Недорогие TWS-наушники. Обзор SVEN E-190B

Тестируемые наушники SVEN E-190B можно приобрести в российских магазинах дешевле тысячи рублей. При этом модель использует актуальный Bluetooth 5.3, USB-C для зарядки и оснащена 13 мм динамиками со сбалансированным звучанием.

SVEN E-190B

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN E-190B

Внешний вид

Зарядный кейс и наушники выполнены из белого пластика с внешним глянцевым покрытием. Классическое исполнение, без декоративных изысков.

SVEN E-190B

Кейс в карманном исполнении. На его лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Зарядка встроенного в кейс аккумулятор проходит через разъем USB-C.

SVEN E-190B

Под крышкой две ниши в которые ставятся наушники для хранения и проведения сеанса зарядки. Гарнитуры дополнительно фиксируются при помощи магнитов.

SVEN E-190B

В основании вытянутой ножки наушников размещена пара контактов. На внешней стороне сенсорная зона, отвечающая за управление. Реагирует на касания корректно.

SVEN E-190B

Корпус каплевидной формы. Решетка 13 мм динамика закрыта черной защитной сеткой. На боковой стороне есть отверстие компенсирующее давление.

SVEN E-190B

Тесты

Для соединения в SVEN E-190B используется актуальный Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Тесты вели со смартфоном, проблем с качеством передачи звука замечено не было.

SVEN E-190B

Звучание ровное, но с сильным акцентированием верхних частот. Басы гулкие, середина смазана. В целом это универсальное решение, которое без огрехов позволит слушать подкасты, аудиокниги и музыку со стриминговых сервисов. Запаса по громкости тут достаточно.

SVEN E-190B

По посадке в ушах все индивидуально, в нашем случае они сидели плотно, из ушей не выпадали. Дискомфорта при длительном ношении не создают дискомфорта и излишнего давления на ушную раковину.

SVEN E-190B

Встроенный аккумулятор давал на среднем уровне громкости 4 часа беспрерывной работы. В комплектном кейсе можно провести 2 полных цикла зарядки.

SVEN E-190B

Итоги

SVEN E-190B – недорогие TWS-наушники с сенсорным управлением, хорошим звучанием, умеренными показателями автономной работы.
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