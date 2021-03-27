Обзор SVEN AP-B700MV. Беспроводные наушники с микрофоном

Тестируемые сегодня наушники SVEN AP-B700MV оснащены микрофонов. Ориентированы на использование в паре с ПК, ноутбуками, смартфонами и другими носимыми устройствами. Это гарнитура с беспроводным подключением и заявленным временем работы до 8 часов.

SVEN AP-B700MV обзор

Они уже появились в ключевых российских магазинах за 1 899 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с ручкой для переноски, оформленную в фирменной стилистике. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, различную документацию.

Внешний вид

Классический внешний вид с преобладанием черного цвета в оформлении. Качество исполнения на хорошем уровне.

Оголовье обтянуто тканью. Внутри мягкая подкладка. Поддерживается корректировка длины обхвата, позволяя подобрать оптимальную посадку.

Круглые чашки, выполнены из пластика с матовым покрытием. На нижней грани кнопки управления громкостью и воспроизведением. Хорошо определяются слепым методом.

Кнопки прорезинены. Нажимаются с небольшим усилием. Исключается ложные нажатия при ношении в рюкзаке.

Зарядка SVEN AP-B700MV осуществляется через microUSB. Есть аудиоразъем для кабельного подключения к источнику звука. Все соответствующие кабели идут в комплекте.

Конструкция позволяет складывать чашки, упрощая хранение. Общий вес наушников легкий, составляет 340 граммов.

Амбушюры из экокожи. Вдоль периметра стежок нитками. Внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью. Есть пометки по правой и левой сторонам.

Тесты

Оснащены наушники динамики диаметром 40 мм. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Стерео сцена. Мы проводили тестирование в типовых сценариях, включая прослушивание музыки и просмотр фильмов со стриминговых сервисов. Артефактов и шумов при воспроизведении нет.

Для беспроводного соединения SVEN AP-B700MV используют Bluetooth 5.0. Соединение стабильное на расстоянии до 10 метров. Поддерживаются базовые кодеки. При просмотре роликов с Youtube звук синхронизирован с видеодорожкой. Альтернативным вариантом выступает проводное подключение кабелем.

Встроенной батареи хватает на 7-8 часов автономной работы в зависимости от уровня громкости. На полный цикл зарядки уходит 2 часа. Процесс зарядки можно совмещать с прослушиванием.

По эргономике нареканий нет. На голове сидят удобно. Движения головы в сторону не ограничивают. Подойдут как подросткам, так и взрослым.

Итоги по SVEN AP-B700MV

Встроенный микрофон всенаправленный, без шумоподавления. С ним можно отвечать на входящие голосовые вызовы и участвовать в удаленных совещаниях.SVEN AP-B700MV – недорогие беспроводные наушники с хорошим качеством исполнения. Легкий вес, актуальный Bluetooth 5.0, хорошие показатели автономной работы, кнопки управления воспроизведением, проводной разъем под источник сигнала.