оголовье используется два вида материалов, это ткань сверху и экокожа на внутренней части. Здесь также есть мягкая подкладка.

SVEN AP-B630MV

Способ крепления чашек к оголовью позволяет изменять длину, подбирая оптимальную посадку под анатомические особенности головы пользователя. Установленный модуль Bluetooth 5.0 или 5.3, в зависимости от ревизии, поддерживает базовый набор кодеков, позволяющий переключаться между несколькими устройствами. Например, прослушивая музыку с ноутбука, а при входящем сигнале ответить на входящий вызов. Соединение было стабильное, звук передавался без слышимых искажений.

SVEN AP-B630MV

За воспроизведение в SVEN AP-B630MV отвечают 40 мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Выводимую ими звуковую сцену можно назвать универсальной, подходящей для прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов, а также игр. Запас по громкости присутствует.

SVEN AP-B630MV

Встроенный микрофон давал около 8-9 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Сеанс восстановления после разрядки занимает 2 часа.

SVEN AP-B630MV

Отдельно приводим пример аудиодорожки, записанной с помощью встроенного в гарнитуру микрофона.

Тест микрофона SVEN AP-B630MV

SVEN AP-B630MV – беспроводные наушники для повседневной носки. Невысокая стоимость, аккуратное внешнее исполнение и складываемая конструкция, возможность проводного подключения, сбалансированный звук и хорошие показатели автономной работы. К минусам отнесем использование microUSB для проведения зарядки.
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