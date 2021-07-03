Обзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофоном

Тестируемые сегодня игровые наушники относятся к недорогому сегменту, но при этом предлагают микрофон с шумоподавлением, динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Также производитель отмечает специальные вилки, увеличившие степень свободы чашек.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 390 рублей.

Комплект включает руководство пользователя на русском языке и сами наушники. Упаковано все в коробке, оформленной в игровой стилистике.

Внешний вид

Широкое оголовье и массивные чашки. Основным материалом выступает пластик с практичным матовым покрытием.

В оформлении используется сочетание черного и красных цветов. Выглядят явно дороже своей стоимости.

На внутренней части оголовья вставка с пенным наполнителем, обтянутая эко-кожей. Поддерживается регулировка длины оголовья. Направляющие из пластика.

Места соединения чашек усилены. Но все же стоит быть аккуратным при эксплуатации.

На левой чашке поворотная ножка микрофона. В тех ситуациях когда голосовая связь не нужна его можно поднять и он не будет мешать.

Капсула микрофона без дополнительной ветрозащиты. Положение его можно менять. С этой чашки у SVEN AP-G333MV выходит интерфейсный кабель.

Место выхода усилено. Кабель в нейлоновой оплетке. На нем выведены барабан регулировки громкости и механический тумблер выключения микрофона.

На конце два раздельных канала с 3.5-мм аудиоразъемами. Переходника на спаренный в комплекте нет.

Тесты

Чашки закругленной формы. Амбушюры из экокожи. Крепятся чашки на U-образном подвесе, обеспечивая оптимальный прижим к ушам.Мы тестировали наушники с ПК. Финальное звучание и настройка эквалайзера проводится через ПО звуковой карты. На заводских настройках качество звука у них хорошее.

Использовали их для игр и фильмов со спецэффектами. Присутствует запас по громкости. Посторонних шумов и артефактов нет.

Посадка на голове удобная. Пассивная звукоизоляция. Движениям головы в стороны не мешает. При длительном ношении в теплом помещении уши потеют.

Итоги

Микрофон дает возможность общаться в сетевых игр. Голос не искажает. При необходимости его можно выключить обеспечив приватность.В ограниченном бюджете на покупку SVEN AP-G333MV станут хорошим выбором при поиске игровых наушников. Микрофон, хороший звук, эргономичная конструкция, игровая стилистика, кабель в нейлоновой оплетке. К минусам отнесем отсутствие в комплекте переходника на спаренный разъем.