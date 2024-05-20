Игровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MV

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и данным по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.
Большая часть площади оголовья обтянута экокожей с мягким наполнителем внутри. Периметр прошит нитками. На внешней стороне нанесены стилизованные отметки по левой и правой сторонам.
Регулировка длины идет вытягиванием чашек по направляющим, которые здесь дополнительно усилены стальными пластинами. Хорошо фиксируется в промежуточных положениях.
Используемый механизм соединения с чашкой дает свободу в изменении положения в одной плоскости, обеспечивая оптимальный прижим к ушам. По центру чашек островок с логотипом бренда, остальная часть мелкая металлическая сетка с подсвечиваемой подложкой, заполоняющей все пространство.
Амбушюры у SVEN AP-U1500MV из мягкой экокожи. Она перфорирована для улучшения отвода тела, держит форму.
На основании левой чашки углубленный аудиоразъем, который используется для подключения комплектного микрофона. Выполнен он с гибкой ножкой, капсюль сопровождается поп-фильтром.
Место выхода кабеля усилено, исключая риск перегиба и излома. Длина 2.2 метра с тканевой оплеткой. На нем кнопка отключения микрофона и регулятор громкости.
С помощью нее можно работать с инструментом эквалайзера, подбирая баланс и характер звучания под свой вкус, изменять работу виртуальной объемной сцены, добавлять различные эффекты. Также можно настроить и микрофон.
Установленный в SVEN AP-U1500MV дает хорошее качество звука, без излишнего преобладания низких частот, как часто бывает в игровых гарнитурах. Поэтому в них можно будет как играть, так и смотреть фильмы и слушать музыку. Имеется запас по громкости.
В них можно проводить по несколько часов без перерывов. Нет излишнего давления на голову и не сталкивались с проблемами перегрева. Отмечу достаточную длину кабеля и возможность снятия микрофона в то время когда не планируется участие в голосовых чатах. Оценить его работу можно в ролике ниже.