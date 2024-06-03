Недорогие внутриканальные наушники. Обзор SVEN E-180B

Изучаемые сегодня наушники SVEN E-180B доступны в черном и белом вариантах исполнения. Оснащена новинка 13 мм динамиком, выдающим детальные средние и высокие частоты, а также мощный бас. Из особенностей отмечаются сенсорное управление и зарядка кейса через USB-C разъем. Относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне изображение и ключевые ее особенности. С обратной подробные данные по характеристикам. Комплект помимо наушников включает зарядный кейс, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN E-180B обзор

Внешний вид

Гарнитура и зарядный кейс выполнены из пластика. Внешние поверхности глянцевые, будут собирать следы пальцев.

Кейс по габаритам компактен, легко помещается в кармане шорт или летней рубашки. На его лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор. В основании разъем USB-C.

Посадочные места дополнительно удерживают наушники с помощью магнитов. При случайном открытии крышки они не выпадут.

У наушников традиционное исполнение с вытянутой ножкой в основании которой зарядные контакты и отверстие микрофона. На внешней стороне сенсорная зона. На касания реагирует корректно, без видимых задержек.

Часть корпуса с большим 13 мм динамиком каплевидной формы, повторяющей ушную раковины для плотной посадки. Выход динамика защищен сеткой, ее можно будет без особых приспособлений очистить в ходе длительной эксплуатации.

Тесты

Для соединения SVEN E-180B использует современный Bluetooth 5.3 с базовым набором кодеков. Тесты гарнитуры вели со смартфоном и планшетом. Проблем с качеством соединения не было, как и задержек в передаче сигнала. Так просмотр фильмов и роликов звуковая дорожка и изображение шли синхронно.

Звуковая сцена позволяет использовать их в разных сценариях, помимо озвученного выше просмотра видео, хорошо справляются с разножанровой музыкой, прослушиванием аудиокниг. Выраженная середина, бархатистые басы и «придавленные» верхние частот.

Тест микрофона SVEN E-180B

Итоги

В ушах сидели плотного, при резких поворотах головы в стороны не выпадали. При эксплуатации в теплом помещении уши не запотевают и не испытывают дискомфорт. В них можно гулять и проводить легкие кардиотренировки. На полном заряде работали 5 часов с высоким уровнем громкости и две полные зарядки можно провести в комплектном кейсе.В завершении приводим пример работы встроенного микрофона. Аудиодорожка приведена без дополнительной обработки.SVEN E-180B – недорогие внутриканальные TWS-наушники с микрофоном, большим динамиком, сенсорным управлением и хорошими показателями автономной работы.