Обзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофоном

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 390 рублей.
Комплект включает руководство пользователя на русском языке и сами наушники. Упаковано все в коробке, оформленной в игровой стилистике.
В оформлении используется сочетание черного и красных цветов. Выглядят явно дороже своей стоимости.
На внутренней части оголовья вставка с пенным наполнителем, обтянутая эко-кожей. Поддерживается регулировка длины оголовья. Направляющие из пластика.
Места соединения чашек усилены. Но все же стоит быть аккуратным при эксплуатации.
На левой чашке поворотная ножка микрофона. В тех ситуациях когда голосовая связь не нужна его можно поднять и он не будет мешать.
Капсула микрофона без дополнительной ветрозащиты. Положение его можно менять. С этой чашки у SVEN AP-G333MV выходит интерфейсный кабель.
Место выхода усилено. Кабель в нейлоновой оплетке. На нем выведены барабан регулировки громкости и механический тумблер выключения микрофона.
На конце два раздельных канала с 3.5-мм аудиоразъемами. Переходника на спаренный в комплекте нет.
Чашки закругленной формы. Амбушюры из экокожи. Крепятся чашки на U-образном подвесе, обеспечивая оптимальный прижим к ушам.
Использовали их для игр и фильмов со спецэффектами. Присутствует запас по громкости. Посторонних шумов и артефактов нет.
Посадка на голове удобная. Пассивная звукоизоляция. Движениям головы в стороны не мешает. При длительном ношении в теплом помещении уши потеют.
Микрофон дает возможность общаться в сетевых игр. Голос не искажает. При необходимости его можно выключить обеспечив приватность.