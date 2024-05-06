Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой. Обзор SVEN AP-U1100MV

Изучаемые сегодня игровые наушники SVEN AP-U1100MV поддерживают объемный виртуальный звук, динамичную RGB-подсветку, пассивную систему шумоподавления и оснащены съемным микрофоном. Из особенностей также выделяются тканевая оплетка кабеля, поворотные чашки и пульт управления.

SVEN AP-U1100MV

Комплектация

SVEN AP-U1100MV

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в игровой стилистике. Внутри наушники и ножка микрофона зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей тряску.

SVEN AP-U1100MV

Внешний вид

Корпус наушников выполнен из пластика, включая направляющие для увеличения длины оголовья. Качество сборки хорошее.

SVEN AP-U1100MV

Внутренняя сторона оголовья с мягким наполнителем обтянута перфорированной экокожей. Эти же материалы используются в амбушюрах.

SVEN AP-U1100MV

Чашки можно поворачивать в двух плоскостях, за счет этого будет упрощаться хранение и перевозка, а также они оптимально подстраиваются под форму головы, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.

SVEN AP-U1100MV

Овальной формы, по центру островок с логотипом бренда, а по периметру подсвечиваемое основание с динамичной RGB-подсветкой.

SVEN AP-U1100MV

На боковую грань левой чашки подсоединяется микрофон с гибкой ножкой. Здесь он сопровождается поп-фильтром.

SVEN AP-U1100MV

Кабель питания у SVEN AP-U1100MV с тканевой защитной оплеткой длиной 2.2 метра. На нем зафиксирован пульт управление с регулятором управления громкости, кнопками выключения микрофона и подсветки.

SVEN AP-U1100MV

Тесты

Для подключения наушники используют интерфейс USB, здесь встроенный аудиочип. С официального сайта производителя можно загрузить утилиту управления звуком. Она позволяет балансировать громкость между левой и правой чашкой. Выбирать пресет эквалайзера, особенности виртуального звучания, менять частоту дискретизации, среды, смещение тональности и включить затухание вокала.

SVEN AP-U1100MV

Установлен 50 мм динамик. Качество звучания понравилось, заметные басы для спецэффектов, акцентированные средние частоты и присутствующие верхние. Плюс всегда есть возможность поэкспериментировать настройками эквалайзера. В них мы играли в Escape from Tarkov и гарнитура позволяла хорошо ориентироваться на карте.

SVEN AP-U1100MV

Для сетевых игр тут есть микрофон, можно будет координироваться с командой. Голос передает без искажения. Пример его работы представлен в ролике ниже.

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Посадка на голове удобная. Все необходимые регулировки тут есть. Чашки не сдавливают, длительные игровые сессии проходили без дискомфорта, но в теплом помещении может наблюдаться запотевание.

SVEN AP-U1100MV

Итоги

SVEN AP-U1100MV – игровые наушники с микрофоном, подсветкой и хорошим качеством звука. Легкая конструкция с поворотными чашками, кабель в нейлоновой оплетке с пультом.
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