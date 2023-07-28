Обзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофоном…

Исполнение элемента соединения чашек с оголовьем позволяет поворачивать на 90 градусов, как обеспечивая удобство хранения, так и оптимальный прижим к ушам без излишнего давления на них.
Также можно регулировать длину оголовья. Диапазон регулировки широкий, без проблем фиксируется и в промежуточных положениях.
На внутренней стороне оголовья мягкая вставка, обтянутая экокожей. Внешние поверхности матовые. На внутренней его стороне есть пометки по правой и левой сторонам.
Чашки у SVEN AP-G620MV овальной формы. На внешней стороне нанесен логотип бренда. Амбушюры мягкие, быстро восстанавливающие свою форму после снятия. Ткань, защищающая решетку динамика красного цвета.
Микрофон у игровой гарнитуры съемный. Состоит из коннектора, гибкой ножки и капсюля.
Элементы управления перенесены на пульт ДУ, расположенный на кабеле. Набор элементов включает поворотный регулятор громкости и тумблер, блокирующий микрофон.
Кабель с защитной тканевой оплеткой красного цвета. Длина 2.2 метра. Подключаются при помощи спаренного 4-пинового аудиоразъема. В комплекте также предусмотрели разветвитель на раздельные каналы.
Конструкция у них легкая. При длительном ношении не создавали дискомфорта. Съемный микрофон позволит снимать его в тех сценариях, когда в нем необходимости.
Использовать эти наушники можно с различными устройствами. Комплектным набором их можно подключать к устройствам со спаренным ауидоразъемом или с раздельными каналами для микрофона и динамика (4pin и 3pin).
Для оценки работы микрофона приводим отдельную запись без постробработки.