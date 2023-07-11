Обзор SVEN AP-U750MV. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном

Мы провели детальное тестирование новых игровых наушников SVEN AP-U750MV с регулируемым уровнем громкости и отключаемым высокочувствительным микрофоном. Из особенностей отмечаются динамичная RGB-подсветка, чашки с изменяемым углом, интерфейсный кабель с нейлоновой оплеткой.

SVEN AP-U750MV

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением наушников и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, аудиокабель разветвитель на раздельные каналы.

SVEN AP-U750MV

SVEN AP-U750MV обзор

Внешний вид

У наушников сбалансированный внешний вид. Сочетается выдержанный черный цвет и зона с динамичной многоцветной подсветкой на чашках.

SVEN AP-U750MV

Ключевым материалом у гарнитуры выступает пластик с матовым покрытием. Качество сборки отличное. Вес 295 граммов.

SVEN AP-U750MV

На внутренней стороне оголовье мягкая вставка из экокожи и наполнителя с памятью формы. Направляющие выполнены из пластика.

SVEN AP-U750MV

Есть возможность подбирать длину оголовья, обеспечивая удобную посадку. Сами чашки на оголовье зафиксированы подвижно. Так при ношении они прижимаются к ушам без излишнего давления.

SVEN AP-U750MV

Вдоль периметра чашек SVEN AP-U750MV зона с подсветкой. Также подсвечивается логотип в центре. Питание подсветки идет через отдельный кабель с USB-разъемом.Амбушюры из экокожи, полностью обхватывающие уши и обеспечивающие хороший уровень пассивной звукоизоляции.

SVEN AP-U750MV

На левой чашке размещен микрофон, зафиксированный на поворотном механизме с гибкой ножкой. В тех ситуациях, когда не планируется его использование, можно будет перевести в сложенное состояние.

SVEN AP-U750MV

Длина кабеля 2.2 метра. Этой длины с запасом для подключения к системному блоку или ноутбуку размещенным на удалении. Помимо отмеченного выше разъема USB, используемого для питания, есть 4-пиновый аудиоразъем. Также производитель в комплекте предусмотрел разветвитель на отдельные каналы ввода и вывода звука.

SVEN AP-U750MV

На кабеле зафиксирован пульт ДУ. Он легкий, кабель не оттягивает, при этом находится в пределах быстрого доступа. На пульте есть кнопка выключения микрофона и поворотный регулятор громкости.

Тесты

SVEN AP-U750MV

SVEN AP-U750MV поддерживают различные операционные системы и типы устройств. Передача звука работает сразу после подключения. Мы проверяли их работу со стационарным компьютером, ноутбуком MacBook, смартфоном, планшетом и геймпадом Sony DualSense от PS5.

SVEN AP-U750MV

Оснащены наушники динамиком диаметром 40 мм с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Звучание у них без явного перекоса в нижние частоты, оценить можем как универсальное. В них можно будет посмотреть фильмы, послушать подкасты и поиграть в игры со спецэффектами. Нет проблем с позиционированием противников на карте при игре в сетевые шутеры.

SVEN AP-U750MV

Работающая подсветка не дает наводок на воспроизводимый звук. В наушниках во время эксплуатации проводили длительное время. Проблем с дискомфортом замечено не было, но отметим запотевание ушей при длительном ношении в теплом помещении.

SVEN AP-U750MV

Оценить качество работы микрофона можно в отдельном ролике.

Тест микрофона SVEN AP-U750MV

Итоги

SVEN AP-U750MV – недорогие игровые наушники с микрофоном, эргономичной конструкцией и микрофоном. Интерфейсный кабель с оплеткой, универсальное подключение, хорошее качество звука, динамичная подсветка.
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