Обзор SVEN AP-B700MV. Беспроводные наушники с микрофоном

Тестируемые сегодня наушники SVEN AP-B700MV оснащены микрофонов. Ориентированы на использование в паре с ПК, ноутбуками, смартфонами и другими носимыми устройствами. Это гарнитура с беспроводным подключением и заявленным временем работы до 8 часов.

SVEN AP-B700MV

Они уже появились в ключевых российских магазинах за 1 899 рублей.

SVEN AP-B700MV обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с ручкой для переноски, оформленную в фирменной стилистике. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, различную документацию.

SVEN AP-B700MV

Внешний вид

Классический внешний вид с преобладанием черного цвета в оформлении. Качество исполнения на хорошем уровне.

SVEN AP-B700MV

Оголовье обтянуто тканью. Внутри мягкая подкладка. Поддерживается корректировка длины обхвата, позволяя подобрать оптимальную посадку.

SVEN AP-B700MV

Круглые чашки, выполнены из пластика с матовым покрытием. На нижней грани кнопки управления громкостью и воспроизведением. Хорошо определяются слепым методом.

SVEN AP-B700MV

Кнопки прорезинены. Нажимаются с небольшим усилием. Исключается ложные нажатия при ношении в рюкзаке.

SVEN AP-B700MV

Зарядка SVEN AP-B700MV осуществляется через microUSB. Есть аудиоразъем для кабельного подключения к источнику звука. Все соответствующие кабели идут в комплекте.

SVEN AP-B700MV

Конструкция позволяет складывать чашки, упрощая хранение. Общий вес наушников легкий, составляет 340 граммов.

SVEN AP-B700MV

Амбушюры из экокожи. Вдоль периметра стежок нитками. Внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью. Есть пометки по правой и левой сторонам.

SVEN AP-B700MV

Тесты

Оснащены наушники динамики диаметром 40 мм. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Стерео сцена. Мы проводили тестирование в типовых сценариях, включая прослушивание музыки и просмотр фильмов со стриминговых сервисов. Артефактов и шумов при воспроизведении нет.

SVEN AP-B700MV

Для беспроводного соединения SVEN AP-B700MV используют Bluetooth 5.0. Соединение стабильное на расстоянии до 10 метров. Поддерживаются базовые кодеки. При просмотре роликов с Youtube звук синхронизирован с видеодорожкой. Альтернативным вариантом выступает проводное подключение кабелем.

SVEN AP-B700MV

Встроенной батареи хватает на 7-8 часов автономной работы в зависимости от уровня громкости. На полный цикл зарядки уходит 2 часа. Процесс зарядки можно совмещать с прослушиванием.

SVEN AP-B700MV

По эргономике нареканий нет. На голове сидят удобно. Движения головы в сторону не ограничивают. Подойдут как подросткам, так и взрослым.

SVEN AP-B700MV

Встроенный микрофон всенаправленный, без шумоподавления. С ним можно отвечать на входящие голосовые вызовы и участвовать в удаленных совещаниях.

Итоги по SVEN AP-B700MV

SVEN AP-B700MV – недорогие беспроводные наушники с хорошим качеством исполнения. Легкий вес, актуальный Bluetooth 5.0, хорошие показатели автономной работы, кнопки управления воспроизведением, проводной разъем под источник сигнала.
Комментарии и отзывы SVEN AP-B700MV
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