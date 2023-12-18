Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B650MV

Беспроводные наушники SVEN AP-B650MV совместимы как с носимыми, так и настольными устройствами, предлагая беспроводной и проводной вариант подключения. Из особенностей выделяются время автономной работы до 8 часов, управление уровнем громкостью и воспроизведением треков.

SVEN AP-B650MV

Комплектация

SVEN AP-B650MV

Комплект включает USB провод для зарядки и аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Коробка в традиционном оформлении.

SVEN AP-B650MV

SVEN AP-B650MV обзор

Внешний вид

Выполнены в компактном и легком корпусе закрытого типа. В оформлении преимущественно черный.

SVEN AP-B650MV

У них складываемая конструкция, позволяющая сложить чашки, уменьшим общие габариты, упростив перевозку и ношение в сумке.

SVEN AP-B650MV

Оголовье обтянуто экокожей, внутри наполнитель. Аккуратный стежок нитками. Есть регулировка по длине.

SVEN AP-B650MV

Круглые чашки. Внешняя их часть с текстурным рисунком, переливающимся при попадании лучей света. Амбушюры также идут из экокожи с мягким наполнителем.

SVEN AP-B650MV

На боковом торце у SVEN AP-B650MV набор механических кнопок управления, отвечающих за переключение треков и изменение громкости.

SVEN AP-B650MV

Под зарядку встроенного аккумулятора выделен USB-C, есть аудиоразъем под проводное подключение к источнику сигнала.

SVEN AP-B650MV

Оснащены наушники динамиком диаметром 40 мм с частотным диапазоном воспроизведения от 20 до 20 000 Гц.

Тесты

Установлен современный модуль беспроводной связи Bluetooth 5.3 с кодеками SBC и AAC. Наушники эксплуатировались с планшетом Xiaomi Mi Pad 6 и iPhone 15 Pro Max. Соединение стабильное, за время эксплуатации проблем с соединением выявлено не было.

SVEN AP-B650MV

На голове наушники сидят удобно. Подходят людям разного возраста, включая подростков. Длительное ношение не сопровождалось дискомфортом и заметным запотеванием ушей. Отметим небольшой люфт в месте соединения чашки с оголовьем.

SVEN AP-B650MV

Звуковая сцена с акцентированием средних частот, верхние частоты приглушены. Подходят под прослушивание музыки, подкастов и типовую работу за ПК. На среднем уровне громкости работают в среднем 6 часов.

SVEN AP-B650MV

Есть микрофон, который позволит ответить на входящий вызов. Пример его работы можно оценить в отдельном ролике.

Тест микрофона SVEN AP-B650MV

Итоги

SVEN AP-B650MV – недорогие беспроводные наушники со складываемыми чашками. Управление громкостью и воспроизведением, зарядка через USB-C, легкий вес, хорошие показатели автономной работы.
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