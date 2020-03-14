Обзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANC

Наушники с активным шумоподавлением ANC нельзя назвать доступными для массового пользователя. Большая часть таких моделей стоит заметно дороже 10 000 рублей, как итог, они не получают широкого распространения. Тем не менее, технология интересна, особенно в условиях эксплуатации в мегаполисе. Изучаемая сегодня новинка SVEN AP-B900MV ломает стереотипы, предлагая активное шумоподавление, доступное каждому.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей. К моменту публикации продажи в российских магазинах уже стартовали.Покупатель получает наушники упакованными в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри они находятся в защитном чехле, дополнительно предохраняющем от получения повреждений при транспортировке.

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Для хранения в последующем можно будет использовать комплектный чехол.

Внешний вид

Внешний вид у SVEN AP-B900MV аскетичный. Тут нет каких-либо дизайнерских изысков, но и заметных проблем с используемыми материалами и качеством исполнения тоже нет.

Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Чашки овальной формы с нанесенным в нижней части логотипом. Используемый тут способ крепления позволяет поворачивать чашки на 90 градусов.

Также есть возможность складывания самих чашек, что уменьшает общие габариты и упрощает транспортировку и хранение в чехле.

Предусмотрели возможность регулировки длины оголовья. Пластиковая направляющая с усиливающей металлической пластиной.

Амбушюры из кожзама с мягкой подкладкой. Решетка динамика защищена тканью. Материал приятен тактильно.

Элементы управления сосредоточены на левой чашке. Тут кнопки регулировки громкости, синхронизации. Они же переключают треки, ставят воспроизведение на паузу, отвечают на входящий вызов. Выведенный тут microUSB используется для восстановления заряда. Есть отверстие микрофона.

На правой чашке находится переключатель режима активного шумоподавления. Аудиоразъем и светодиодный индикатор.

Для работы системы шумоподавления на внешних сторонах чашек выведены дополнительные микрофоны.

Тесты

На комплектном аудиокабеле есть пульт ДУ с кнопкой ответа на входящий вызов. Тут же свой отдельный микрофон.SVEN AP-B900MV оснащены модулем Bluetooth 4.2. Поддерживается кодек SBC, более продвинутых кодеков нет, но это ожидаемо. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Артефактов и шумов во время беспроводной передачи звука замечено не было.

Наушники поддерживают функцию ANC. Можем отметить эффектное подавление низкочастотных шумов. В метро и при нахождении в самолете прослушиванию музыки и просмотру фильмов не мешает окружающий шум. Головных болей замечено не было. Во время активации присутствует небольшой фоновый шум, характерный для наушников с активным шумоподавлением.

Звучат наушники хорошо. Звуковая сцена сбалансированная. Есть хороший запас по громкости. Качество звука заметно лучше, чем у большинства недорогих беспроводных наушников. Выраженные низкие частоты. Средние и верхние без явных огрехов. Включение технологии ANC уменьшает насыщенность низких частот. Наушники подойдут для музыки, фильмов и прослушивания аудиоподкастов.

Конструкция эргономичная. На голову не давят. При движениях головы в сторону не мешают. За время тестов мы использовали их во время длительных прогулок. Есть необходимый диапазон регулировок для комфортного ношения.

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 15-16 часов беспрерывного прослушивания музыки. Зарядка проводится через распространенный тип разъема. Ожидаемо включение ANC сокращает время автономной работы на 2 часа

SVEN AP-B900MV обзор

В наушниках можно будет отвечать на входящие вызовы и осуществлять связь в мессенджерах. Голос передает без искажений, шумоподавления у него нет.

Итоги по SVEN AP-B900MV

SVEN AP-B900MV можно рекомендовать для тех, кто проводит много времени в общественном транспорте, поездках и находится в поиске наушников для эксплуатации в самолете, но при этом не готов к заметным тратам на покупку модели с поддержкой ANC. Понравились время автономной работы, эргономичная конструкция, аккуратный внешний вид, наличие в комплекте чехла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".