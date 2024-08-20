Недорогие TWS-наушники. Обзор SVEN E-190B

Кейс в карманном исполнении. На его лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Зарядка встроенного в кейс аккумулятор проходит через разъем USB-C.
Под крышкой две ниши в которые ставятся наушники для хранения и проведения сеанса зарядки. Гарнитуры дополнительно фиксируются при помощи магнитов.
В основании вытянутой ножки наушников размещена пара контактов. На внешней стороне сенсорная зона, отвечающая за управление. Реагирует на касания корректно.
Корпус каплевидной формы. Решетка 13 мм динамика закрыта черной защитной сеткой. На боковой стороне есть отверстие компенсирующее давление.
Звучание ровное, но с сильным акцентированием верхних частот. Басы гулкие, середина смазана. В целом это универсальное решение, которое без огрехов позволит слушать подкасты, аудиокниги и музыку со стриминговых сервисов. Запаса по громкости тут достаточно.
По посадке в ушах все индивидуально, в нашем случае они сидели плотно, из ушей не выпадали. Дискомфорта при длительном ношении не создают дискомфорта и излишнего давления на ушную раковину.
Встроенный аккумулятор давал на среднем уровне громкости 4 часа беспрерывной работы. В комплектном кейсе можно провести 2 полных цикла зарядки.