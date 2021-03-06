Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой

SVEN AP-U1001MV обзор
КомплектацияУпакованы в коробку с информацией по особенностям и характеристикам. Комплект включает различную документацию.
Внешний видОвальные чашки с металлической сеткой на внешней стороне. Под этим элементом находится зона с многоцветной подсветкой.
Также подсвечивается островок в центральной части. Тут логотип производителя. Эффект в виде градиента.
Не управляемая. Для ее работы потребуется подключение отдельной линии USB. Она идет в общем пучке с отдельными аудиоразъемами. Кабель с защитной оплеткой.
На нем зафиксирован пульт управления. Есть барабан регулировки громкости и механический переключатель микрофона.
Оголовье у SVEN AP-U1001MV выполнено из пластика. Оно широкое. Направляющие металлические.
Выбранные положения фиксируются. Диапазон регулировки широкий, подойдет пользователям с разными объемами головы. Внутренняя часть оголовья с мягкой вставкой.
Чашки овальной формы. Все элементы управления перенесены в пульт на кабеле. Такой способ управления удобнее.
Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Сетка динамика защищена тканью.
Микрофон у наушников съемный. Выполнен в виде гибкой ножки. В комплекте есть ветрозащита.
Тесты
Для работы наушники не требуют установки драйвера. Потребуется подключения к раздельным аудиоразъемам на панели ввода/вывода или на лицевой панели корпуса. В комплекте нет переходника на спаренный разъемам. Дополнительный USB используется для питания подсветки, его подключение для работы не требуется.
На голове SVEN AP-U1001MV сидят удобно. Амбушюры полностью обхватывают уши, обеспечивая пассивную звукоизоляцию. По исполнению нареканий нет. Ожидаемо с учетом материала амбушюр длительное ношение в теплом помещении есть запотевание.
По звуковой сцене основной акцент сделан на средние и низкие частоты. Мы использовали их в играх и при просмотре фильмов. Шумов и артефактов в воспроизведении замечено не было. Есть эффект объема.
Оценить качество работы микрофона можно в примере ниже.