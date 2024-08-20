Недорогие TWS-наушники. Обзор SVEN E-190B

Тестируемые наушники SVEN E-190B можно приобрести в российских магазинах дешевле тысячи рублей. При этом модель использует актуальный Bluetooth 5.3, USB-C для зарядки и оснащена 13 мм динамиками со сбалансированным звучанием.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Зарядный кейс и наушники выполнены из белого пластика с внешним глянцевым покрытием. Классическое исполнение, без декоративных изысков.

Кейс в карманном исполнении. На его лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Зарядка встроенного в кейс аккумулятор проходит через разъем USB-C.

Под крышкой две ниши в которые ставятся наушники для хранения и проведения сеанса зарядки. Гарнитуры дополнительно фиксируются при помощи магнитов.

В основании вытянутой ножки наушников размещена пара контактов. На внешней стороне сенсорная зона, отвечающая за управление. Реагирует на касания корректно.

Корпус каплевидной формы. Решетка 13 мм динамика закрыта черной защитной сеткой. На боковой стороне есть отверстие компенсирующее давление.

Тесты

Для соединения в SVEN E-190B используется актуальный Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Тесты вели со смартфоном, проблем с качеством передачи звука замечено не было.

Звучание ровное, но с сильным акцентированием верхних частот. Басы гулкие, середина смазана. В целом это универсальное решение, которое без огрехов позволит слушать подкасты, аудиокниги и музыку со стриминговых сервисов. Запаса по громкости тут достаточно.

По посадке в ушах все индивидуально, в нашем случае они сидели плотно, из ушей не выпадали. Дискомфорта при длительном ношении не создают дискомфорта и излишнего давления на ушную раковину.

Встроенный аккумулятор давал на среднем уровне громкости 4 часа беспрерывной работы. В комплектном кейсе можно провести 2 полных цикла зарядки.

Итоги

SVEN E-190B – недорогие TWS-наушники с сенсорным управлением, хорошим звучанием, умеренными показателями автономной работы.