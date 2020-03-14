Обзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANC

2020-03-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SVEN AP-B900MV; [245]
Наушники с активным шумоподавлением ANC нельзя назвать доступными для массового пользователя. Большая часть таких моделей стоит заметно дороже 10 000 рублей, как итог, они не получают широкого распространения. Тем не менее, технология интересна, особенно в условиях эксплуатации в мегаполисе. Изучаемая сегодня новинка SVEN AP-B900MV ломает стереотипы, предлагая активное шумоподавление, доступное каждому.

SVEN AP-B900MV

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей. К моменту публикации продажи в российских магазинах уже стартовали.

Комплектация

Покупатель получает наушники упакованными в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри они находятся в защитном чехле, дополнительно предохраняющем от получения повреждений при транспортировке.

SVEN AP-B900MV

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Для хранения в последующем можно будет использовать комплектный чехол.

SVEN AP-B900MV

Внешний вид

Внешний вид у SVEN AP-B900MV аскетичный. Тут нет каких-либо дизайнерских изысков, но и заметных проблем с используемыми материалами и качеством исполнения тоже нет.

SVEN AP-B900MV

Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

SVEN AP-B900MV

Чашки овальной формы с нанесенным в нижней части логотипом. Используемый тут способ крепления позволяет поворачивать чашки на 90 градусов.

SVEN AP-B900MV

Также есть возможность складывания самих чашек, что уменьшает общие габариты и упрощает транспортировку и хранение в чехле.

SVEN AP-B900MV

Предусмотрели возможность регулировки длины оголовья. Пластиковая направляющая с усиливающей металлической пластиной.

SVEN AP-B900MV

Амбушюры из кожзама с мягкой подкладкой. Решетка динамика защищена тканью. Материал приятен тактильно.

SVEN AP-B900MV

Элементы управления сосредоточены на левой чашке. Тут кнопки регулировки громкости, синхронизации. Они же переключают треки, ставят воспроизведение на паузу, отвечают на входящий вызов. Выведенный тут microUSB используется для восстановления заряда. Есть отверстие микрофона.

SVEN AP-B900MV

На правой чашке находится переключатель режима активного шумоподавления. Аудиоразъем и светодиодный индикатор.

SVEN AP-B900MV

Для работы системы шумоподавления на внешних сторонах чашек выведены дополнительные микрофоны.

SVEN AP-B900MV

На комплектном аудиокабеле есть пульт ДУ с кнопкой ответа на входящий вызов. Тут же свой отдельный микрофон.

Тесты

SVEN AP-B900MV оснащены модулем Bluetooth 4.2. Поддерживается кодек SBC, более продвинутых кодеков нет, но это ожидаемо. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Артефактов и шумов во время беспроводной передачи звука замечено не было.

SVEN AP-B900MV

Наушники поддерживают функцию ANC. Можем отметить эффектное подавление низкочастотных шумов. В метро и при нахождении в самолете прослушиванию музыки и просмотру фильмов не мешает окружающий шум. Головных болей замечено не было. Во время активации присутствует небольшой фоновый шум, характерный для наушников с активным шумоподавлением.

SVEN AP-B900MV

Звучат наушники хорошо. Звуковая сцена сбалансированная. Есть хороший запас по громкости. Качество звука заметно лучше, чем у большинства недорогих беспроводных наушников. Выраженные низкие частоты. Средние и верхние без явных огрехов. Включение технологии ANC уменьшает насыщенность низких частот. Наушники подойдут для музыки, фильмов и прослушивания аудиоподкастов.

SVEN AP-B900MV

Конструкция эргономичная. На голову не давят. При движениях головы в сторону не мешают. За время тестов мы использовали их во время длительных прогулок. Есть необходимый диапазон регулировок для комфортного ношения.

SVEN AP-B900MV

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 15-16 часов беспрерывного прослушивания музыки. Зарядка проводится через распространенный тип разъема. Ожидаемо включение ANC сокращает время автономной работы на 2 часа

SVEN AP-B900MV

В наушниках можно будет отвечать на входящие вызовы и осуществлять связь в мессенджерах. Голос передает без искажений, шумоподавления у него нет.

SVEN AP-B900MV обзор

Итоги по SVEN AP-B900MV

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN AP-B900MV можно рекомендовать для тех, кто проводит много времени в общественном транспорте, поездках и находится в поиске наушников для эксплуатации в самолете, но при этом не готов к заметным тратам на покупку модели с поддержкой ANC. Понравились время автономной работы, эргономичная конструкция, аккуратный внешний вид, наличие в комплекте чехла.
SVEN AP-B900MV получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы SVEN AP-B900MV
Обзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANCОбзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANC
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