Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой. Обзор SVEN AP-U1100MV

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в игровой стилистике. Внутри наушники и ножка микрофона зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей тряску.
Внутренняя сторона оголовья с мягким наполнителем обтянута перфорированной экокожей. Эти же материалы используются в амбушюрах.
Чашки можно поворачивать в двух плоскостях, за счет этого будет упрощаться хранение и перевозка, а также они оптимально подстраиваются под форму головы, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.
Овальной формы, по центру островок с логотипом бренда, а по периметру подсвечиваемое основание с динамичной RGB-подсветкой.
На боковую грань левой чашки подсоединяется микрофон с гибкой ножкой. Здесь он сопровождается поп-фильтром.
Кабель питания у SVEN AP-U1100MV с тканевой защитной оплеткой длиной 2.2 метра. На нем зафиксирован пульт управление с регулятором управления громкости, кнопками выключения микрофона и подсветки.
Установлен 50 мм динамик. Качество звучания понравилось, заметные басы для спецэффектов, акцентированные средние частоты и присутствующие верхние. Плюс всегда есть возможность поэкспериментировать настройками эквалайзера. В них мы играли в Escape from Tarkov и гарнитура позволяла хорошо ориентироваться на карте.
Для сетевых игр тут есть микрофон, можно будет координироваться с командой. Голос передает без искажения. Пример его работы представлен в ролике ниже.