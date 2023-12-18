Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B650MV

Комплект включает USB провод для зарядки и аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Коробка в традиционном оформлении.
У них складываемая конструкция, позволяющая сложить чашки, уменьшим общие габариты, упростив перевозку и ношение в сумке.
Оголовье обтянуто экокожей, внутри наполнитель. Аккуратный стежок нитками. Есть регулировка по длине.
Круглые чашки. Внешняя их часть с текстурным рисунком, переливающимся при попадании лучей света. Амбушюры также идут из экокожи с мягким наполнителем.
На боковом торце у SVEN AP-B650MV набор механических кнопок управления, отвечающих за переключение треков и изменение громкости.
Под зарядку встроенного аккумулятора выделен USB-C, есть аудиоразъем под проводное подключение к источнику сигнала.
Оснащены наушники динамиком диаметром 40 мм с частотным диапазоном воспроизведения от 20 до 20 000 Гц.
На голове наушники сидят удобно. Подходят людям разного возраста, включая подростков. Длительное ношение не сопровождалось дискомфортом и заметным запотеванием ушей. Отметим небольшой люфт в месте соединения чашки с оголовьем.
Звуковая сцена с акцентированием средних частот, верхние частоты приглушены. Подходят под прослушивание музыки, подкастов и типовую работу за ПК. На среднем уровне громкости работают в среднем 6 часов.
Есть микрофон, который позволит ответить на входящий вызов. Пример его работы можно оценить в отдельном ролике.