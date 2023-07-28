Обзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофоном

Сегодня мы детально изучим игровые наушники SVEN AP-G620MV, поддерживающие различные типы устройств, используя распространённый тип разъема. Из особенностей этой гарнитуры выделены оптимизированная форма конструкции, пассивная система шумоподавления и микрофон.

SVEN AP-G620MV

Комплектация

Комплект включает съемный микрофон, переходник на спаренный аудиоразъем, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением наушников и данными по их характеристикам.

SVEN AP-G620MV

SVEN AP-G620MV обзор

Внешний вид

В конструкции гарнитуры сочетается металл и пластик. Внешний вид у них строгий, без броских элементов и подсветки.

SVEN AP-G620MV

Исполнение элемента соединения чашек с оголовьем позволяет поворачивать на 90 градусов, как обеспечивая удобство хранения, так и оптимальный прижим к ушам без излишнего давления на них.

SVEN AP-G620MV

Также можно регулировать длину оголовья. Диапазон регулировки широкий, без проблем фиксируется и в промежуточных положениях.

SVEN AP-G620MV

На внутренней стороне оголовья мягкая вставка, обтянутая экокожей. Внешние поверхности матовые. На внутренней его стороне есть пометки по правой и левой сторонам.

SVEN AP-G620MV

Чашки у SVEN AP-G620MV овальной формы. На внешней стороне нанесен логотип бренда. Амбушюры мягкие, быстро восстанавливающие свою форму после снятия. Ткань, защищающая решетку динамика красного цвета.

SVEN AP-G620MV

Микрофон у игровой гарнитуры съемный. Состоит из коннектора, гибкой ножки и капсюля.

SVEN AP-G620MV

Элементы управления перенесены на пульт ДУ, расположенный на кабеле. Набор элементов включает поворотный регулятор громкости и тумблер, блокирующий микрофон.

SVEN AP-G620MV

Кабель с защитной тканевой оплеткой красного цвета. Длина 2.2 метра. Подключаются при помощи спаренного 4-пинового аудиоразъема. В комплекте также предусмотрели разветвитель на раздельные каналы.

Тесты

За звук в SVEN AP-G620MV отвечают 40-мм излучатели с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Звук сбалансированный, без заметного преобладания басов. В них будет комфортно как слушать музыку, так и играть в современные игры. Шумов и артефактов при воспроизведении замечено не было.

SVEN AP-G620MV

Конструкция у них легкая. При длительном ношении не создавали дискомфорта. Съемный микрофон позволит снимать его в тех сценариях, когда в нем необходимости.

SVEN AP-G620MV

Использовать эти наушники можно с различными устройствами. Комплектным набором их можно подключать к устройствам со спаренным ауидоразъемом или с раздельными каналами для микрофона и динамика (4pin и 3pin).

SVEN AP-G620MV

Для оценки работы микрофона приводим отдельную запись без постробработки.

Тест микрофона SVEN AP-G620MV

Итоги

SVEN AP-G620MV – игровые наушники с эргономичной конструкцией и съемным микрофоном, поддерживающие различные типы устройств. Строгий внешний вид, кабель с тканевой оплеткой, пульт ДУ, поворотные чашки.
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