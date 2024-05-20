Игровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MV

Гарнитура SVEN AP-U1500MV оснащенная 50 мм динамиками с неодимовыми магнитами поддерживает виртуальный 7.1 звук и выполненные в эргономичной конструкции с отключаемой LED-подсветкой. Помимо этого съемный микрофон с ветрозащитой и пульт управления на кабеле с тканевой оплеткой.

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и данным по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

SVEN AP-U1500MV обзор

Внешний вид

У гарнитуры характерное для игровой периферии внешнее оформление. Широкое оголовье и чашки овальной формы. Основным материалом конструкции выступает пластик. Качество сборки высокое, есть задел по прочности.

Большая часть площади оголовья обтянута экокожей с мягким наполнителем внутри. Периметр прошит нитками. На внешней стороне нанесены стилизованные отметки по левой и правой сторонам.

Регулировка длины идет вытягиванием чашек по направляющим, которые здесь дополнительно усилены стальными пластинами. Хорошо фиксируется в промежуточных положениях.

Используемый механизм соединения с чашкой дает свободу в изменении положения в одной плоскости, обеспечивая оптимальный прижим к ушам. По центру чашек островок с логотипом бренда, остальная часть мелкая металлическая сетка с подсвечиваемой подложкой, заполоняющей все пространство.

Амбушюры у SVEN AP-U1500MV из мягкой экокожи. Она перфорирована для улучшения отвода тела, держит форму.

На основании левой чашки углубленный аудиоразъем, который используется для подключения комплектного микрофона. Выполнен он с гибкой ножкой, капсюль сопровождается поп-фильтром.

Место выхода кабеля усилено, исключая риск перегиба и излома. Длина 2.2 метра с тканевой оплеткой. На нем кнопка отключения микрофона и регулятор громкости.

Тесты

Гарнитура для подключения использует USB, она не зависит от встроенной звуковой карты в системе, а имеет встроенную, обеспечивающей стабильное и высокое качество звука с разными системами. И что важно тут возможности этого интерфейса используют и для возможности детальной настройки с помощью программного обеспечения, загружаемого бесплатно с сайта производителя.

С помощью нее можно работать с инструментом эквалайзера, подбирая баланс и характер звучания под свой вкус, изменять работу виртуальной объемной сцены, добавлять различные эффекты. Также можно настроить и микрофон.

Установленный в SVEN AP-U1500MV дает хорошее качество звука, без излишнего преобладания низких частот, как часто бывает в игровых гарнитурах. Поэтому в них можно будет как играть, так и смотреть фильмы и слушать музыку. Имеется запас по громкости.

Тест микрофона SVEN AP-U1500MV

Итоги

В них можно проводить по несколько часов без перерывов. Нет излишнего давления на голову и не сталкивались с проблемами перегрева. Отмечу достаточную длину кабеля и возможность снятия микрофона в то время когда не планируется участие в голосовых чатах. Оценить его работу можно в ролике ниже.SVEN AP-U1500MV – игровая гарнитура с 7.1 звуком с подсветкой на чашках. Аккуратное внешнее исполнение, съемный микрофон, кабель в нейлоновой оплетке, пульт управления, программное обеспечение.